Démission de Macron : un départ de l'Elysée possible après les législatives ?

Une démission d'Emmanuel Macron n'est pas à exclure selon le résultat des élections législatives et des conséquences politiques.

C'est l'hypothèse qui trotte dans beaucoup de têtes. La bombe politique lâchée par Emmanuel Macron le 9 juin au soir en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale est venue bousculer tous les équilibres politiques jusqu'alors en place. Depuis deux ans, le gouvernement avançait fébrilement ses pions législatifs sur une ligne de crète, tant les élus du palais Bourbon pouvaient à tout moment se retourner contre lui, voter une motion de censure et le contraindre à démissionner. Le président de la République a finalement pris les devants pour tenter de permettre une recomposition claire de l'hémicycle. Pari (a priori) perdu pour le chef de l'Etat qui, non content de perdre des dizaines de députés, va voir le Rassemblement national arriver en plus en force au sein de la chambre basse du Parlement qu'en 2022. Plus du double de députés RN, par rapport aux dernières législatives, pourraient siéger selon les projections, lesquelles se confirmeront ou non ce dimanche soir. Les dépouillements ont déjà commencé mais les résultats définitifs ne seront connus que dans la nuit.

Dès lors, que va-t-il advenir du chef de l'Etat ? Sans majorité, même relative, à l'Assemblée, impossible pour lui de mettre en œuvre sa politique. S'il parvient, avec d'autres partis de gauche et de droite, à un accord de gouvernement d'union nationale, il devra nécessairement renoncer à des promesses de campagne faites en 2022. Surtout, qui dit cohabitation, soit au premier sens du terme en cas de majorité RN avec Jordan Bardella Premier ministre, soit de manière un peu caricaturée dans le cadre d'une large coalition, dit que le chef de l'Etat perdra de l'influence sur certaines prérogatives. Et s'il ne parvient pas nommer à Matignon un chef de gouvernement capable de mener à bien une coalition, l'impasse sera totale. Et la démission inéluctable ?

Emmanuel Macron peut-il démissionner après le 2nd tour des élections législatives ?

Le président de la République pourrait tout à fait quitter l'Elysée avant mai 2027, date de la fin de ses fonctions. C'est en tout cas ce que privilégie Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. "Pour arrêter ces difficultés graves sur le pays, je suis de ceux qui pensent que le président de la République se doit de démissionner", a déclaré l'ex-maire, député et secrétaire d'Etat RPR, figure de la vie politique des années 1970/1990.

Alain Duhamel, éditorialiste sur BFM TV et fin connaisseur de la vie politique, "n'exclu[t] pas totalement" cette possibilité. "Je prends un exemple, forcément extrême par principe. Si le RN n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée, insuffisante pour pouvoir gouverner, et s'il n'y a pas une majorité hétéroclite capable de soutenir un gouvernement de transition chargé d'expédier les affaires courantes pendant un an, je ne vois pas d'autre issue qu'une démission d'Emmanuel Macron", a-t-il confié à La Montagne.

Un président de la République a-t-il déjà démissionné ?

Si Emmanuel Macron venait à démissionner de la présidence de la République, il ne serait pas le premier chef de l'Etat à quitter ses fonctions en cours de mandat. Il serait... le deuxième, après Charles de Gaulle. En 1969, le locataire de l'Elysée appelle les Français aux urnes pour un référendum sur une réforme du Sénat et des compétences des régions. Le "non" l'emporte sur ce projet porté par le Général. Celui-ci décide alors de se retirer et démissionne 10 ans après son arrivée au pouvoir. Depuis, excepté le décès de Georges Pompidou en cours de mandat, tous les autres présidents sont allés au bout de leur mandature.

"Quand il y a un blocage politique, il y a trois possibilités..."

Du côté des adversaires d'Emmanuel Macron, la gauche s'est tue sur le sujet, tandis que Marine Le Pen a fortement incité le chef de l'Etat à partir. Même si elle "n'appelle pas Emmanuel Macron à démissionner", elle avait "noté que, quand il y a un blocage politique, il y a trois possibilités : le remaniement, la dissolution ou la démission du président. Le remaniement, pour le coup, dans cette circonstance, ne m'apparaîtrait pas extrêmement utile. La dissolution vient d'être opérée pendant un an. Il ne restera donc au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique."

S'il a le don de surprendre encore son monde comme il l'a fait avec la dissolution, le principal intéressé a toutefois exclu d'abréger son mandat. "Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027", a écrit Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français et publiée dans les journaux locaux, confirmant à nouveaux ses dires prononcées dans les colonnes du Figaro Magazine : "Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat l'est aussi". Et s'il venait à l'esprit de la nouvelle majorité d'exiger la démission d'Emmanuel Macron, notamment au RN qui appelé de ses voeux une dissolution de l'Assemblée nationale, il a prévenu : "Ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution, ni l'esprit de celle-ci".

Une démission contrainte par un blocage institutionnel ?

Emmanuel Macron ne lâchera pas ses fonctions. Mais des surprises restent possibles, comme celle de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée au soir du 9 juin. L'événement a été une preuve de la capacité du chef de l'Etat à prendre des décisions radicales et contraires à ses précédentes affirmations sans prévenir. Pour rappel alors que le RN exigeait une dissolution en cas de victoire aux élections européennes, le Président avait rétorqué dans un entretien pour La Tribune Dimanche et La Provence que "l'élection des députés européens" appellerait une "conclusion d'abord européenne" et non nationale... Le chef de l'Etat peut donc encore changer d'avis sur sa démission.

D'autant qu'une démission présidentielle est de plus en plus considérée comme un scénario possible après les législatives dans un cas de figure en particulier. Si aucune force politique n'obtient de majorité franche à l'Assemblée nationale, le gouvernement pourrait être plongé dans un blocage institutionnel et devenir incapable de faire passer un texte de loi. Emmanuel Macron pourrait alors juger que la seule solution pour sortir de l'impasse serait de démissionner et d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Mais cette option présente des failles, car l'élection d'un nouveau président ne résoudrait pas le problème du blocage institutionnel dans l'hémicycle.

Macron peut-il démissionner pour se représenter à une présidentielle ?

Mais si Emmanuel Macron envisageait de démissionner pour pouvoir se représenter en 2027 ? C'est ce que soupçonnent plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, mais cette hypothèse n'est pas crédible. Une démission ne permettrait pas au chef de l'Etat d'être élu une troisième fois car l'article 6 de la Constitution limite à deux le nombre de mandats consécutifs possible à la tête de l'Etat : "Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Une démission ne change en rien le fait qu'Emmanuel a déjà effectué deux mandats, même si le second n'est pas complet. Au contraire, démissionner après les législatives priverait le chef de l'Etat de ses trois dernières années de présidence avant une possible nouvelle candidature en 2032.