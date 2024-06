Débat Attal-Bardella-Bompard : ces attaques préparées qui peuvent faire mouche

Ce soir, Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bombard vont représenter les groupes majoritaires pour les élections législatives anticipées lors d'un débat télévisé. Une confrontation pour convaincre mais qui pourrait être ponctuée de nombreuses attaques.

Ce soir, à cinq jours du premier tour des législatives anticipées, les représentants des trois grandes forces politiques en course vont se confronter lors d'un débat télévisé. Jordan Bardella représentera le Rassemblement national et la coalition de l'union de la droite, Gabriel Attal sera la voie de la majorité présidentielle et de l'alliance sous la bannière Ensemble et Manuel Bompard a été choisi par le Nouveau Front populaire.

Le débat aura lieu à 21 heures ce mardi sur TF1 et devrait durer environ 1h30 à temps de parole égal. Il sera orchestré par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. "Ils confronteront leurs programmes alors que le pays s'apprête à élire une nouvelle Assemblée nationale. Quels projets pour la France ? Avec quel Premier ministre ?", a détaillé un communiqué de la chaîne. Selon Le Parisien, les principales thématiques abordées seront le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, l'écologie, l'école et la question de l'international.

C'est une rencontre cruciale dans la campagne pour les deux leaders d'opposition qui espèrent obtenir une majorité absolue ou au moins relative à l'issue de ces législatives anticipées afin d'imposer une cohabitation au président de la République à partir de juillet. Selon un sondage de l'Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio en date du 24 juin, le Rassemblement national récolte pour le moment 36% des intentions de vote au premier tour, suivi du NFP avec 29,5%. Le camp présidentiel prend du retard avec seulement 20,5% des intentions de vote.

Qui peut sortir du lot ?

Gabriel Attal va devoir faire face à deux grands opposants sans pour autant trop se fâcher avec le Front Populaire s'il espère un report des votes au second tour. Il risque cependant d'être renvoyé face au bilan de son gouvernement mais contrera en renvoyant dos à dos les "deux extrêmes". Jordan Bardella devra pour sa part ne prendre aucun risque afin de ne pas perdre de points auprès des électeurs, même s'il sera très probablement mis face à son programme et notamment sur l'onglet économique. Il pourrait particulièrement cibler le Nouveau Front populaire. Pour Manuel Bompard, il faudra gérer la question épineuse de Jean-Luc Mélenchon et des dernières polémiques autour de l'antisémitisme. Il va aussi devoir trouver sa place entre deux adversaires qui se sont déjà affrontés lors d'un débat télévisé il y a un mois, en pleine campagne des européennes.

Selon, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique, pour La Dépêche du Midi, "ça va être un débat de tous les dangers, périlleux, mis à part pour Jordan Bardella qui arrive en force" mais "le vrai match sera celui entre Manuel Bompard et Jordan Bardella dans un bon vieux clivage droite/gauche avec un centriste qui aura du mal à exister du fait de sa position de faiblesse".

L'ombre de Jean-Luc Mélenchon

La présence de Manuel Bompard à ce débat a surpris. Gabriel Attal avait estimé la semaine dernière que ce sont "ceux ou celles qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement Premier ministre à l'issue de ces élections" qui devraient participer au débat, c'est-à-dire pour le chef du gouvernement "M. Bardella pour l'extrême droite et ses alliés et M. Mélenchon pour l'extrême gauche et ses alliés". A la veille du débat, il a réitéré sa volonté de se confronter à Jean-Luc Mélenchon au détriment de Manuel Bompard. "Moi je l'invite à venir débattre. Demain soir, sur une autre antenne, je débattrai avec Jordan Bardella et La France insoumise Nupes qui a envoyé, en quelque sorte, un porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, monsieur Bompard", a déclaré Gabriel Attal sur CNews ajoutant que "M. Mélenchon a réaffirmé ce week-end qu'il souhaitait gouverner le pays si la coalition Nupes l'emportait". Jordan Bardella s'est placé dans la même position lors de sa conférence de presse du 24 juin. "C'est un débat de candidats au poste de Premier ministre", a-t-il affirmé. "J'invite Jean-Luc Mélenchon à participer" et "à ne pas avancer masqué ", a-t-il ajouté.

Un avis qui n'est pas partagé par tous. Si le nom de Jean-Luc Mélenchon avait, en effet, été évoqué dans un premier temps, l'ancien candidat à la présidentielle ne fait pas l'unanimité. Selon Jérôme Guedj, candidat socialiste, sur Franceinfo, le leader insoumis est "le problème, parce qu'aujourd'hui, il incarne cette gauche qui effraie une partie de l'électorat de gauche", une opinion largement partagée au sein même du NFP. Le leader insoumis avait ainsi décliné l'offre de TF1, assurant que "le Nouveau Front populaire n'avait pas encore désigné son candidat Premier ministre. C'est donc aux chefs des grands partis de notre coalition d'aller à ce type de débats". Il a également répondu à l'appel de Gabriel Attal : "Les chefs de nos partis nous représentent d'ici-là. Ne désignez pas les représentants des autres. Ne les méprisez pas", a-t-il partagé sur X.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, a finalement expliqué à Public Sénat pourquoi Manuel Bompard avait été choisi. Après négociations, le Nouveau Front populaire a convenu que chaque représentant de parti "irait chacun à un débat". Ainsi, "Manuel Bompard sera sur TF1, Olivier Faure sera sur France 2, je m'occuperai du débat BFMTV qui aura lieu entre les deux tours et le parti communiste sera notre représentant au débat CNews", a-t-elle précisé. France 2 a, en effet, annoncé qu'un débat sera diffusé jeudi soir à 20h50 avec Gabriel Attal, Jordan Bardella et Olivier Faure, premier secrétaire du PS et représentant du NFP, dans l'émission L'événement présentée par Caroline Roux.

Lundi, Les Républicains ont pour leur part annoncé avoir saisi le Conseil d'Etat en référé pour être invité au débat, après le rejet de cette demande par l'Arcom, comme le rapporte Le Parisien. La droite estime "hautement préjudiciable" ne pas être conviée à un tel événement. "Ce débat est organisé par la chaîne TF1 à une heure où l'audience est particulièrement importante et dans un contexte d'urgence qui fera de lui le moment le plus important de la campagne du premier tour des élections législatives", a estimé LR.