CARTE - Candidats aux législatives 2024 : qui se présente chez vous ?

10:56 - LFI appellera à voter contre les candidats du RN au second tour, affirme Mathilde Panot En cas de second tour sans candidats du Nouveau Front Populaire aux législatives 2024, "nous appellerons à voter contre le Rassemblement national", affirme Mathilde Panot sur RMC. "C'est ce que nous avons toujours fait", affirme la présidente sortante des députés de La France insoumise. "Voilà le choix que les macronistes doivent faire en toute conscience, lorsqu'arriveront des seconds tours entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement National", ajoute-t-elle. 10:31 - Manuel Valls apporte son soutien au candidat dissident Gilles Le Gendre à Paris Député sortant de la majorité présidentielle, Gilles Le Gendre n'a pas été réinvesti par Renaissance pour les élections législatives dans la 2e circonscription de Paris. Il a cependant décidé de maintenir sa candidature en dissidence de son parti et a déjà reçu le soutien de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. C'est au tour de l'ancien Premier ministre Manuel Valls de parler pour lui : "Je vote dans cette circonscription, j'y habite et j'apporte mon soutien à Gilles Le Gendre qui est un député proche des gens, de terrain, dans la proximité", estime Valls dans une vidéo publiée sur son compte X ce matin. 09:59 - Pour la candidate Mathilde Panot, "l'antisémitisme doit être combattu partout" "Nous serons intransigeants contre l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie", déclare Mathilde Panot, candidate à sa réélection aux législatives dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Le Nouveau Front Populaire a "un plan pour lutter contre l'antisémitisme", rappelle la députée sortante de LFI. Celle-ci s'émeut de "l''horreur de ce viol en réunion sur une enfant par d'autres enfants, avec des insultes antisémites", survenu à Courbevoie. "Nous avons dans le programme du NFP un plan interministériel de lutte contre l'antisémitisme et de prévention à l'école" ainsi "qu'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles", détaille Mathilde Panot. 09:38 - La candidate socialiste Valérie Rabault se voit "peut-être" Première ministre La question du Premier ministre du Nouveau Front Populaire en cas de victoire aux élections législatives continue d'occuper les plateaux. Valérie Rabault, candidate à sa réélection dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, est interrogée sur France 2 ce matin : "Je vois que tous ceux qui se sont déclarés étaient essentiellement des hommes", note la sociaiste, pour qui "ça serait bien qu'il y ait une femme". Pour Valérie Rabault, "il y en a beaucoup qui sont capables dans nos rangs. Peut-être moi aussi. Il faut porter cette responsabilité et il faut le faire de manière crédible et sérieuse." La socialiste précise qu'elle s'opposera à la candidature de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre. 09:06 - Un candidat du RN agressé à Saint-Etienne, le Nouveau Front populaire condamne Le RN a dénoncé hier l'agression d'Hervé Breuil, son candidat dans la 2e circonscription de la Loire. Une enquête a été ouverte pour "violences en réunion", indique le parquet de Saint-Etienne, qui décrit "une bousculade, des insultes et des projections d'eau et de farine". Le candidat a indiqué à l'AFP qu'il avait été conduit aux urgences pour y passer des examens. "Lâchement agressé par les milices d’ultra-gauche, soutiens du Nouveau Front Populaire, Hervé Breuil, notre candidat à Saint-Etienne, est ce soir toujours hospitalisé", a indiqué Marine Le Pen tard dans la soirée, sur X. Andrée Taurinya, candidate du Nouveau Front Populaire face à Hervé Breuil, a déploré "la violence physique en politique" auprès de France Bleu. "Il n'est pas possible d'avoir des violences vis-à-vis des élus, d'aucune manière", a renchéri Sandrine Rousseau ce matin sur TF1. 08:47 - Sandrine Rousseau prête à faire barrage au RN au 2e tour "quitte à voter pour la majorité présidentielle" "Je n'ai vraiment aucune ambigüité là-dessus", affirme la candidate écologiste sur TF1, interrogée sur son vote au second tour des législatives en cas de duel entre un candidat macroniste et un candidat du RN. "On est au premier tour et je conseille de voter Front Populaire. Vraiment, on a besoin de toutes les voix, c'est très important. Au second tour, je ferai barrage. Je l'ai toujours fait, toujours. Je n'ai jamais eu d'hésitation là-dessus. Faire barrage pour qu'il n'y ait pas d'élus du Rassemblement national, ou en tout cas pour qu'il y en ait le moins possible. Quitte à voter pour la majorité présidentielle." Sandrine Rousseau est candidate à sa réélection dans la 9e circonscription de Paris. 08:32 - 532 députés sortants sont candidats à leur réélection aux législatives 2024 Bienvenue dans notre direct des élections législatives. Cette année, un nombre record de députés sortants sont candidats à leur réélection : 532, auxquels il faut ajouter les 22 ministres actuels ayant décroché un mandat de député en 2022, qui se sont désistés pour leur suppléant lors de leur entrée au gouvernement, et qui se présentent à nouveau. Seuls 23 parlementaires n'ont pas été réinvestis, contre 136 lors des dernières législatives. La principale raison de cette évolution, c'est la rapidité de la campagne : les partis n'ont eu qu'une semaine pour trouver des candidats. Beaucoup de députés sortants ont donc eu la priorité sur les investitures.

Quelques heures après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Ecologie Les Verts, La France insoumise, Place publique et le pôle écologiste se sont réunis pour bâtir une alliance. En quelques jours, les formations de gauche se sont réparties les circonscriptions ne manière à présenter des candidatures uniques : 229 pour La France insoumise, 175 pour le Parti socialiste/Place publique, 92 pour les écologistes et leurs alliés, 50 pour les communistes.

Sur le quota de La France insoumise, Adrien Quatennens a finalement annoncé renoncer à sa candidature dans le Nord. LFI a investi à sa place Aurélien Le Coq, co-animateur national des Jeunes insoumis. Par ailleurs, la non-réinvestiture de plusieurs députés a fait polémique : Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), Raquel Garrido (Seine-et-Marne), Danielle Simonnet (Paris), Frédéric Mathieu (Ille-et-Vilaine) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône). En revanche, le député de la Somme François Ruffin est candidat à sa réélection, tout comme la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain. LFI a également décidé d'investir le militant du NPA Philippe Poutou dans la 1ère circonscription de l'Aude.

Côté socialistes, la candidature de François Hollande a fait réagir : l'ancien président de la République a été investi dans la 1ère circonscription de Corrèze, son fief. Autre candidature surprenante : l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, a été investi par Place publique dans la 7ᵉ circonscription des Yvelines. Ce dernier avait quitté le gouvernement à la suite du vote de la loi immigration. Côté communistes, le jeune Léon Deffontaines, tête de liste défaite aux européennes, est candidat dans la 3e circonscription de la Somme. Le patron du PCF, Fabien Roussel, est candidat à sa réélection dans le Nord. Côté EELV, la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, se présente comme suppléante de Samira Laal dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

Le parti de Jordan Bardella a réinvesti ses députés sortants : Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais (11e), Jean-Pihlippe Tanguy dans la Somme (4e) ou encore Sébastien Chenu dans le Nord (19e). Le Rassemblement national a également conclu une alliance avec une branche minoritaire de LR qui a suivi son président Eric Ciotti : le député de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes n'aura donc pas de candidat du RN face à lui. Il a été suivi dans son alliance par une autre députée du département, Christelle d'Intorni, ainsi que par le président des Jeunes républicains, Guilhem Carayon, qui se présente dans le Tarn. Le député sortant Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, suit également le mouvement. A noter encore la candidature de plusieurs chroniqueurs de CNews sous cette double-investiture : Guillaume Bigot, Sébastien Laye, Philippe Fontana ou encore Charles Prats. Une ancienne députée macroniste, Typhanie Degois, rejoint également l'alliance et se présente en Savoie.

La majorité des députés LR sortants ont cependant refusé l'alliance avec le RN : la branche historique du parti a annoncé tôt ce lundi avoir investi "près de 400 candidats dans 93 départements et dans les circonscriptions des Français de l'étranger". La secrétaire générale du parti candidate naturellement à sa réélection dans le Doubs, tandis que le patron sortant des députés LR Olivier Marleix se représente dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir.

Renaissance, Horizons et le MoDem réinvestissent sans surprise la plupart de leurs députés sortants. Mais conformément aux annonces faites par l'exécutif, la majorité présidentielle ne présente pas de candidats face à certains députés sortants d'autres camps, jugés "constructifs" ou dans "l'arc républicain". C'est le cas d'un vingtaine de députés de LR, de Liot ou du PS. Ainsi, aucun candidat "Ensemble pour la République" n'a été investi face à François Hollande en Corrèze. De plus, quelques accords ont été trouvés avec LR au niveau local : dans les Hauts-de-Seine, la droite et les macronistes présentent des candidatures uniques dans chaque circonscription. Accords similaires en Loire-Atlantique et à Marseille par exemple.

Par ailleurs, plusieurs membres et anciens membres du gouvernement sont candidats à ces élections législatives : le Premier ministre Gabriel Attal se présente dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, sa prédécesseure Elisabeth Borne dans la 6e du Calvados. Gérald Darmanin candidate dans la 10e du Nord, Olivier Véran dans la 1ère de l'Isère, Stéphane Séjourné dans la 9e de Paris. En revanche, l'ancien ministre des Solidarités Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol en mai, n'a pas reçu l'investiture de la majorité présidentielle pour être candidat à sa réélection dans l'Ain.

L'une des caractéristiques de ces élections législatives 2024 est le nombre très important de députés sortants : 553 députés actuels, sur 577, sont à nouveau candidats le 30 juin. 23 ministres, dont Gabriel Attal, élus sous leur nom en 2022 et 2 ministres n'ayant jamais brigué un mandat de député : Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Agriculture. Ce scrutin est donc dans sa globalité un match retour dans de très nombreuses circonscriptions, avec des vainqueurs qui remettent leur mandat en jeu seulement 2 ans après leur élection. Il est donc très utile pour comprendre ce qui se joue pour eux d'avoir un oeil sur leur résultat de premier tour aux dernières législatives :

On note que lors de ce premier tour des législatives, les candidats de la majorité présidentielle arrivaient en tête dans 196 circonscriptions, devant l'union de la gauche, qui étaient devant dans 187 circonscriptions. Le RN était quand à lui en tête dans 109 circonscriptions et LR dans 42. Le climat politique et les évolutions dans l'opinion à l'égard de la majorité présidentielle et des partis de l'opposition change la donne. Un élément doit notamment rester en tête de tous les candidats à ces législatives 2024 : la nette progression du Rassemblement national aux élections européennes : à ce scrutin, le 9 juin, l'extrême droite était arrivée en tête dans plus de 32 000 villes, ce qui donne une tendance pour le premier tour de ces législatives.