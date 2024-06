Jean-Philippe Tanguy : quel résultat et quelles chances d'être élu aux législatives ?

Candidat dans la 4e circonscription de la Somme sous la bannière Rassemblement national, quel résultat Jean-Philippe Tanguy peut-il espérer lors du premier tour des législatives ce dimanche ? Peut-il être réélu ?

Investi par le Rassemblement national dans la 4e circonscription de la Somme pour les élections législatives anticipées, Jean-Philippe Tanguy va tenter de briguer un nouveau mandat à l'Assemblée nationale. Député sortant, le "Monsieur économie" de Marine Le Pen retrouve une circonscription qu'il connaît bien et pourrait permettre au RN d'asseoir son implantation dans ce territoire. Quel résultat peut-il espérer lors du premier tour ? Réponse ce dimanche vers 20 heures.

Pour rappel, le parti lepéniste s'est largement imposé lors des élections européennes le 9 juin dernier avec un score de 31 %, leur permettant d'envoyer 30 députés au Parlement européen. Dans la 4e circonscription de la Somme, le RN est même arrivé nettement en tête avec 46 % des voix, suivi de Renaissance (13 %), puis du Parti socialiste/Place publique à 8 %. Et c'est justement dans cette circonscription que le diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris se présente pour les élections législatives anticipées programmées les 30 juin et 7 juillet prochains.

Le RN sur ses terres dans la 4e circonscription de la Somme

Jean-Philippe Tanguy a été investi par le Rassemblement national (RN) dans une circonscription qu'il connaît bien. Effectivement, en 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu le Rassemblement mener la danse grâce à ce même Jean-Philippe Tanguy (32 %) devant le candidat de la majorité, Jean-Claude Leclabart (25 %). Au deuxième tour, le parti lepéniste l'avait emporté avec 54 % des voix devant LREM.

Quelles sont les chances pour Jean-Philippe Tanguy d'être élu aux législatives ?

En pole position dans la 4e circonscription de la Somme. Ce serait mentir que de ne pas donner Jean-Philippe Tanguy favori dans cette circonscription acquise à la cause de la droite, et même du RN au vu des dernières élections législatives, deux ans en arrière. Le véritable suspense sera plutôt de savoir qui arrivera à se hisser au second tour. Justement, Notons que pour ces Législatives 2024, le Conseiller régional des Hauts-de-France aura face à lui Elodie Héren (EELV) investie sous la bannière Nouveau Front populaire, le Républicain Vincent Jacques, Anthony Gest pour la majorité, et Guy Vitoux pour Lutte ouvrière.

En ce qui concerne les sondages au niveau national pour ces Législatives 2024, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote dans le dernier sondage publié par l'Ifop pour LCI. Il atteint même la barre symbolique d'un tiers des intentions de vote et distance la coalition de gauche (28 %), qui est donnée en deuxième position.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".