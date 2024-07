Manifestations contre le RN : les prochaines dates avant le 2e tour des législatives

Rennes, Paris, Lille... Des manifestations anti-RN sont organisées avant le second tour des élections législatives qui pourrait voir l'extrême droite du Rassemblement National (RN) au pouvoir.

A l'annonce du score historique du RN au premier tour des législatives dimanche soir, où le camp de Jordan Bardella a remporté plus de 33% des suffrages, de nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour dire non à l'extrême droite. A Paris, la mobilisation contre le Rassemblement national a pris place à République, en présence des représentants du NFP. "Le Nouveau Front Populaire est le seul capable de battre le RN", ont déclaré les représentants de La France Insoumise. Les partis de la coalition de gauche ont appelé à un "front républicain" contre l'extrême droite, déclarant qu'ils retireraient leurs candidatures au second tour en cas de triangulaires avec un candidat du RN.

Dimanche soir, d'autres manifestations spontanées ont éclaté à Nantes, Lille ou encore, Rennes. A Nantes, les anti-fascistes ont défilé pendant plus de deux heures dans le centre-ville. A Avignon, près de 200 personnes se sont rassemblées spontanément devant l'hôtel de ville une heure après les résultats des législatives. Pas de doute qu'avant le second tour décisif des législatives le 7 juillet, de nouvelles manifestations soient programmées dans les grandes comme les plus petites villes de France, à l'image des semaines passées depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale. Voici ce que l'on sait pour le moment des prochains rassemblements avant le second tour des élections législatives de ce dimanche 7 juillet.

Ce dimanche 30 juin 2024, quelques 8 000 personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, selon les chiffres de la police, scandant "La jeunesse emmerde le FN". La France insoumise (LFI) était présente avec son leader Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé aux alentours de 22h30. Des figures des Jeunes écologistes et du Parti socialiste étaient également présentes. Aucun débordement n'a été signalé. Le prochain rassemblement n'est pas encore annoncé.

Une manifestation anti-RN spontanée à Nantes

Sous le choc des résultats de l'extrême droite en tête au premier tour des élections législatives, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis dans les rues de Nantes dimanche soir. Les manifestants, dont la chanteuse Zaho de Sagazan, ont scandé dans les rues des slogans comme "Siamo tutti antifascitti".

Une manifestation contre l'extrême droite a éclaté à Lille ce dimanche 30 juin après le score du RN en tête des législatives. Des dizaines de personnes scandaient "La justice emmerde le Front national", en descendant la rue Faidherbe, encadrés par les CRS. La manifestation s'est déroulée sans débordements.

Mobilisation sauvage contre le RN à Lyon

Afin de protester contre le score du RN, des manifestants ont créé des barricades et tiré des mortiers sur la police qui a riposté avec des grenades de gaz lacrymogène, selon La Voix du Nord, .

Y a-t-il une nouvelle manifestation contre le RN à Rennes ?

Quelques 300 manifestants se sont donnés rendez-vous place Sainte-Anne à Rennes dimanche soir à l'annonce des résultats. Des chants antifascistes ont été entendus. Seuls quelques feux de poubelles ont créé des débordements, rapidement éteints par les forces de l'ordre qui a évacué la place.

Une nouvelle manifestation est programmée ce mardi 2 juillet 2024 à 18 heures, sur l'esplanade de Gaulle contre "les idées réactionnaires, racistes et antisémites" du Rassemblement National, à l'appel de l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, Confédération paysanne, Unsa).

Quand a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Marseille ?

Dans la cité phocéenne, une manifestation sauvage contre l'extrême droite a éclaté autour de 22 heures dans le quartier de la gare Saint-Charles. Une centaine de personnes se sont déplacées en direction du Vieux-Port. Pas de nouvelles annonces n'ont encore été faites.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Bordeaux ?

Environ 300 personnes se sont rassemblées à la place de la Victoire dimanche 30 juin à Bordeaux. Le cortège qui s'est déplacé dans le centre-ville a ensuite été dispersé par des gaz lacrymogènes aux alentours de 23 heures. Les organisations syndicales pourraient annoncer une prochaine date avant le second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet.

Pas de nouvelle date pour le moment. La dernière mobilisation contre l'extrême droite s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 depuis la Chambre de Commerce à midi.

Aucune manifestation n'est pour le moment prévue cette semaine. Le rendez-vous pourrait annoncé par l'intersyndicale avant le second tour des élections législatives et sera relayé à cette page.