Président de l'Assemblée nationale : une candidate favorite et des outsiders

Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu le jeudi 18 juillet par l'ensemble des députés. Plusieurs candidats sont en lice, mais aucun n'est sûr de l'emporter en l'absence de majorité absolue. Qui a les meilleures chances ?

Si tous les yeux sont rivés sur Matignon, un autre poste à responsabilité est à pourvoir : celui de président de l'Assemblée nationale. Et le nom de celui ou celle qui s'installera au Perchoir pour surplomber tout l'hémicycle sera connu dès jeudi 18 juillet, à la différence du nom du Premier ministre. Autre différence qui pourrait pousser les politiques à prétendre davantage à la présidence de la chambre basse du Parlement qu'au gouvernement : le président de l'Assemblée nationale est élu par la majorité des députés quand le Premier ministre est nommé sur seule décision du président de la République. Or, sans majorité absolue, l'issue de l'élection du locataire du Perchoir est plus ouverte que la liste des noms possibles pour Matignon n'est longue, même si dans un cas comme dans l'autres des coalitions favorisent les chances d'être choisi.

Le président de l'Assemblée nationale qui occupe la quatrième fonction la plus importante de la République aura un rôle central dans cette nouvelle législature, l'hémicycle n'étant pas dominé par un bloc majoritaire. Les débats à l'Assemblée seront décisifs pour chaque texte et les discussions pour obtenir des majorités peut-être houleuses, le successeur ou la successeuse de Yaël Braun-Pivet aura donc la tache de faire respecter les équilibres au sein de l'Assemblée. Un poste à responsabilité qui fait de l'œil à nombre de députés. Lesquels ?

Yaël Braun-Pivet, candidate à sa réélection pour le camp présidentiel

Députée des Yvelines depuis 2017 et élue à la présidence de l'Assemblée nationale en 2022, Yaël Braun-Pivet qui n'était pas favorable à la dissolution de l'Assemblée souhaite pouvoir retrouver sa place au Perchoir. "Il faut évidemment que j'en discute avec mon groupe politique et les partenaires de la majorité. Mais c'est mon souhait", avait-elle glissé sur France Inter le 9 juillet. Et de renchérir sur France 2 : "Pendant deux ans, j'ai montré que j'étais capable de gérer une Assemblée sans majorité". La députée aurait le soutien d'Emmanuel Macron pour se présenter comme candidate du camp présidentiel, contrairement en 2022 quand le chef de l'Etat lui préférait le ministre Roland Lescure. Yaël Braun-Pivet et Emmanuel Macron auraient même, selon Le Parisien, évoqué des contacts engagés avec des élus LR pour s'assurer de leur soutien le jour du vote. Mais Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée a fermé la porte à des coalitions gouvernementales alors pourquoi supporterait-il la candidate du camp présidentiel ?

Soutenues par la droite ou non, la candidature et la victoire de Yaël Braun-Pivet sont loin de convaincre certains membres du camp présidentiel. "Elle pense qu'on peut gagner, quitte à avoir les voix du RN. Mais comment expliquer qu'on a gagné la présidence de l'Assemblée alors qu'on a perdu l'élection ? Il faut qu'elle accepte que ça ne soit pas elle" a confié un élu Ensemble au média francilien. Pour autant le MoDem ne semble pas vouloir envoyer de candidat face à Yaël Braun-Pivet et chez Horizons on annonce "ne pas faire barrage" à la députée.

Une "candidature commune" et écologiste pour le Nouveau Front populaire ?

S'il est occupé à trouver un consensus sur le nom d'un possible Premier ministre, le Nouveau Front populaire (NFP) a une autre urgence avant le 18 juillet : il faut "s'accorder immédiatement sur une candidature commune à la présidence de l'Assemblée nationale" a lancé le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, sur BFMTV le 15 juillet. L'union de la gauche veut donc un candidat commun, mais aura-t-elle autant de mal à trouver un profil faisant l'unanimité que pour Matignon ? Peut-être pas. L'élu insoumis a assuré que son parti est "prêt à ce que cette candidature ne soit pas issue de La France insoumise". Les socialistes, également tâtillons sur le nom du prétendant à Matignon, ne se sont pas encore exprimés. Mais il se murmure que Boris Vallaud, président du groupe socialise à l'Assemblée nationale, se projetterait au Perchoir.

Ce sont toutefois les noms des deux élues écologistes qui reviennent le plus souvent. Sandrine Rousseau a été la première a exprimé ses vues sur la présidence de l'Assemblée au micro de Sud Radio : "Je pense que je respecterais bien plus les équilibres démocratiques que cela n'a été fait jusqu'à présent". Mais ce serait la députée Cyrielle Chatelain qui aurait les faveurs du NFP. "Chatelain émerge comme candidate de consensus. Elle constitue un point d'équilibre entre socialiste et Insoumis. Si c'est Chatelain, on a plus de chances que si c'est Panot" d'après l'analyse d'un Ecologiste au Parisien. Mais le candidat de la gauche au Perchoir, viendra forcément d'une autre force politique que celle qui enverra une personnalité à Matignon. Problème, aucun nom n'est arrêté pour le moment et les discussions pourraient rester en suspend jusqu'à ce que consensus soit trouvé pour l'Assemblée.

Un autre nom s'est glissé parmi les options envisagées, celui du communiste André Chassaigne. Le député du Puy-de-Dôme a confirmé la circulation de son nom à l'Humanité, selon lui les arguments en sa faveur sont "[sa] connaissance de l'institution, l'expérience liée à [son] ancienneté, mais aussi [sa] réputation de président de groupe respectueux de la fonction parlementaire et ouvert au dialogue".

Charles de Courson, candidat "garant du bon fonctionnement" de l'Assemblée

Etranger aux trois grands blocs politiques - le camp présidentiel, l'union de la gauche et l'extrême droite -, Charles de Courson a annoncé être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale et prétend pour être à même "dans cette période inédite et chaotique" d'être le "garant du bon fonctionnement, de la dignité et de la profondeur des débats" sans attitude partisane. Le député qui entame son huitième mandat s'est fait remarquer lors de la réforme des retraites en déposant une motion de censure qui avait failli renverser le gouvernement, à neuf voix près. "L'élection d'un député indépendant, expérimenté et de dialogue serait un signe fort envoyé par les députés au peuple français" a estimé Charles de Courson. Mais sera-t-il soutenu par une majorité de député ? Plusieurs élus macronistes ont fait savoir que le député Liot ne pouvait pas compter sur leur vote.

Sébastien Chenu candidat pressenti pour le Rassemblement national

A l'extrême droite, c'est le vice-président du parti et l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui est pressenti pour candidater à la présidence de l'hémicycle : le député du Nord, Sébastien Chenu. Le Rassemblement national sera bien en lice pour le Perchoir, mais il ne se fait d'illusion quant à ses chances de victoire. Le parti à la flamme compte moins d'élus que le NFP et le camp présidentiel et ne peut pas compter sur une quelconque coalition pour gagner des voix.

Comment est élu le président de l'Assemblée nationale ?

Les 577 députés de l'Assemblée nationale peuvent être candidats à la présidence de l'hémicycle et ils sont déjà plusieurs à avoir manifesté un intérêt pour le Perchoir. Tous ceux ayant officialisé leur candidature avant le jeudi 18 juillet et l'ouverture de la nouvelle législature devront se soumettre aux votes des élus présents et obtenir la majorité absolue des voix exprimées pour l'emporter. Le cas échéant, un deuxième tour est organisé dans les mêmes conditions avec la possibilité pour certains candidats de se désister. Et si là encore la majorité absolue n'est pas atteinte, un troisième tour est prévu et peut être remporté avec une simple majorité relative.