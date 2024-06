Prisca Thevenot : quel résultat et quelles chances d'être élue aux législatives ?

Investie par la majorité présidentielle dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, quel sera le résultat de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot lors du premier tour des élections législatives ce dimanche ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Prisca Thevenot est candidate dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine pour ces élections législatives anticipées. Elle a été investir par la majorité présidentielle et fait partie des ministres et membres du gouvernement sur le pont lors de ce scrutin législatif. La porte-parole de l'exécutif et ex-secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du Service national universel (SNU) aura la lourde tache de faire oublier le scénario des élections européennes pour les macronistes, rassemblant rassemblant 14 % des voix, très loin derrière le RN (31 %). Quel résultat peut-elle espérer lors du premier tour ce dimanche ?

En revanche, dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, la majorité présidentielle est arrivée en tête avec 22 % des voix, devant le Parti socialiste/Place publique (18 %) et Les Républicains (13 %). Une circonscription dans laquelle la Macronie (Renaissance) bénéficie d'une belle force de frappe. Et c'est justement dans cette circonscription que celle qui fut déjà députée dans cette même circonscription, entre juin 2022 et août 2023, se présente pour les élections législatives anticipées programmées les 30 juin et 7 juillet prochains. Il s'agit de Prisca Thevenot.

Prisca Thevenot en terrain conquis dans les Hauts-de-Seine ?

Prisca Thevenot a été investie par Renaissance, dans une circonscription qu'elle connaît bien. Effectivement, elle a déjà été élue dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine comme députée entre juin 2022 et août 2023. En 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour l'avait vu écraser la concurrence en rassemblant 40 % des voix, devant LFI (24 %) et Les républicains (15%). Lors du second tour, Prisca Thevenot était élue avec 65 % des suffrages exprimés face à la candidate de la NUPES. De quoi donner des espoirs légitimes à la candidate de Renaissance pour ce nouveau scrutin afin de retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale sous la bannière macroniste.

Quelles sont les chances pour Prisca Thevenot d'être élue aux législatives ?

En bonne posture dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors que cette dernière a déjà connu la victoire dans cette circonscription, elle part légitimement favorite après son élection de 2022. La porte-parole du gouvernement fera notamment face à Salomé Nicolas-Chavance pour le Nouveau Front populaire, Cécile Richez pour LR et Delphine Veissiere pour le RN. En ce qui concerne les sondages au niveau national pour ces Législatives 2024, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote, il dépasse même la barre symbolique des 35 % d'intentions de vote et distance la coalition de gauche (27 %), qui est donnée en deuxième position dans la dernière enquête Elabe pour La Tribune. La majorité présidentielle, dont fait partie Prisca Thevenot est elle créditée de 20 % des intentions de vote, complète le podium.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".