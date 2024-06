Législatives 2024, en direct : cette "alliance secrète" qui fait rire Edouard Philippe

En pleine campagne des législatives 2024, l'ancien Premier ministre s'en est pris à Eric Ciotti, qui est convaincu que la majorité présidentielle a noué une "alliance secrète".

Sondages des législatives L'essentiel "Je pense qu'Eric Ciotti est le champion du monde des alliances secrètes et qu'il a conçu quelque chose qui même dans le monde des alliances secrètes est inconcevable", s'est moqué Edouard Philippe ce jeudi, lors d'un déplacement à Asnières-sur-Seine, pour soutenir un candidat LR qui a noué une alliance avec le parti de l'ancien Premier ministre.

Dans Le Figaro, Eric Ciotti avait dénoncé ce jeudi une "alliance secrète" entre la majorité présidentielle et des LR souhaitant rallier le camp d'Emmanuel Macron. "Cet accord n'est pas secret, il a été signé avec des candidats qui ont considéré que dans le bloc central il était important de proposer des alternatives crédibles dans chaque circonscription", s'es agacé Edouard Philippe.

Ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal a détaillé le programme de la majorité présidentielle, et attaquer ses rivaux : "Le RN, c'est le brouillon et le brouillard. La Nupes, c'est le camp de la compromission et de la dissimulation", a dit le Premier ministre, parlant de Nupes plutôt que de Nouveau front populaire.

TF1 organise un débat entre le Nouveau Front populaire, le Rassemblement national et la majorité présidentielle, mardi 25 juin à 21h. Manuel Bompard, Jordan Bardella et Gabriel Attal représenteront respectivement chacun des trois camps.

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale seulement quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes le dimanche 9 juin. Une décision "grave, lourde" prise au regard de la victoire écrasante du Rassemblement national au scrutin européen. "Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a déclaré le président de la République. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation d'élections législatives anticipées visant à composer une nouvelle Assemblée nationale.

Les Français sont donc appelés à voter lors de nouvelles élections législatives qui arriveront vite, très vite, puisque la Constitution prévoit de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Emmanuel Macron a déjà arrêté les dates du scrutin : le premier tour des législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin, suivi du second tour une semaine plus tard, le dimanche 7 juillet 2024. Soit moins de trois semaines après l'annonce du chef de l'Etat. Pourquoi si tôt ? Et bien parce qu'en plus du délai prévu par la Constitution, l'agenda des prochains mois est chargé notamment avec le début des Jeux Olympiques et l'arrivée des vacances scolaires, ce qui limitait les options pour organiser les scrutins.

Dès le lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation d'élections législatives, les différents partis sont entrés en campagne, laquelle sera expresse avec à peine trois semaines entre l'annonce et les scrutins. La première étape clé est celle du dépôt des candidatures dont la date limite était fixée au dimanche 16 juin, pour permettre à la campagne officielle de débuter dès le lundi 17 juin et respecter les deux semaines de campagne avant un scrutin. Lire l'article CARTE - Candidats aux législatives 2024 : voici qui se présente dans votre circonscription

Pour ces législatives 2024, la gauche a été la première a appeler à une union et même à la formation d'un "nouveau front populaire" dès le 10 juin. Après plusieurs jours de discussions, les quatre forces de gauche ont trouvé un accord pour ne présenter qu'un seul candidat unique dans les 577 circonscriptions au premier tour. Selon cet accord LFI présentera 229 candidats, le PS en aura 175, EELV en aura 92 et le PCF en aura 50.

A droite des alliances ont aussi été annoncées, mais avec des remous. Le président du parti Les Républicains Eric Ciotti a propose une alliance avec le Rassemblement national qui s'est montré enclin à un rapprochement. Mais la majorité des membres LR s'opposent à cet accord et exigent la destitution d'Eric Ciotti. Le parti zemmouriste Reconquête a aussi tenté de se rapprocher du RN via Marion Maréchal, mais le parti lepéniste a refusé toute alliance. Eric Zemmour a annoncé 330 candidatures seulement sur 577 circonscriptions.

Face à ces deux alliances en formation, la majorité présidentielle réagit. Emmanuel Macron a cherché à élargir sa majorité aux forces qu'il considère comme faisant partie de l'arc républicain, notamment la gauche socialiste rétive à l'alliance avec LFI et la droite des Républicains rejetant l'accord avec le RN. Il a surtout fustigé l'extrême gauche et l'extrême droite et dénoncé des alliances "contre-nature".

Les premiers sondages sur les résultats des élections législatives 2024 ont commencé à être publiés dès le lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les études donnent pour l'heure l'avantage au Rassemblement national avec plus de 30% des intentions de vote. L'union de la gauche arrive en deuxième position dans les intentions de vote avec un peu plus de 20% et la majorité présidentielle n'est donnée qu'en troisième position sous la barre des 20%. Les mêmes études accordent donc logiquement plus de sièges au RN.

Selon les études des différents instituts, le RN deviendrait le groupe majoritaire avec 220 et 270 sièges (contre 89 actuellement). L'alliance de la gauche formerait la deuxième force avec 150 à 190 sièges (contre 153) et le groupe de la majorité présidentielle perdrait en puissance avec 90 à 130 sièges (contre 249). Les Républicains passeraient à 30 ou 40 sièges (contre 74).