Xavier Bertrand Premier ministre : pourquoi c'est possible

Alors qu'Emmanuel Macron devrait rapidement désigner un nouveau Premier ministre, le nom de Xavier Bertrand est cité. L'élu LR pourrait être le profil "qui a de la bouteille", tant recherché par le chef de l'Etat.

"Je suis prêt à relever le défi", tels étaient les mots de Xavier Bertrand, au sujet d'une potentielle nomination au poste de Premier ministre, mardi 6 août dans les colonnes du Figaro. "Je suis préparé (...) Mon horizon, désormais, c'est 2025. Si on a un autre agenda en tête à Matignon, on échoue", confie-t-il. Officiellement candidat, l'ex-ministre sous Nicolas Sarkozy assure toutefois que "ce sera très compliqué" s'il venait à être appelé par Emmanuel Macron. "Il faudra du savoir-faire politique", confie un proche. Depuis plusieurs jours, le nom de Xavier Bertrand revenait avec insistance et présente plusieurs avantages pour l'Elysée, notamment celui d'être totalement en phase avec le portrait robot du Premier ministre dressé par le président de la République.

Un profil Macron compatible

Xavier Bertrand pourrait être l'élément "consensuel" recherché par le chef de l'Etat. Même s'il n'échange pas directement avec Emmanuel Macron, des échanges existent, par l'intermédiaire "d'émissaires", selon les informations du Parisien. Un stratège de l'Élysée confie au quotidien que le nouveau Premier ministre devra être une personnalité "chargée d'aller dans le mur". Autrement dit, des désaccords précédents entre Macron et Bertrand pourraient ne pas être rédhibitoires pour le second, voire devenir un avantage concernant la ténacité du potentiel nommé. Un coup de pouce pour la candidature de Xavier Bertrand, en net désaccord avec la politique menée par Emmanuel Macron ces dernières années. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation" comme indiqué la semaine passée. Nouveau bon point pour le LR.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Aurore Bergé a évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France en faisait partie, accompagné de Michel Barnier, ancien ministre et Gérard Larcher, actuel président du Sénat. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. De plus, Xavier Bertrand pourrait tout à fait cocher les cases d'un chef de gouvernement "qui a de la bouteille", et coller avec "l'odeur de cohabitation" souhaité par le président de la République.

Il pourrait "servir grandement la France"

Si le chef de l'Etat souhaite nommer à Matignon le chef d'un gouvernement de coalition, disposant d'un soutien majoritaire à l'Assemblée nationale, il dispose avec Xavier Bertrand, d'un nom plébiscité par l'aile droite de la macronie, jusqu'aux républicains convaincus. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, dans La Grande Interview, mardi 30 juillet sur CNews. La veille, sur France 2, le cas Bertrand était déjà plébiscité par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, proche de l'élu nordiste : "C'est un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France". "J'ai mes amitiés, mais je ne suis pas le président de la République" a indiqué le numéro 3 du gouvernement démissionnaire. Et le soutien ne s'arrête pas là. "Si j'avais été élue présidente de la République, j'aurais sans doute choisi Xavier Bertrand" comme Premier ministre. "C'est un très bon candidat, face à Lucie Castets, il n'y a pas match" déclarait la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, au micro de France Inter le 5 août dernier.

Un ministre indiquait même auprès de Politico Politico que la nomination de Xavier Bertrand à Matignon permettrait de mettre "la pression sur Wauquiez" ou du moins, forcerait le chef de file des LR à l'Assemblée nationale à "venir discuter, vraiment" avec le bloc central. Des échanges existeraient même entre l'Elysée et le futur ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sujet d'une entrée au gouvernement de ce dernier, au sein d'un exécutif d'alliance entre La Droite républicaine et Ensemble pour la République.

Homme de terrain, ouvert au compromis

Le président de la région Hauts-de-France pourrait également permettre à Emmanuel Macron de parler à la fois à la droite et à la gauche. Le "parfum de cohabitation" souhaité par le chef de l'Etat prendrait tout son sens. "Il nous faut un gouvernement d'urgence, avec les Républicains, les indépendants, les différents partis de M. Macron et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent clairement que notre pays ne soit pas bloqué, paralysé à l'Assemblée", avait indiqué Xavier Bertrand sur France 2, avant la "trêve olympique" décrétée par le président de la République.

Xavier Bertrand bénéficie d'un autre atout qui pourrait plaire au locataire de l'Elysée, jouer la carte des territoires. Homme de terrain, proche du peuple, Xavier Bertrand est le président de la région Hauts-de-France depuis 8 ans maintenant, un avantage pour Emmanuel Macron souvent critiqué pour son manque d'empathie à l'égard des Français et sa déconnexion depuis Paris. L'élu local peut également mettre en avant ses compétences en matière de gestion budgétaire, autant d'atouts qui font de l'homme de 59 ans, un candidat à la fois crédible et "Macron compatible", pour franchir les portes de l'hôtel de Matignon "autour du 15 août", ou juste après le Conseil des ministres du 12 août prochain, comme le confiait un proche du président au Parisien.

Qui est Xavier Bertrand ?

Né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016 et est réélu en juin 2021 avec 52,37% des suffrages. En 2021, il échoue à être investi par Les Républicains pour la présidentielle.