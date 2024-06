Résultat de LR aux législatives : la claque pour le parti de droite

Après la scission causée par l'alliance entre Eric Ciotti et le RN, le résultat des candidats LR aux législatives s'avère décevant et dans la lignée des européennes.

Coincés entre les trois blocs qui se disputent la gagne aux élections législatives 2024, Les Républicains vivotent. Tandis qu'une infime partie a décidé de suivre son patron, Eric Ciotti, dans une alliance avec le Rassemblement national, la branche historique continue de clamer son indépendance. Résultat : le parti se présente en ordre dispersé au scrutin. Après plusieurs résultats électoraux très décevants pour LR, aux dernières législatives puis aux européennes, LR risque encore de payer cher ses querelles ce dimanche soir.

Selon les premières estimations Ifop pour TF1 et LCI, les candidats LR arriveraient à la quatrième place du scrutin. Avec 10% des suffrages exprimés selon ces premiers résultats partiels, le parti de droite se trouve loin derrière le Rassemblement national (34,5%), le Nouveau Front Populaire (28,5%) et la majorité présidentielle (22,5%). Les résultats seront encore affinés et précisés au cours de la soirée.

Dans quelques dizaines de circonscriptions, les électeurs ont à choisir entre deux candidatures investies par LR : l'une bénéficie de l'alliance avec le RN, l'autre pas. C'est le cas de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, où Eric Ciotti tente de se faire réélire avec face à lui Virgile Vanier. De quoi brouiller un scrutin pourtant crucial. Pour ajouter à la confusion, le député sortant du Lot Aurélien Pradié a annoncé mercredi son départ de LR. Désormais candidat sous l'étiquette de son micro-parti "Du courage", il a assuré à La Dépêche être suivi par "30 candidats dont 10 sortants".

Les premières estimations sont dans la droite lignée des sondages publiés avant la fin de la campagne officielle, où LR arrivait déjà en quatrième position avec moins de 10% des intentions de votes, loin derrière le RN, le Nouveau Front Populaire et la coalition présidentielle. Par ailleurs, un peu moins d'un électeur sur cinq de François-Xavier Bellamy aux européennes faisait porter son choix sur un candidat du RN aux législatives. Les projections à l'issue du 2e tour attribuaient entre 30 et 40 sièges aux LR non-alignés à Eric Ciotti.

Résultats de LR : les circonscriptions les plus scrutées

La droite française a les yeux rivés sur la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes ce dimanche soir : le très contesté président de LR Éric Ciotti tente de s'y faire réélire, allié au Rassemblement national. La 1ère circonscription du Lot est également dans toutes les têtes : c'est dans celle-ci que se présente le député sortant Aurélien Pradié, qui a décidé de claquer la porte de LR à quelques jours du premier tour des législatives. Enfin, la 1ere circonscription de Haute-Loire, où se présente Laurent Wauquiez, est à surveiller. Les résultats seront connus au cours de la soirée.

Quel résultat de LR aux dernières élections ?

Les Républicains ont réalisé une performance pour le moins décevante lors des dernières élections européennes, le 9 juin dernier. La liste menée par François-Xavier Bellamy a rassemblé 7,24 % des suffrages et envoyé 6 députés au Parlement européen. La droite française est ainsi arrivée en 5e position, derrière LFI, le Parti socialiste, Renaissance, et très loin du Rassemblement national qui a réalisé un score de 31,47 % à l'échelle nationale.

Déjà, l'année 2022 avait été sévère pour le parti LR : lors de l'élection présidentielle, sa candidate Valérie Pécresse n'avait récolté que 4,78% des suffrages au premier tour. Quelques semaines plus tard, les élections législatives avaient finalement été plus clémentes : LR avait reçu 10,42% des suffrages au premier tour. A l'issue du second tour, le parti avait décroché 61 sièges, qui lui ont permis de peser sur tous les débats en servant souvent de force d'appoint à la majorité présidentielle.

Eric Ciotti fait imploser LR en pleine campagne

L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin n'a pas été une bonne nouvelle pour le parti Les Républicains, qui venait d'enregistrer un résultat décevant aux européennes. Mais trois jours plus tard, le président de LR Eric Ciotti a mis un nouveau coup à la formation politique : "Il faut une alliance avec le Rassemblement national", a déclaré le député sortant de Nice au JT de TF1 le 12 juin. Une annonce qui a pris de court tous les cadors de son parti. Quelques heures plus tard, un bureau politique de LR convoqué en urgence votait à l'unanimité l'exclusion d'Eric Ciotti, tandis que celui-ci s'enfermait dans le siège du parti. Eric Ciotti refusait la décision du bureau, objectant que celui-ci n'avait pas été convoqué selon les règles prévues dans les statuts du parti. Le lendemain, il déposait un recours en justice et continuait de se revendiquer de LR.

Dès lors, deux partis "LR" ont cohabité dans la campagne des législatives. Eric Ciotti est parvenu à rassembler 61 candidats à une double investiture LR-RN, dont une majorité n'étaient pas issus des rangs de son parti. On retrouve parmi eux plusieurs chroniqueurs de CNews : Guillaume Bigot, Sébastien Laye, Philippe Fontana ou encore Charles Prats. Une décision de justice a finalement suspendu l'exclusion d'Eric Ciotti, permettant à celui-ci de jouir de ses pouvoirs de président du parti tout au long de sa campagne. Selon des témoignages de membres de la branche historique de LR, le député sortant de Nice en a profité pour bloquer les accès au compte bancaire du parti et empêcher le moindre versement aux candidats qui ne l'avaient pas suivi.

Éric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics

Autre remous dans la campagne des législatives pour LR : Franceinfo a révélé qu'Éric Ciotti faisait l'objet d'une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics. L'enquête, ouverte le 30 mai, concerne de possibles irrégularités lors de sa campagne des législatives 2022, selon Franceinfo. Le parquet de Nice a reçu un signalement de l'association Anticor, concernant l'utilisation détournée de cartes de parking du port de Nice mises à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie pour des proches d'Eric Ciotti.

"C'est une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a réagi le directeur de campagne d'Éric Ciotti le 17 juin. En janvier, une autre enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte en raison de soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes, ayant pu profiter à Eric Ciotti.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".