Proportionnelle aux législatives : une mesure qui divise... et qui favoriserait le RN ?

Depuis plusieurs décennies, des responsables politiques appellent à élire les députés à la proportionnelle. Mais le risque RN a toujours réfréné les gouvernements en place.

Instaurer la proportionnelle aux élections législatives ? Depuis plusieurs décennies, cette proposition est formulée, commentée, défendue et même promise... Sans jamais avoir fait l'objet d'une vraie réforme durable pour l'installer. Aujourd'hui, les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Un mode de scrutin critiqué par certains, puisqu'il empêche les votes majoritaires d'être représentés au sein de la représentation nationale. L'usage de la proportionnelle aux législatives s'est déjà vue, un temps, sous la Vème République. Il faut remonter à 1986, quand le président socialiste François Mitterrand avait décidé de l'expérimenter pour tenter de contrer la droite, dont la montée était inéluctable après une défaite aux élections cantonales.

Mais le 16 mars 1986, la majorité RPR-UDF remporte les élections législatives : Jacques Chirac entre à Matignon, et s'ouvre la première période de cohabitation de la Vème République. Et le Front National décroche alors 35 sièges de députés dans l'hémicycle. C'est la seule fois que ce mode de scrutin, qui attribue des sièges à des listes de candidats en proportion des voix qu'elles reçoivent, a été utilisé dans la Vème République.

Mais depuis, l'idée de réinstaurer la proportionnelle aux législatives continue de séduire certaines formations politiques. François Bayrou, le président du Mouvement démocrate (MoDem), avait adressé une lettre en ce sens à Emmanuel Macron pour les élections législatives de 2022. D'autres personnalités politiques lui avaient emboîté le pas, de Jean-Luc Mélenchon des Insoumis à... Marine Le Pen, députée Rassemblement national.

Pour ses défenseurs, ce mode de scrutin permettrait d'avoir une Assemblée nationale bien plus représentative des Français. Mais pour ses détracteurs, la proportionnelle signifierait un hémicycle impossible à gouverner, une majorité trop instable pour voter les lois, puisqu'il serait difficile pour n'importe quel parti d'obtenir une majorité absolue. Il serait donc obligatoire pour les formations de s'allier et trouver des compromis de circonstances. Mais surtout, réinstaurer ce mode de scrutin ouvrirait mécaniquement un peu plus la porte à l'extrême droite, en capacité depuis des années d'être le parti pour lequel les Français votent le plus sur un seul tour.