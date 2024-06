Jérôme Cahuzac : élu aux législatives 2024 ? L'ancien ministre face au RN

L'ancien ministre Jérôme Cahuzac fait sont retour en politique dans ces élections législatives. Il se présente dans le Lot-et-Garonne face à un député sortant du RN. Pour quel résultat ?

"Qui n'a jamais demandé une deuxième chance?" Plaide Jérôme Cahuzac sur BFMTV. L'ancien ministre délégué au Budget sous François Hollande a choisi les élections législatives anticipées pour signer son grand retour en politique. Ou du moins pour essayer. Car dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne, où il se présente, rien n'est moins sûr que sa victoire. La circonscription, dont Jérôme Cahuzac a été député à plusieurs reprises par le passé, a été remportée par le Rassemblement national en 2022.

Tristement connu pour l'affaire de fraude fiscale qui porte son nom, Jérôme Cahuac avait quitté la politique en 2013, démissionnant du gouvernement de Jean-Marc Ayrault avant d'être exclu du Parti socialiste. En 2018, il était condamné pour "fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale" à quatre ans de prison dont deux avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 300 000 euros d'amende. "C'est le passé, j'ai payé ma dette, j'ai le droit de me présenter devant les électeurs", estime désormais l'ancien ministre du Budget.

Cahuzac candidat sans investiture

Jérôme Cahuzac se présente donc aux élections législatives sans avoir sollicité d'"investiture de la part du Nouveau Front populaire et pas davantage d'un quelconque parti de la majorité présidentielle". Il aura d'ailleurs face à lui un candidat investi par le Nouveau Front Populaire, le militant de La France insoumise Xavier Czapla. En revanche, la majorité présidentielle a choisi de ne pas présenter de candidat dans cette circonscription. Les macronistes n'ont cependant pas indiqué s'ils soutenaient la candidature de Jérôme Cahuzac ou celle du LR Guillaume Lepers.

La grande favorite des législatives dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne reste indiscutablement la députée sortante Annick Cousin, qui a été sans surprise réinvestie par le RN. En 2022, Annick Cousin avait remporté le scrutin au second tour avec 56,97% des suffrages, face à Xavier Czapla, alors investi par la Nupes. Lors des élections européennes, le 9 juin dernier, la liste du RN a récolté 38,4% des voix. La gauche en a comptabilisé 25,65% et la majorité présidentielle 11,61%.