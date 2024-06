Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, est-ce encore possible ?

Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux législatives mais la question de ses ambitions de Premier ministre est omniprésente dans la campagne. Plusieurs de ses partenaires ferment pourtant cette porte.

"Je ne m'exclus pas mais je ne m'impose pas." C'est en ces mots que Jean-Luc Mélenchon a résumé plusieurs fois son ambition d'être Premier ministre en cas de victoire du Nouveau Front Populaire aux élections législatives. Une position qui a suffi pour déchaîner ses adversaires autant que ses partenaires : tandis que les premiers le dressent en épouvantail de la gauche, les seconds s'efforcent de nier toute hégémonie de La France insoumise sur le bloc populaire.

Jean-Luc Mélenchon veut-il vraiment devenir Premier ministre ? "Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays", a déclaré le fondateur de LFI ce week-end sur France 5. "Il y a deux ans, on a fait une campagne 'Mélenchon Premier ministre', je ne vais pas vous dire deux ans après 'ah non, pas moi, je ne suis pas au courant'", a rappelé Mélenchon. Mais ce dernier a également mis en avant plusieurs figures de son parti comme pouvant potentiellement mener un gouvernement : Manuel Bompard, Mathilde Panot ou encore Clémence Guetté. "Je ne suis candidat à rien", a-t-il martelé lundi sur France 2, ajoutant : "Je peux être un ministre parmi d'autres ou ne pas être un ministre du tout".

"Personne ne peut s'autoproclamer Premier ministre"

Il faut dire que plusieurs cadors de la gauche opposent à l'hypothèse "Mélenchon Premier ministre" un "non" de plus en plus catégorique. "Je le dis à Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut s'autoproclamer Premier ministre", a insisté le communiste Fabien Roussel lundi sur France Bleu. Des mots repris par le patron socialiste Olivier Faure sur X. Jean-Luc Mélenchon "n'est pas le leader du Nouveau Front populaire et il ne sera pas Premier ministre", a également tranché l'écologiste Marine Tondelier auprès de l'AFP. "A la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon", martelait déjà Raphaël Glucksmann le 14 juin sur France Inter.

Même l'insoumis François Ruffin a rapidement fait le constat : "En toute franchise, lors des premiers porte-à-porte, son nom revient, et avec inquiétude. Et c'est pourquoi je trouve qu'il a raison de se mettre en retrait", notait le député de la Somme dans le Courrier Picard, avant de conclure : "Ça semble manifeste qu'il ne sera pas Premier ministre."

Comment sera choisi le Premier ministre ?

Reste en réalité à savoir comment le candidat au poste de Premier ministre sera désigné en cas de victoire du Nouveau Front populaire aux législatives. Dans un premier temps, les partis semblaient s'être mis d'accord pour que le groupe majoritaire à l'Assemblée à l'issue des élections législatives propose un Premier ministre au reste de la coalition. Mais le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a ensuite plaidé pour l'organisation d'un vote au sein de la gauche. "Les députés du NFP en lien avec leurs partis, choisiront la personnalité qui fait consensus pour rassembler le pays", a-t-il encore twitté le 24 juin.

Une option qui ne convient cependant pas à la direction de La France insoumise : "Ce sera le groupe avec le plus de députés qui proposera un nom" a l'issue des élections législatives, a réaffirmé Manuel Bompard, vendredi 21 juin. Une idée soutenue par Jean-Luc Mélenchon quelques jours plus tard. Rien d'étonnant, puisque LFI est le parti qui présente le plus grand nombre de candidats au sein du Nouveau Front Populaire. Dès lors, les insoumis auraient l'avantage pour proposer un Premier ministre. Reste qu'en choisissant Jean-Luc Mélenchon, ils prendraient un risque évident de faire voler en éclat le Nouveau Front Populaire.

Le dernier mot revient à Macron

Autre paramètre important : en fin de compte, le choix du Premier ministre reviendra à Emmanuel Macron. Donc quand bien même le Nouveau Front populaire obtiendrait une majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives, le président de la République conserve une relative liberté de mouvement.

Par ailleurs, le scénario le plus probable est celui qu'aucun bloc n'obtienne de majorité absolue dans l'hémicycle. Auquel cas Emmanuel Macron tenterait de construire un gouvernement de coalition. Son choix de Premier ministre se porterait alors probablement sur une figure plus modérée que Jean-Luc Mélenchon, par exemple un socialiste. Une autre menace de taille pour l'union des gauches post-élections.