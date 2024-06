Manuel Bompard : quel résultat et quelles chances d'être élu aux législatives ?

Candidat aux élections législatives sous la bannière du Nouveau Front populaire, Manuel Bompard est en lice dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Quel résultat peut-il espérer pour ce 1er tour des législatives ?

18:23 - Le tacle de Bompard à Bardella sur la réforme des retraites Lors du débat du 25 juin dernier, le Coordinateur de La France Insoumise s'est légèrement écharpé avec Jordan Bardella au sujet des retraites, un sujet qui a largement entamé le temps de parole des deux débatteurs. Pour sa part, Manuel Bompard explique que le Nouveau Front populaire souhaite "abroger la réforme" d'Emmanuel Macron et "ramener l'âge de départ à 62 ans", précisant que l'objectif est ensuite de le ramener à 60 ans à l'horizon 2027. 18:05 - Une campagne centrée sur le pouvoir d'achat Interrogé sur le pouvoir d'achat lors du débat avec Jordan Bardella et Gabriel Attal, mardi dernier sur le plateau de TF1, Manuel Bompard a été clair : "Nous ne voulons plus d'une France où les personnes âgées doivent aller à Pôle emploi". Il a notamment promis de bloquer le prix d'un panier de produits première nécessité. De plus, il a de nouveau plaidé pour une augmentation du Smic à 1 600 euros, déplorant "la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces quarante dernières années". "Si vous augmentez le Smic aujourd'hui, si vous augmentez, comme nous le proposons, le point d'indice des fonctionnaires de 10%, vous allez déclencher dans l'économie française un cercle vertueux". Il a aussi défendu une "relance de la consommation populaire" pour injecter de l'argent "directement dans l'économie".

Manuel Bompard a été investi par le Nouveau Front populaire comme candidat aux élections législatives anticipées dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et dans cette course à la députation, le Coordinateur de La France Insoumise part avec une longueur d'avance sur ses concurrents dans une circonscription qu'il connaît sur le bout des doigts. Le député sortant parviendra-t-il à glaner un nouveau mandat à l'Assemblée nationale ? Quel résultat peut-il espérer ? Début de réponse ce dimanche 30 juin lors du premier tour des élections législatives, vers 20 heures.

Pour rappel, lors des élections européennes de juin dernier, le RN s'est largement imposé au niveau national avec un score de 31 %, leur permettant d'envoyer 30 députés au Parlement européen. En revanche, dans la 4e circonscription des Bouches du Rhône, LFI est arrivée en tête avec plus de 41 % des voix, suivie du Parti socialiste/Place publique (14 %) et du Rassemblement national (13 %). Et c'est justement dans cette circonscription que l'ex-député européen Manuel Bompard se présente pour les élections législatives anticipées programmées les 30 juin et 7 juillet prochains.

Manuel Bompard a été investi par le Nouveau front populaire (NFP) dans une circonscription qu'il connaît bien. Effectivement, en 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu LFI écraser la concurrence grâce à ce même Manuel Bompard (56 %) devant Najat Akodad (14 %) pour la majorité. Au second tour, la gauche l'avait emporté très nettement en recueillant 73 % des suffrages devant le parti présidentiel.

Quelles sont les chances pour Manuel Bompard d'être élu aux législatives ?

Ce serait mentir que de ne pas donner Manuel Bompard favori dans cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône acquise à la cause de la gauche, au vu des élections législatives deux ans plus tôt. Le véritable suspense sera plutôt de savoir qui arrivera à se hisser au second tour. Justement, notons que pour ces Législatives 2024, le député sortant et Coordinateur de LFI aura face à lui plusieurs autres candidats de gauche, comme Stéphane Pernice, investi par Divers extrême gauche, Leila Behaira pour Divers Ecologistes ou encore Isabelle Bonnet pour Lutte ouvrière. La majorité, concurrent de Manuel Bompard deux ans plus tôt sera représentée par Malika Torchi, et le Rassemblement national par Aurélie Quinquis.

En ce qui concerne les sondages au niveau national pour ces Législatives 2024, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote dans le dernier sondage publié par l'Ifop pour LCI. Il atteint même la barre symbolique d'un tiers des intentions de vote et distance la coalition de gauche - le Nouveau Front populaire - (28 %), qui est donnée en deuxième position. D'ou l'importance pour Manuel Bompard de réaliser un bon score dans une circonscription apparentée à gauche.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".