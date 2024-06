David Guiraud : le député LFI sera-t-il réélu aux législatives 2024 ?

David Guiraud est candidat à sa réélection aux élections législatives dans le Nord. Quel résultat peut espérer le député sortant ?

Depuis son élection dans la 8e circonscription du Nord en 2022, David Guiraud s'est fait connaitre, notamment de ses adversaires. Le député sortant de 31 ans, qui siégeait avec La France insoumise à l'Assemblée nationale, a été au cœur de plusieurs polémiques depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas en Israël et les bombardements qui ont suivi à Gaza. David Guiraud fait d'ailleurs l'objet d'une plainte de l'Observatoire juif de France pour "apologie du terrorisme et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence", des faits qu'il conteste. A-t-il de bonnes chances d'être réélu lors des législatives 2024 ?

Le député sortant s'était en tout cas imposé sans mal en 2022 dans la 8e circonscription du Nord, qui inclut la ville de Roubaix. Arrivé en tête dès le premier tour, avec plus de 15 points d'avance sur sa concurrente macroniste, David Guiraud avait remporté le second tour avec près de 60% des voix. Par ailleurs, les résultats des élections européennes dans la circonscription ont confirmé le bon ancrage de La France insoumise : la liste de Manon Aubry y a fait le meilleur score, récoltant 31,54% des suffrages, devant le Rassemblement national, qui a signé un score tout de même honorable de 30,39%.

Ni LR ni Reconquête dans la circonscription

David Guiraud se présente à ces élections législatives 2024 sous la bannière du Nouveau Front populaire, qui regroupe les principaux partis de gauche. Or, si l'on additionne les résultats de ces partis aux européennes, ils ont obtenu 45% des suffrages exprimés lors des européennes dans la circonscription de Roubaix. A noter cependant que ni LR ni Reconquête ne présentent de candidat aux législatives dans cette circonscription, ce qui pourrait favoriser le candidat du RN Ethan Leys, voire celui de la majorité présidentielle, Tarik Mekki. Maël Camerlynck est pour sa part investi par Debout la France, tandis que Françoise Delbarre représentera Lutte Ouvrière.

Qu'en est-il des sondages ? Au niveau du pays, le Rassemblement national est donné en tête des intentions de vote aux élections législatives 2024 : selon le baromètre Ifop du 17 juin pour le JDD, 33% des personnes interrogées comptent voter pour le parti de Jordan Bardella au premier tour, contre 28% pour le Nouveau Front Populaire, qui prend la deuxième place. Au second tour, les projections en nombre de sièges à l'Assemblée nationale sont serrées : selon le sondage de Cluster17 du 14 juin, le RN obtiendrait entre 195 et 245 députés, tandis que le Nouveau Front populaire en aurait entre 190 et 235.