Lucie Castets : proche de LFI ou du PS ? Quel bilan à la Ville de Paris ? Les questions qui émergent

BIOGRAPHIE ET ACTU. Le Nouveau Front populaire s'est mis d'accord pour proposer Lucie Castets à Matignon. Celle-ci accepte de devenir Première ministres mais Emmanuel Macron ferme la porte.

Ce qu'il faut savoir de l'actu

C'est Lucie Castets qu'a choisie le Nouveau front populaire pour prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Tous les partis politiques de l'accord, La France insoumise, le parti socialiste, les écologistes et le parti communiste ont indiqué qu'elle avait le soutien de l'ensemble de l'union de la gauche, dans un communiqué, le 23 juillet.

Emmanuel Macron a déjà fermement indiqué que Lucie Castets ne serait pas nommée Première ministre, comme toute autre personnalité ayant pour ambition de prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Le chef de l'Etat n'a qu'un seul scénario en tête, celui de nommer à Matignon le chef d'un gouvernement de coalition, disposant d'un soutien majoritaire à l'Assemblée nationale.

Ce qu'il faut savoir de Lucie Castets

Après avoir frôlé la rupture autour des noms d'Huguette Bello au Laurence Tubiana ces derniers jours, la gauche réunie a proposé un profil inédit pour former un gouvernement à la place de celui de Gabriel Attal, démissionnaire. Lucie Castets, Normande originaire de Caen, économiste de 37 ans, aujourd'hui directrice des finances et des achats de la ville de Paris. Elle a été conseillère d'Anne Hidalgo sur le budget, notamment les finances consacrées à la transition écologique. Son action comme directrice du budget, des finances et des achats de la capitale, poste qu'elle occupe depuis décembre 2023, est salué par la maire de Paris. "Elle est sensible à l’intérêt général. Je prends des collaborateurs ou directeurs compétents. Et qui se sentent concernés. Lucie est de ceux-là". Ses détracteurs pointent que la dette de la capitale est passée de 8,2 milliards en 2023 à 8,8 milliards en 2024.

Diplômée de Sciences Po et de la London School of Economics, ancienne élève de l'ENA, Lucie Castets a occupé son premier poste à la direction générale du Trésor public avant de rejoindre Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Economie et des finances.

Lucie Castets est une experte de la fiscalité, engagée dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle est aussi porte-parole du collectif de fonctionnaires 'Nos Services publics'". Le fondateur de cette association, Arnaud Bontemps, a transmis un mot à l'AFP pour souligner son "parcours professionnel au service de l'État et des collectivités territoriales remarquable, avec des engagements forts sur la justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, (...] sur l'école, l'hôpital, la justice sociale".

Lucie Castets n'est pas une militante politique ou membre d'un des partis de l'union de la gauche. Elle a toutefois été encartée au Parti socialiste entre 2008 et 2011, très jeune, et a fait partie du think tank de centre-gauche "Point d'ancrage" dans les années 2010. Elle a également travaillé au sein du courant indépendant "Besoin de gauche", piloté par Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste de l'Economie et ancien commissaire européen aux Affaires économiques. Elle a également travaillé avec Manon Aubry, eurodéputée de La France Insoumise, lorsque cette dernière consacrait son action à la lutte contre la fraude fiscale.

Auprès de l’AFP, Lucie Castets a confirme avoir accepté la proposition du NFP de la proposer en tant que Première ministre. Elle juge être une candidate "crédible et sérieuse" pour Matignon et a indiqué qu'elle porterait comme priorité "l’abrogation de la réforme des retraites".