Lucie Castets : la candidate Première ministre du NFP capable de faire flancher Macron ?

La candidate du NFP au poste de Premier ministre sera reçue avec les chefs des partis et de groupes parlementaires, à l'Elysée, vendredi 23 août. Lucie Castets continue de tenter de convaincre hors des sentiers de la gauche.

Candidate du Nouveau Front populaire (NFP) pour le poste de Première ministre, Lucie Castets prendra part aux discussions entre Emmanuel Macron et les forces politiques sur le futur gouvernement. La haute fonctionnaire de 37 ans a été invitée à l'Elysée, en même temps que le NFP, à la réunion du vendredi 23 août qui pourrait être décisive avant la nomination du futur Premier ministre. Bien que Lucie Castets ne soit la représentante d'aucun parti, ni d'un groupe à l'Assemblé nationale, elle sera présente avec les présidents du groupe NFP, à l'Elysée, à leur demande, réaffirmant le souhait de la coalition de gauche d'accéder à Matignon. Une présence "imposée par la coalition minoritaire du NFP" selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, qui évoque "une décision qui s'apparente à un coup de force". Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on indique au contraire qu'il "ne s'y oppose pas si c'est une demande collective et que forces politiques du NFP jugent que c'est utile pour que l'échange soit constructif". Pourtant le président de la République a déjà fermement indiqué qu'elle ne serait pas nommée Première ministre, comme toute autre personnalité ayant pour ambition de prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Très impliquée depuis le 23 juillet, date à laquelle le Nouveau Front populaire l'a désignée comme sa candidate au poste de Première ministre, Lucie Castets a multiplié les déclarations dans les médias ainsi que les déplacements en France pour se faire connaître du grand public et réaffirmer le projet gouvernemental du NFP. Au lendemain des Jeux olympiques, elle a même adressé un courrier aux parlementaires, à l'exception de ceux d'extrême droite, expliquant vouloir "convaincre au-delà des rangs du NFP pour construire des majorités parlementaires".

Des atomes crochus avec le Parti socialiste

Lucie Castets n'est pas une militante politique ou membre d'un des partis de l'union de la gauche. Elle a toutefois été encartée au Parti socialiste entre 2008 et 2011, très jeune, et a fait partie du think tank de centre-gauche "Point d'ancrage" dans les années 2010. Elle a également travaillé au sein du courant indépendant "Besoin de gauche", piloté par Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste de l'Economie et ancien commissaire européen aux Affaires économiques. Elle a également travaillé avec Manon Aubry, eurodéputée de La France Insoumise, lorsque cette dernière consacrait son action à la lutte contre la fraude fiscale.

L'économiste se qualifie elle-même comme une militante de gauche, mais assure de représenter "aucune tendance" ou leadership d'un parti au sein du Nouveau Front populaire, se contentant de vouloir appliquer le programme commun de l'union de la gauche. Reste que c'est bien le PS, dont elle a été proche, qui a mis son nom sur la table moins de 24 heures avant l'annonce de sa désignation. "Je ne suis pas militante dans un parti, je suis de gauche, je suis engagée, je n'ai pas d'étiquette particulière au sein de ces partis. C'est pour ça, je crois, qu'ils m'ont désignée" s'est-elle justifiée, jeudi 25 juillet chez BFMTV.

"Nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue"

Pour constituer un hypothétique gouvernement, puisque ne NFP n'a pas renoncé malgré l'hostilité d'Emmanuel Macron, Lucie Castets n'a pas fermé la porte à des profils issus de la société civile. "Il faudra des ministres qui sont pleinement en accord avec les orientations politiques, ce sont celles du programme du NFP" confiait-elle auprès de BFMTV. "L'autre question, c'est le travail parlementaire. Là, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue. La question, ce sera de trouver, projet après projet, un chemin pour gouverner, là dessus je suis confiante. Il y a énormément de députés, au delà du NFP qui sont convaincus par le fait qu'il faut restaurer les services publics et abroger la réforme des retraites" poursuit-elle. Mais pour l'heure, la dynamique n'est pas encore vraiment enclenchée pour l'énarque. D'après un sondage Elabe pour BFMTV paru le jeudi 25 juillet, 58 % des Français jugent que le président ne doit pas nommer Lucie Castets à Matignon. "Il y a 48 heures, j'étais totalement inconnue des Français. Aujourd'hui, 41 % des Français disent que Emmanuel Macron doit me nommer Première ministre" rétorque-t-elle.

Fiscalité, ville de Paris... Qui est Lucie Castets ?

Normande originaire de Caen, économiste de 37 ans, aujourd'hui directrice des finances et des achats de la ville de Paris. Lucie Castets a été conseillère d'Anne Hidalgo sur le budget, notamment les finances consacrées à la transition écologique. Son action comme directrice du budget, des finances et des achats de la capitale, poste qu'elle occupe depuis décembre 2023, est salué par la maire de Paris. "Elle est sensible à l’intérêt général. Je prends des collaborateurs ou directeurs compétents. Et qui se sentent concernés. Lucie est de ceux-là". Ses détracteurs pointent que la dette de la capitale est passée de 8,2 milliards en 2023 à 8,8 milliards en 2024.

Diplômée de Sciences Po et de la London School of Economics, ancienne élève de l'ENA, Lucie Castets a occupé son premier poste à la direction générale du Trésor public avant de rejoindre Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Economie et des finances.

Lucie Castets est une experte de la fiscalité, engagée dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle est aussi porte-parole du collectif de fonctionnaires 'Nos Services publics'. Le fondateur de cette association, Arnaud Bontemps, a transmis un mot à l'AFP pour souligner son "parcours professionnel au service de l'État et des collectivités territoriales remarquable, avec des engagements forts sur la justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, (...) sur l'école, l'hôpital, la justice sociale".