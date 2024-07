François Ruffin : en difficulté, quel résultat pour le député sortant au second tour des législatives ?

Le député sortant de la Somme François Ruffin est arrivé en deuxième position lors du premier tour des élections législatives anticipées. Qualifié pour le second tour face au RN, quel résultat peut-il espérer ?

Ballotage défavorable pour François Ruffin. "On n'est pas là pour pleurer, on va se bagarrer pour les six jours qu'il nous reste" indiquait-il au soir du premier tour au micro de BFMTV. Loin d'être résigné, le député sortant de la Somme est arrivé en deuxième position dans la 1ère circonscription du département lors du premier tour des élections législatives anticipées. Avec 33 % des suffrages, il termine loin derrière la candidate du RN, Nathalie Ribeiro Billet (40 %), mais devant Albane Branlant, qui représentait la majorité présidentielle (22 %). Toutefois, cette dernière a annoncé son désistement "face au risque du Rassemblement national. Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République" a-t-elle déclaré, en respectant les consignes données par le Premier ministre Gabriel Attal dimanche soir. Au total, 221 candidats se sont désistés selon les calculs du Monde. Dans la Somme, il s'agira donc d'un duel entre François Ruffin et la candidate RN. Le candidat investi par le Nouveau Front populaire devrait tout de même bénéficier du report de voix de la candidate de la majorité présidentielle, reste à savoir si cet apport sera suffisant pour dépasser le parti lepéniste et glaner un siège à l'Assemblée nationale. Pour rappel, François Ruffin est l'un des premiers à avoir appelé à la création du Nouveau Front populaire au soir des Européennes. Ci-dessous, une première projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Quelles sont les chances pour François Ruffin d'être élu au second tour ? Dans la 1ère circonscription de la Somme, François Ruffin est en ballotage défavorable contre le Rassemblement national. Réélu en 2017 avec 61 % des voix dans sa circonscription, François Ruffin fait désormais face à un RN toujours plus fort, notamment dans la Somme. En revanche, l'ex-journaliste et fondateur de Fakir devrait pouvoir s'appuyer sur le report de voix. La candidate de la majorité présidentielle s'étant désistée, ce sont pas moins de 22 % des suffrages qui devront être redistribués lors du second tour. Des voix qui devraient revenir, pour la majorité d'entre elles, à François Ruffin. En effet, les ténors des deux groupes politiques, Ensemble pour la majorité et Le Nouveau Front populaire pour la gauche, ont pour là plupart appelé leurs candidats arrivés en 3e position à se retirer pour faire barrage au Rassemblement National et donner le maximum de voix au candidat dit "républicain". C'est ce qui devrait se passer avec François Ruffin. S'il n'apparaît pas en position de force à l'issue du premier tour, il conserve toutes ses chances de briguer un nouveau mandat à l'Assemblée. Et François Ruffin a d'ores et déjà formulé quelques volontés en cas de résultat positif du Nouveau Front populaire lors de ce scrutin législatif. Il n'a pas hésité à se dire prêt à devenir Premier ministre : "Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens" sur France Bleu Picardie. Celui qui fait partie de Picardie Debout ! semble aussi tenté par le poste de ministre des Sports : "Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous, pour tous les enfants de notre pays, j'en serai fier", a-t-il ajouté.

Quel résultat pour François Ruffin aux législatives ?

Son premier objectif est avant tout d'être réélu dans sa circonscription, qui va d'Abbeville à Amiens. Sur le plateau de France 3 Picardie, lors d'un débat face à ses adversaires, François Ruffin a détaillé son programme s'il était réélu. Il est notamment favorable à l'indexation des salaires sur l'inflation : si les prix augmentent d'un certain pourcentage, les salaires augmentent à la même hauteur. Il veut aussi agir pour la consolidation des emplois : "le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on a transformé des métiers en des "bouts de boulots", c'est-à-dire qu'on a baissé de cinq points la part des CDI dans l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une explosion des autoentrepreneurs. Or, il faut que les métiers permettent d'avoir statut et revenus", a-t-il défendu. Il souhaite également rediriger les aides publiques pour les entreprise vers "les TPE/PME et vers l'industrie". Il se dit aussi défavorable à l'immigration choisie et ciblée sur certains secteurs, mais pas à l'idée de frontière.

En 2022, François Ruffin, rattaché à la NUPES à ce moment-là, avait été facilement réélu avec plus de 61% des suffrages lors du second tour face à la candidate RN, Nathalie Ribeiro-Billet. Il avait fait 40,09% dès le premier tour. Ce résultat représentait une progression par rapport à 2017, où le député avait récolté 55,97% des suffrages au deuxième tour et seulement 24,32% au premier tour. S'il peut donc être vu comme un prétendant à la victoire pour le prochain scrutin, le contexte politique a bien changé en deux ans. Le RN est, en effet, arrivé en tête avec 41% à Abbeville et 24,80% à Amiens lors des élections européennes du 9 juin dernier et ne cesse de progresser, en atteste son score lors du premier tour des Législatives 2024.

Ruffin plus populaire que Mélenchon ?

Il a, par ailleurs, estimé que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi évoqué pour être potentiellement désigné Premier ministre, avait "raison de se mettre en retrait" pendant la campagne des législatives car son nom suscite "l'inquiétude" des électeurs. Pour sa part le leader insoumis estime dans un entretien au Figaro le 20 juin que "François Ruffin a choisi la rupture avec lui, et non l'inverse". L'ancien député, tout comme la direction du mouvement, avait aussi été accusé par François Ruffin d'avoir "purgé" des figures historiques du parti tel Alexis Corbière, Raquel Garrido ou Danielle Simonnet. Il s'est alors défendu : "Où est la 'purge' qu'on m'attribue ? Mais je ne mérite pas sa vindicte blessante. Pas sûr qu'elle serve ses ambitions". Selon le baromètre Elabe pour Les Echos, publié le jeudi 13 juin, François Ruffin est la troisième personnalité politique de gauche préférée des Français après Raphaël Glucksmann et François Hollande. Il récolte 24% d'image positive contre 36% de négative, dépassant Jean-Luc Mélenchon, avec 16% de positif contre 70% de négatif.