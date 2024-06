Jordan Bardella Premier ministre : ses premières mesures à Matignon annoncées

Jordan Bardella Premier ministre de la France ? Ce scénario pourrait être envisageable après l'annonce de nouvelles élections législatives anticipées. Mais quelles mesures prendrait le leader du Rassemblement national à Matignon ?

Après de très bons résultats aux européennes, la victoire du Rassemblement National aux élections législatives anticipées, annoncées par surprise par Emmanuel Macron pour les 30 juin et 7 juillet 2024, n'est plus un scénario impossible. Le RN apparait en position de force, pour un scrutin national cette fois-ci, qui aura lieu quatre semaines seulement après sa victoire écrasante dans les urnes, avec 31% des suffrages pour sa liste.

Jordan Bardella prépare cette élection notamment avec une alliance avec les LR. Le 14 juin, il a annoncé qu'il "y aura un candidat commun" au Rassemblement national et aux Républicains "dans 70 circonscriptions" aux élections législatives après la conclusion d'un "accord historique".

Président du Rassemblement national depuis 2021, quand Marine Le Pen a décidé de se consacrer à son mandat de députée (et à sa quête présidentielle), Jordan Bardella pourrait donc devenir Premier ministre dès le mois de juillet, à quelques semaines des Jeux olympiques de Paris. Le gouvernement étant responsable devant le Parlement, il doit en effet correspondre à la majorité élue dans les urnes lors des législatives. En cas de nouvelle défaite du camp macroniste, c'est donc une cohabitation qui se profilerait, puisqu'il est de coutume dans ce cas que le chef du parti majoritaire soit nommé à Matignon pour former un gouvernement à sa couleur. C'est ce qui était arrivé après la dissolution et les élections législatives perdues par Jacques Chirac en 1997, qui l'avaient contraint à nommer le socialiste Lionel Jospin Premier ministre et à une cohabitation jusqu'en 2002.

Ce scénario avec un Bardella Premier ministre pose évidemment la question du programme et des mesures qu'il pourrait mettre en œuvre une fois aux commandes. Si l'on regarde en arrière, le programme du Rassemblement nationale aux législatives 2022 livre déjà quelques éléments clés sur ce qui pourrait composer son action gouvernementale. Le RN affiche d'ailleurs toujours sur son site ses 22 mesures clés pour réformer le pays en cas d'arrivée au pouvoir. Jordan Bardella a aussi commencé à présenter les mesures qu'il prendrait s'il est élu Premier ministre.

Economie et pouvoir d'achat

Le RN de Jordan Bardella promettait en 2022 de mettre en place plusieurs mesures significatives visant à améliorer le pouvoir d'achat des Français, dont la suppression de la TVA sur un panier de cent produits de première nécessité, une réduction de la TVA sur le carburant et l'énergie de 20% à 5,5% et la réindexation des pensions de retraites sur l'inflation. Jordan Bardella promet en 2024 une baisse de la TVA sur le carburant, l'énergie, l'électricité, le gaz et le fioul, dans les premiers jours de son action.

Il veut aussi élargir les possibilités existantes de départ anticipé selon l'âge d'entrée dans la vie active et refuse tout report de l'âge de départ. "Je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir avec 40 annuités de cotisations, avec un âge de départ légal à 60 ans", a-t-il détaillé pour BFMTV, vendredi 14 juin.

De plus, Jordan Bardella souhaite, s'il devenait Premier ministre, renationaliser les autoroutes pour réduire les tarifs des péages de 15%. Une attention particulière serait portée aux jeunes et aux familles, avec des mesures telles que l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les personnes de moins de 30 ans souhaitant créer leur entreprise, la gratuité des transports ferroviaires aux heures creuses pour les Français âgés de 18 à 25 ans, l'introduction d'un chèque-formation pour les apprentis et un prêt à taux zéro pour les jeunes familles françaises, transformé en subvention dès le troisième enfant.

Sécurité et immigration

"La sécurité fera partie de mes premières priorités", a affirmé Jordan Bardella sur BFMTV, vendredi 14 juin. "Je ferai voter dès les premières semaines de mon action à Matignon une loi sécurité qui portera sur la politique pénale avec notamment le rétablissement des peines planchers (...) Je supprimerai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes", a-t-il détaillé.

Jordan Bardella et son parti associent systématiquement ou presque les questions d'insécurité et d'immigration. La première réponse à la délinquance et au crime serait donc, selon le Rassemblement national, une politique stricte sur l'immigration, avec des mesures pour stopper ce qu'il appelle la "submersion migratoire". Le RN a plusieurs fois évoqué l'idée d'une double frontière, empêchant les non ressortissants de l'espace Schengen de circuler à l'intérieur de l'UE. Une mesure à préciser. Il est aussi question d'expulser les étrangers reconnus coupables de crimes ou de délits, de rétablir les peines planchers et d'instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, alors que la question des violences policières traverse la société depuis plusieurs années maintenant.

"Je ferai voter une loi immigration qui facilitera les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers, et je supprimerai le droit du sol", a déclaré Jordan Bardella sur BFMTV, vendredi 14 juin. Il affirme que les Français d'origine étrangère qui "travaillent" et "respectent la loi", "n'ont rien à craindre" du RN.

Emploi

En matière d'emploi, le programme de Bardella pour Matignon pourrait inclure une révision de la Constitution pour établir la "priorité nationale" et exclure les étrangers de l'emploi public ou privé après une période d'inactivité d'un an en France. Une mesure qui figure depuis longtemps dans les programmes successifs du Front national puis du Rassemblement national, mais délicate et qu'il faudra néanmoins rendre compatible avec la Constitution.

Jordan Bardella assure aussi vouloir permettre l'augmentation des salaires : "je veux permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de leur entreprise jusqu'à 10% avec la contrepartie que ces 10% soient exonérés de charges", a-t-il dévoilé sur BFMTV, vendredi 14 juin.

Services Publics

Dans le domaine des services publics, le RN prévoit d'investir dans l'hôpital public en revalorisant notamment les salaires des infirmiers, de supprimer les Agences régionales de santé et d'augmenter le nombre de places en Ehpad de 10 000 lits d'ici à 2030. L'éducation serait également un secteur clé avec la revalorisation de 20% des salaires des enseignants et des propositions pour la construction de 100 000 logements étudiants en cinq ans. Si ces priorités sont clairement affichées, les questions de financement qui se posent avec acuité pour ces différents secteurs n'ont été que très peu développées par le RN.

Ecologie et Climat

Le RN ne cesse de dénoncer "l'écologie punitive" dans ses discours. Mais les mesures pour le climat sont souvent floues et peu nombreuses. Parmi les mesures évoquées en 2022, le parti de Jordan Bardella dit vouloir supprimer les subventions aux énergies intermittentes et développer l'hydroélectricité ainsi que d'autres formes d'énergie renouvelable, tout en stoppant les nouveaux projets éoliens. La construction de 14 EPR et la réouverture de Fessenheim figuraient en revanche dans son programme il y a deux ans.

D'autres mesures

De nombreux aspects du programme de Jordan Bardella, pour l'Assemblée et donc pour Matignon, demeurent imprécis, notamment en ce qui concerne les initiatives qui pourraient être prises par un gouvernement RN en matière économique, sociale et écologique. D'autres mesures comme la "déconjugalisation" de l'allocation adulte handicapé (AAH), une revalorisation à 1000 euros par mois du minimum vieillesse, des consultations médicales modulés en fonction du lieu d'installation du médecin, un statut pour les femmes atteintes d'endométriose, une contraception gratuite pour toutes, mais aussi l'inscription des "harceleurs de rue" au fichier des délinquants sexuels ont été évoquées. La privatisation de l'audiovisuel public est aussi présentée comme un objectif. Plus de précisions sur ce qu'envisage réellement Jordan Bardella s'il est Premier ministre devrait se dévoiler lors du début officiel de la campagne, à partir du 17 juin.