Manifestations contre le RN : de nouvelles dates à l'approche du 7 juillet ?

Une manifestation anti-RN était organisée à Paris ce mercredi, avant le second tour des élections législatives. De Lyon à Marseille en passant par Rennes, d'autres mobilisations contre l'extrême droite devraient éclore avant la date du 7 juillet.

Face à la perspective d'un gouvernement du Rassemblement national (RN) à l'issue du second tour historique des élections législatives de ce dimanche 7 juillet, des rassemblements éclatent presque tous les jours aux quatre coins de la France, de Lille à Toulouse en passant par Rennes, Nantes, Lyon... Une très grande mobilisation a eu lieu sur la capitale mercredi 3 juillet avec une place de la République noire de monde en présence de nombreuses personnalités qui ont pris la parole devant une foule en colère ou très inquiète face à l'extrême droite aux portes du pouvoir.

A Avignon en plein festival, des centaines de personnes ont également défilé ce mercredi. "Le spectacle ne partage pas les valeurs de l'extrême droite", a déclaré la secrétaire général de la CGT Spectacle Ghislain Gauthier. Trois jours avant le premier tour des législatives, d'autres mobilisations "sauvages" ont eu lieu à Rennes, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Lille. Voici ce que l'on sait pour le moment des prochains rassemblements avant ce second tour historique des élections législatives.

Ce mercredi 3 juillet 2024 entre 18h30 et 23 heures à place de la République, les habitants de Paris se sont mobilisés contre le Rassemblement National avec un rassemblement intitulé "pour un Front démocratique contre l'extrême droite" à l'appel de nombreuses personnalités comme l'actrice Judith Godrèche, la comédienne Anne Roumanoff, le militant écologiste Cyril Dion ou encore l'économiste Julia Cagé, des associations comme SOS Racisme, des médias comme L'Humanité ou Médiapart et des syndicats CGT, Solidaires, UNSA et CFDT. Des prises de parole et des concerts étaient prévus dans la soirée. "Le pire nous fait face. Le Rassemblement national est au seuil du pouvoir", pouvait-on lire dans un communiqué.

Y a-t-il une nouvelle manifestation contre le RN à Rennes ?

Une manifestation était programmée ce mardi 2 juillet sur l'esplanade de Gaulle contre "les idées réactionnaires, racistes et antisémites" du Rassemblement National, à l'appel de l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, Confédération paysanne, Unsa). Une prochaine date devrait bientôt être annoncée.

Une manifestation anti-RN spontanée à Nantes

Sous le choc des résultats de l'extrême droite en tête au premier tour des élections législatives, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis dans les rues de Nantes dimanche soir. Les manifestants, dont la chanteuse Zaho de Sagazan, ont scandé dans les rues des slogans comme "Siamo tutti antifascitti".

Une manifestation contre l'extrême droite a éclaté à Lille dimanche 30 juin après le score du RN en tête des législatives. Des dizaines de personnes scandaient "La justice emmerde le Front national", en descendant la rue Faidherbe, encadrés par les CRS. La manifestation s'est déroulée sans débordements.

Mobilisation sauvage contre le RN à Lyon

Afin de protester contre le score du RN, des manifestants ont créé des barricades et tiré des mortiers sur la police qui a riposté avec des grenades de gaz lacrymogène, selon La Voix du Nord, .

Quand a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Marseille ?

Dans la cité phocéenne, une manifestation sauvage contre l'extrême droite a éclaté dimanche soir dans le quartier de la gare Saint-Charles. Une centaine de personnes se sont déplacées en direction du Vieux-Port. Pas de nouvelles annonces n'ont encore été faites.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Bordeaux ?

Environ 300 personnes se sont rassemblées à la place de la Victoire dimanche 30 juin à Bordeaux. Le cortège qui s'est déplacé dans le centre-ville a ensuite été dispersé par des gaz lacrymogènes aux alentours de 23 heures. Les organisations syndicales pourraient annoncer une prochaine date avant le second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet.

Pas de nouvelle date pour le moment. La dernière mobilisation contre l'extrême droite s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 depuis la Chambre de Commerce à midi.

Aucune manifestation n'est pour le moment prévue cette semaine. Le rendez-vous pourrait annoncé par l'intersyndicale avant le second tour des élections législatives et sera relayé à cette page.