Laurence Tubiana : prête à appliquer le programme NFP comme Première ministre, mais LFI s'y oppose

Si elle fait l'unanimité auprès du PS, du PCF et des Ecologistes, ce n'est pas le cas de LFI. Les Insoumis s'opposent fermement à la candidature de l'économiste de 73 ans Laurence Tubiana, au poste de Première ministre.

Le Parti socialiste, le Parti communiste français, les Écologistes... Ces trois partis du Nouveau Front populaire ont un point commun : soutenir la candidature de Laurence Tubiana comme Première ministre ou du moins, pour en faire la proposition à Emmanuel Macron. Un poste qui ne fait visiblement pas peur à la principale intéressée. Dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, elle se confie sur ses ambitions pour Matignon : "Je ne demande rien, mais c'est le moment de l'engagement et cela me correspond (...) quand il y a une crise politique, il faut y répondre. Il y a besoin d'une personne de gauche, si cela doit être moi, je le fais", affirme la femme de 73 ans. Elle s'est aussi engagée à rétablir la "justice fiscale", "abroger la réforme, la geler, tout ce qu'on veut, mais on ne l'applique pas" a-t-elle également assuré au sujet de la très contestée réforme des retraites. Entre autres, Laurene Tubiana envisage également d'assurer "la relance du dialogue social sur les salaires". Suffisant pour convaincre La France insoumise ? Pas vraiment.

LFI ne semble pas encline à vouloir confier les clefs du camion à cette économiste, trop "Macron compatible" selon les Insoumis. Manuel Bompard juge même sa candidature "pas sérieuse", comme indiqué sur BFMTV le 16 juillet dernier. Le cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot justifie elle l'opposition de LFI à la candidature de Laurence Tubiana, au nom d'un "désaccord politique, pas personnel". Elle lui reproche notamment d'avoir signé une tribune dans Le Monde appelant la gauche à travailler avec les "autres acteurs du front républicain", dont le camp Macron. Un détail qui ne passe pas pour cette fidèle mélenchoniste.

Laurence Tubiana jugée trop "Macron compatible" par LFI

"Je ne peux croire qu'après avoir opposé son veto à la candidature d'Huguette Bello, Olivier Faure se prépare à tenter d'imposer au Nouveau Front populaire une candidature Macron compatible pour Matignon" a réagi le député Paul Vannier sur X au sujet de la candidature de Laurence Tubiana. Un reproche fait par de nombreux autres insoumis. Si l'économiste et ex-présidente de la Convention citoyenne pour le climat est taxée d'être trop proche ou tout de moins de pouvoir coller avec le programme d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'elle a été pressentie à plusieurs reprises pour faire partie du gouvernement : en 2018 pour remplacer Nicolas Hulot à la Transition écologique et en 2020 pour succéder à Edouard Philippe à Matignon. L'intéressée a cependant affirmé n'avoir jamais eu de proposition formelle. Ces occasions lui avaient d'ailleurs permis de repréciser son engagement auprès de la gauche et pour l'écologie.

A ces critiques de "Macron compatibilité", le député socialiste Boris Vallaud a rétorqué sur franceinfo le 16 juillet que Laurence Tubiana "a refusé d'être ministre d'Emmanuel Macron [et] accepte d'être la première ministre du Nouveau Front Populaire". L'économiste a toutefois bien eu des prises de position concordante avec celles d'Emmanuel Macron et a parfois salué son discours ou son engagement pour l'écologie, comme lors de la COP27 en 2022.

Autre argument, plus récent, de La France insoumise pour s'opposer à la désignation de Laurence Tubiana pour Matignon : la participation de l'économiste à une tribune parue dans Le Monde le 11 juillet et appelant le Nouveau Front populaire à "tendre la main aux autres acteurs du front républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine". Mais d'autres personnalités de gauche socialistes et écologistes ont également signé cette tribune. Sur ce point, le député Boris Vallaud a répondu que, n'en déplaise à LFI, s'ouvrir à d'autres partis "est bien ce qu'il va falloir faire" pour obtenir des majorités à l'Assemblée nationale.

Une candidate issue de la société civile contre l'avis de LFI

Autre point de désaccord entre le PS et LFI sur la candidature de Laurence Tubiana : le fait qu'elle soit issue de la société civile. L'économiste qui était militante pour la Ligue communiste révolutionnaire dans sa jeunesse et a été l'assistante de Lionel Jospin, s'est toujours considérée de gauche, mais n'a pas fait carrière en politique. Laurence Tubiana est toutefois loin d'être une étrangère dans ce microcosme puisqu'elle a été un maillon essentiel de la politique menée sur l'écologie pendant le quinquennat de François Hollande.

Si le PS, le PCF et les Ecologistes se sont dits ouverts à ce qu'une personnalité issue de la société civile puisse être nommée à Matignon, LFI avait, seulement quelques minutes avant que le nom de Laurence Tubiana soit avancé, refusé de soutenir la candidature d'une personnalité non politique pour Matignon. "Le blocage politique [sur le nom du Premier ministre potentiel] ne se réglera pas par l'improvisation d'une candidature extérieure", écrivait LFI dans un communiqué le 16 juillet.

Laurence Tubiana, économiste et diplomate

Issue de la gauche, Laurence Tubiana est depuis un certain temps déjà une actrice majeure de l'écologie en France. Avant de s'engager dans des missions institutionnelles à partir de la fin des années 1990, elle a présidé Solagral, une organisation non-gouvernementale qui militait, jusqu'à sa disparition au début des années 2000, pour le développement de l'agriculture et de la biodiversité dans des pays du tiers monde.

Diplomate donc, mais aussi économiste de formation, Laurence Tubiana a joué un rôle centra dans la politique écologique menée pendant le quinquennat de François Hollande. Sans jamais faire partie du gouvernement, elle s'était hissée au rang de représentante française pour la conférence Paris Climat 2015 puis d'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et enfin négociatrice principale pour la COP 21. Depuis 2017, elle est à la tête de la Fondation européenne pour le climat (ECF).