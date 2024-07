Gouvernement démissionnaire, d'affaires courantes : à partir de quand et comment ça marche ?

La démission de Gabriel Attal pourrait être acceptée cette semaine, mardi à l'issue du Conseil des ministres, voire mercredi. Lorsque sa démission aura été acceptée, il sera à la tête d'un gouvernement démissionnaire, ce qui implique plusieurs spécificités.

Le divorce semble consommé entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Le Premier ministre a déjà remis sa démission le lundi 8 juillet, au lendemain des élections législatives et de la défaite du camp présidentiel, mais Emmanuel Macron l'a refusée laissant au chef du gouvernement tous ses pouvoirs. Ce dernier devra donc remettre une nouvelle fois sa démission, lorsqu'une alliance aura été trouvée, pour qu'elle soit acceptée et rende le Premier ministre avec son gouvernement démissionnaires. Les ministres verront donc leurs fonctions se cantonner au strict minimum, mais en retrouveront certaines dans d'autres institutions notamment à l'Assemblée nationale.

Attention, le président de la République n'a pas précisé la date jusqu'à laquelle Gabriel Attal conservera ses prérogatives de Premier ministre, même si la date butoir du 18 juillet se dessine pour rendre le gouvernement démissionnaire. Autrement dit, la date limite pour la constitution des nouveaux groupes à l'Assemblée nationale. En revanche, le gouvernement en place, bien que démissionnaire pourrait bien être parti pour rester. En effet, "Les J.O vont arriver et nous, on restera comme ça jusqu'à fin août... Ça va être sacrément bancal" abonde un conseiller auprès de TF1. Si ce potentiel gouvernement démissionnaire n'aura pas de fonction politique, il pourrait gérer les affaires courantes, au moins jusqu'à la rentrée, et pourquoi pas jusqu'à début octobre le temps que la nouvelle équipe gouvernementale se mette en place à l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Que peut faire ou ne pas faire un gouvernement démissionnaire ?

Un gouvernement démissionnaire est voué à partir pour laisser la place à une nouvelle équipe ministérielle, mais il reste en place jusqu'à la nomination de celle-ci. Il y donc un laps de temps entre la remise et l'acceptation de la démission du Premier ministre et de son gouvernement et l'arrivée de leurs remplaçants : c'est durant cette période, qui dure généralement entre quelques jours et quelques semaines, que le gouvernement démissionnaire est en place. Il assure alors uniquement "les affaires courantes" - d'où l'autre nom du gouvernement démissionnaire - pour "assurer, au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l'État" expliquait Claire Landais, la secrétaire générale du gouvernement dans un vade-mecum aux ministères rapporte Politico.

Le Premier ministre et son gouvernement démissionnaires sont donc privés des fonctions qu'ils assuraient jusqu'alors comme faire passer une réforme par décret, proposer un projet de loi, changer un règlement ou encore lancer un plan. Le gouvernement démissionnaire échappe aussi à des rendez-vous comme le Conseil des ministres puisqu'aucune prise de décision n'est possible. Surtout, du fait d'être promis à un départ, un gouvernement démissionnaire ne peut pas être visé par une motion de censure contrairement à un gouvernement de pleines prérogatives.

Des changements pour les ministres députés

Les ministres perdent donc l'intérêt de leur fonction quand un gouvernement devient démissionnaire, mais ceux qui sont députés en plus d'être membres du gouvernement peuvent aussi retrouver des avantages au sein de l'Assemblée nationale. Ils peuvent notamment prétendre et peser lors de l'attribution des postes à responsabilité de l'hémicycle comme la présidence de l'Assemblée ou celles des différentes commissions, chose qui leur est impossible tant qu'ils font partie de l'exécutif.

Ces élections clefs pour l'Assemblée nationale doivent avoir lieu après la constitution de tous les groupes soit à partir de 18 juillet. Ce détail, couplé au fait que dès sa première réunion, également fixée au 18 juillet, l''hémicycle peut déposer une motion de censure contre le gouvernement, pourrait pousser Emmanuel Macron à rendre le gouvernement démissionnaire avant cette date. Il s'épargnerait le renversement d'un gouvernement qu'il sait devoir remplacer et il pourrait permettre à son camp de compter sur les voix des 18 ministres députés lors de l'attribution des postes à l'Assemblée, et donc être mieux représenté.