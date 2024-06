Carte des législatives : l'évolution des résultats dans chaque circonscription

Les résultats des législatives 2024 détermineront les nouveaux rapports de force politiques en France. L'extrême droite, l'union de la gauche et la majorité présidentielle remporteront ou perdront-elles des circonscriptions et donc des élus ?

La vie politique française s'oriente vers un tripartisme affirmé avec les élections législatives anticipées de 2024. Trois couleurs devraient donc s'imposer sur l'écrasante majorité du pays une fois le résultat du scrutin dévoilé dimanche 30 juin : celle de l'extrême droite, celle de l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire et celle que la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Ces couleurs, où plutôt ces grandes orientations politiques, se partageront aussi les sièges de l'Assemblée nationale. Mais malin est celui qui prédit avec certitude le camp politique qui sera majoritaire.

Si parmi ces trois forces l'une sera devant les autres après les législatives, il n'est pas dit que celle-ci remporte les élections dans la moitié des 577 circonscriptions françaises et obtienne en conséquence la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats des sondages sur les législatives misent au contraire sur une majorité très relative, comme celle obtenue par le camp d'Emmanuel Macron en 2022, mais bien moins consistante. Si bien qu'il paraît difficile pour l'une force politique de pouvoir former, sans coalition, un nouveau gouvernement.

Le Rassemblement national qui s'est imposé comme le premier parti d'opposition, pour la première fois de son histoire, lors des dernières élections législatives espère poursuivre sa progression fulgurante en devenant le premier parti de l'hémicycle. La gauche qui s'est réunie pour faire barrage à l'extrême droite souhaite, elle, redevenir aussi forte qu'elle l'était avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence. Tandis que la majorité croise les doigts pour retrouver sa majorité.

La carte ci-dessous s'habillera des couleurs du parti qui arrivera en tête dans chaque circonscription lors des deux tours des élections législatives 2024. D'ici là vous pouvez retrouver les candidats qui se présentent dans votre circonscription.

Quelle était la carte des résultats des législatives en 2022 ?

Cette carte indique la force politique ayant remporté les dernières élections législatives dans chacune des 577 circonscriptions lors du 2ème tour du scrutin. La couleur de la circonscription est celle de la formation politique en tête.

Le tripartisme politique était déjà palpable pendant les élections législatives de 2022 avec la présence des mêmes forces dominantes, mais dans des proportions différentes. Le camp d'Emmanuel Macron avait réussi à remporter le match sans trop de difficultés malgré la perte de sa majorité absolue en obtenant 245 sièges (172 pour Renaissance, 48 pour le MoDem et 30 pour Horizons), presque 100 de moins qu'en 2017. La gauche unie sous l'ancienne coalition qu'était la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) s'étaient imposée comme la première force d'opposition avec 131 élus (75 pour LFI, 31 pour le PS, 23 pour les écologistes et 22 pour la gauche démocrate et républicaine). Mais le RN était un des grands vainqueurs en obtenant 89 députés et en devenant de fait le premier parti d'opposition.

Cinq ans plus tard, les rapports de force se sont inversés dans les projections sondagières. A quelques jours des législatives 2024 c'est le RN qui parait en mesure de récupérer le plus grand nombre de sièges et de colorer une grande partie de la carte. La coalition de la gauche suivrait, tandis que l'actuelle majorité présidentielle deviendrait la troisième force de l'Assemblée nationale.

A quoi ressemblait la carte des législatives en 2017 ?

Ces élections législatives avaient suivi la première victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et avaient permis au chef de l'Etat d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale avec 350 députés, bien plus que le 289 nécessaires pour s'assurer la moitié des voix. La majorité présidentielle avait alors tout raflé à la gauche qui troquait son statut de force majorité à celui de troisième parti en nombre de siège : elle était tombée de 341 élus à 73 (30 pour le PS, 17 pour LFI, 10 pour les PCF et 16 pour les autres élus de gauche).

A l'époque c'est la droite traditionnelle qui était l'une des autres forces dominantes à la place de l'extrême droite. Le parti des Républicains avait gagné 112 sièges, mais montrait les premiers signes d'une perte de vitesse avec 84 élus en moins. Le Rassemblement national qui s'appelait encore Front national était, lui, marginal à l'Assemblée nationale avec 13 élus.