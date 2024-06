Nouveau gouvernement : quelles options pour Macron après les législatives ?

Face au scénario d'une majorité relative, comment le futur gouvernement pourrait-il s'organiser ? Les premiers éléments.

L'inconnue est totale, le brouillard épais et la lueur de l'apaisement ne semble pas près de traverser les nuages. Il plane au-dessus de la vie politique française une ambiance de chaos, alimentée par l'incertitude du résultat des élections législatives. Le Rassemblement national sera-t-il majoritaire ? La gauche unie va-t-elle reprendre le pouvoir à l'Assemblée ? Et si aucune formation n'obtient les 289 sièges minimum nécessaires pour gouverner ? Ce scénario, qui semble le plus probable au regard des tendances sondagières, laisse entrevoir une période d'un grand flou sur la gouvernance du pays. Avec, finalement, un immobilisme total ?

Si elles n'ont évidemment pas la valeur des résultats du jour J, les projections de résultats, en nombre de sièges, montrent que seule une majorité relative accouchera du scrutin. Comprendre : un groupe politique comptera le plus grand nombre de députés au palais Bourbon mais pas suffisamment pour que cela représente la moitié des sièges. Impossible donc de s'assurer du vote de chaque loi proposée puisque les opposants seront plus nombreux. C'est déjà la situation de la France depuis 2022 avec un groupe principal de 250 députés acquis à la cause d'Emmanuel Macron. Des alliances, texte par texte, ont été nouées avec d'autres partis, sans compter le nombre de recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter une loi sans le vote de l'Assemblée, si les députés refusent de voter une motion de censure.

Au soir du second tour des législatives, la difficulté sera tout autre. Si le Rassemblement national obtient une majorité relative, il lui sera très difficile d'obtenir une alliance pour pouvoir gouverner. Selon les projections, entre 195 et 245 députés RN pourraient être élus. Il lui faudrait donc trouver entre 44 et 94 alliés. Cela semble impossible en l'état, les appels à ne pas toper dans la main de l'extrême-droite étant nombreux. Idem à l'autre bout de l'échiquier politique. Si la coalition de gauche passe, difficile aussi d'imaginer quelques dizaines de députés supplémentaires aller dans leur sens, tant les candidats macronistes et frontistes s'opposent à leur programme. Dès lors, quel gouvernement pour la France ?

La situation devrait être historique car jamais connue jusqu'ici en France : un président de la République sera à l'Elysée et devra composer avec une Assemblée nationale sans majorité absolue et dont le plus gros contingent de députés n'est pas issu de son camp. Emmanuel Macron sera donc face à un casse-tête : qui nommer à Matignon ? Une personnalité du groupe majoritaire ? Ou une autre ? Pour bien comprendre, deux options s'offrent au chef de l'Etat :

Macron nomme un Premier ministre issu du groupe le plus représenté : celui-ci forme un gouvernement mais n'a pas de majorité à l'Assemblée. Ses lois pourront donc être retoquées et le Premier ministre s'expose dès sa nomination à une motion de censure qui, si elle est adoptée par 289 députés ou plus, entraîne la chute du gouvernement. Il faudra donc alors changer de Premier ministre et reformer un nouveau gouvernement, sans doute très rapidement. Et recommencer.

Macron nomme une personnalité qui n'est pas issue du groupe majoritaire : celle-ci forme un gouvernement d'union nationale, en piochant dans diverses formations politiques, pouvant susciter l'adhésion d'au moins 289 députés. Là encore, il peut être démis sur simple vote d'une motion de censure.

La deuxième option semble être la plus plausible aux yeux des politologues. "D'usage, le président de la République choisit un Premier ministre au sein du groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ce n'est pas obligatoire. Emmanuel Macron pourrait tout à fait charger une figure consensuelle hors de cette majorité pour chercher l'apaisement et le consensus en vue d'une coalition", explique Dominique Rousseau auprès du Point.

Dans Le Figaro, Benjamin Morel présage la nomination d'un "vieux sage comme Premier ministre. Un homme ou une femme politique qui ne déplaît à personne, capable de créer une alliance allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Sa mission serait de diriger le gouvernement jusqu'aux nouvelles élections législatives."

Reste à savoir qui pourrait incarner cette figure. Le quotidien avance l'hypothèse de Charles de Courson, plus vieux député de l'Assemblée et figure centriste découverte par le grand public lors de son opposition à la réforme des retraites.

Le nom de François Bayrou pourrait-il lui aussi être murmuré ? Macroniste de la première heure, très proche du président de la République, le maire de Pau défend de toujours un gouvernement "d'union nationale". Mais avec qui ? La gauche et la droite "modérée" ? Il a rencontré ces derniers jours les ex-ministres PS Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et François Rebsamen, ainsi que Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France et ancien ministre de Sarkozy. Les premiers jalons d'une future équipe gouvernementale ? Et Gabriel Attal dans tout ça ? Rien n'empêcherait Emmanuel Macron de le renommer.