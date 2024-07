Gouvernement du Nouveau Front populaire : qui peut être ministre à gauche ?

Si le Nouveau Front Populaire fait un bon résultat au second tour des législatives, des figures de la gauche pourraient intégrer le gouvernement. Un Premier ministre de gauche pourrait même être nommé. Qui seront les appelés ?

Le Nouveau Front Populaire peut-il encore espérer former un gouvernement ? Pour la coalition des gauches, la marche est haute : le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés largement en tête au premier tour des législatives. A gauche, la priorité est désormais de priver l'extrême droite de majorité absolue à l'Assemblée nationale, quitte à se désister au profit de candidats macronistes ou de droite en vue du second tour. Si cet objectif est atteint, des figures de gauche pourraient être invitées à rejoindre un gouvernement de coalition.

Voici donc les deux scénarios possibles dans lesquels la gauche entrerait au gouvernement : dans le premier, très peu probable au vue du nombre de circonscription où ses candidats sont qualifiés pour le second tour, le Nouveau Front Populaire obtient une majorité absolue au second tour des élections législatives. La gauche serait alors relativement libre de composer son gouvernement et Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre dans ses rangs. L'identité de cet hypothétique chef du gouvernement a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses interrogations avant le premier tour. Les portefeuilles seraient en tout cas partagés entre des insoumis, des socialistes, des écologistes et des communistes.

Mais le second scénario, plus probable, est celui d'une majorité relative pour le RN. Dans ce cas, Emmanuel Macron tentera de créer un gouvernement de coalition et d'y inviter des figures de la gauche modérée, probablement des socialistes, des écologistes et des communistes, à collaborer avec son propre camp. Reste à savoir qui pourrait accepter de travailler avec le centre et la droite française dans le but d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir.

Comment désigner un Premier ministre ?

Depuis la création du Nouveau Front Populaire, ses membres sont harcelés par une seule et même question : qui sera candidat au poste de Premier ministre ? Pour l'heure, la gauche temporise et renvoie ce choix au lendemain des élections. Plusieurs personnalités ont exprimé leur volonté d'atterrir à Matignon, mais aucune ne fait l'unanimité. De plus, le processus pour désigner cette personne ne fait pas consensus au sein des partis de gauche.

Les partis semblaient s'être mis d'accord pour que le groupe majoritaire à l'Assemblée à l'issue des élections législatives propose un Premier ministre au reste de la coalition. Mais le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a ensuite plaidé pour l'organisation d'un vote au sein de la gauche. Une option qui ne convient cependant pas à la direction de La France insoumise : après avoir investi le plus grand nombre de candidats au sein du Nouveau Front populaire, le parti souhaite qu'un Premier ministre soit choisi dans ses rangs.

Quels noms pour Matignon ?

Plusieurs personnalités politiques ont déjà annoncé qu'elles accepteraient d'être nommées à Matignon. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon s'en est dit "capable", le 12 juin sur France 2. Mais cette perspective a suscité une levée de boucliers chez ses partenaires, qui jugent l'insoumis trop clivant. "Personne ne peut s'autoproclamer Premier ministre", ont martelé de concert Olivier Faure (PS) et Fabien Roussel (PCF). Jean-Luc Mélenchon "n'est pas le leader du Nouveau Front populaire et il ne sera pas Premier ministre", a tranché l'écologiste Marine Tondelier auprès de l'AFP dans le même temps.

Le fondateur de LFI a finalement annoncé qu'il n'était "candidat à rien" et même avancé les noms de plusieurs députés sortants de son parti pour occuper le poste de Premier ministre : Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guetté, Eric Coquerel ou encore Younous Omarjee. "Je peux très bien être un ministre parmi d'autres ou ne pas être ministre du tout", a-t-il tranché lundi 24 juin sur France 2.

Chez LFI, François Ruffin a également affirmé être "capable" d'entrer à Matignon, lors d'un entretien sur France Bleu Picardie, avant de mentionner aussi le ministère des Sports. A son tour, la députée insoumise Clémentine Autain s'est dite "bien sûr" capable d'assumer le poste de Première ministre, le 14 juin sur Sud Radio.

Du côté des communistes, le secrétaire national du parti Fabien Roussel a dit "faire partie" des candidats à Matignon au sein du Nouveau Front populaire, le 13 juin sur RTL. Côté socialistes, la députée sortante Valérie Rabault a évoqué les noms de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, mais aussi de Clémentine Autain et "pourquoi pas" elle-même, comme le rapporte Ouest-France. Le président sortant des députés socialistes, Boris Vallaud, a pour sa part repris la formule de Jean-Luc Mélenchon pour se déclarer "capable" d'entrer à Matignon.