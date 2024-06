Interview de Macron ce soir sur TF1 : une grande annonce sur l'Ukraine ou l'Europe ?

À trois jours du scrutin européen, Emmanuel Macron pourrait faire une annonce majeure concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Dans le même temps, son temps de parole sera bien décompté de celui de Valérie Hayer, lorsqu'il évoquera les élections européennes lors du JT de 20 heures de France 2 et TF1 ce jeudi.

Alors que le président de la République est convié aux 20 Heures de France 2 et TF1 ce jeudi 6 juin, l'opposition reproche à la majorité de "réquisitionner les JT" à trois jours du scrutin et alors même que les intentions de vote en faveur de la liste de la majorité sont guère réjouissantes. Emmanuel Macron pourrait justement profiter de cette occasion pour effectuer une grande annonce sur l'Ukraine ou l'Europe.

Des instructeurs militaires envoyés en Ukraine ?

Présent au 20 Heures de France 2 et TF1 ce jeudi, le président de la République accueillera également vendredi, son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky pour discuter de l'aide de la France envers l'Ukraine dans la guerre que mène le pays contre Moscou. Ce dernier prononcera également un discours depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Zelensky visitera enfin, avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, un site du groupe d'armement franco-allemand KNDS à Versailles (Yvelines).

Depuis ces dernières semaines, Emmanuel Macron mène de nombreuses discussions avec ses homologues pour envoyer des instructeurs militaires en Ukraine, une initiative pas franchement plébiscitée par certains pays alliés. Selon les informations de Politico, "une annonce a bel et bien été envisagée en marge des commémorations". Toutefois, "elle n'est plus à l'ordre du jour" a appris le média, hier. Alors que Moscou menaçait encore ce mardi l'Occident d'une nouvelle escalade dans le conflit, le chef de l'Etat français ne devrait donc pas effectuer d'annonce majeure concernant le conflit entre Kiev et Moscou, ou au sujet de l'aide octroyée à l'Ukraine, que ce soit lors du JT de 20 Heures, ou lors des commémorations des 80 ans du Débarquement, ce jeudi 6 juin 2024.

Le temps de parole de Macron décompté de celui d'Hayer

Saisie tour à tour par La France insoumise, le Parti communiste et Les Républicains, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a tranché le cas Macron au sujet de ses prises de paroles avant le résultat des élections européennes, notamment en raison de son apparition dans le JT de 20 Heures de France 2 et TF1, jeudi 6 juin.

"Tout ou partie des propos tenus lors de cette interview [d'Emmanuel Macron] pourra être pris en compte au titre de la campagne électorale […] dès lors qu'en raison de leur contenu et de leur contexte, ils relèvent du débat politique lié aux élections", a fait savoir mardi 4 juin l'Arcom dans un communiqué de presse, précisant avoir contacté les deux groupes audiovisuels pour "qu'ils lui fassent connaître sans délai les dispositions qu'ils entendent prendre", l'objectif étant de "garantir à l'ensemble des listes le plein respect d'une présentation et d'un accès équitables à leur antenne".

À BFMTV, l'Arcom a précisé ses propos. Concrètement, à chaque fois qu'Emmanuel Macron parlera ou même évoquera le scrutin, son temps de parole sera décompté de celui de Valérie Hayer, la tête de liste Renaissance pour les élections européennes. En revanche, le temps de parole du président de la République ne sera pas décompté lorsqu'il abordera des questions dites régaliennes ou des sujets relevant "du débat politique". Reste que l'exercice s'annonce périlleux que ce soit pour les chaînes chargées du décompte, mais aussi pour le président de la République lui-même. Après une polémique similaire, son discours à la Sorbonne du 25 avril dernier avait finalement été jugé par l'Arcom comme décomptable, enlevant ainsi 2 heures de temps de parole à la candidate Valérie Hayer.