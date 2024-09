Discours de Macron : ses explications sur son choix pour Matignon attendues

Emmanuel Macron pourrait annoncer le nom du futur Premier ministre "d'ici mercredi" et de facto, s'adresser aux Français pour expliquer son choix.

Trouver un Premier ministre "non censurable". Voilà le souhait principal d'Emmanuel Macron, selon les informations de Libération. Voilà pourquoi, l'hypothèse Bernard Cazeneuve, qui prend de plus en plus d'épaisseur depuis ces dernières semaines pourrait montrer quelques signes de faiblesses. En effet, l'ex-locataire de Matignon sous François Hollande pourrait être confronté à la censure de l'ensemble des partis du Nouveau Front populaire (NFP). Dans ce cas précis, c'est le Rassemblement national (RN) qui déciderait de son sort. Autrement dit, si le RN ne vote pas une éventuelle motion de censure (probable au vu de la défiance de la gauche et des ex-socialistes vis-à-vis de Bernard Cazeneuve), ce dernier pourrait gouverner avec un aval implicite de l'extrême droite, s'il était nommé à Matignon.

Toujours selon les informations du quotidien Libération, le nouveau Premier ministre pourrait être désigné "d'ici mercredi". Autrement dit, le tant attendu discours d'Emmanuel Macron à ce sujet ne serait plus qu'une question d'heures. Ce lundi 2 septembre, Bernard Cazeneuve est reçu par le président de la République à l'Elysée dans le cadre de la "poursuite des consultations" pour Matignon. François Hollande, Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy sont également conviés.

Bernard Cazeneuve bientôt de retour à Matignon ?

Plus de 50 jours après les élections législatives remportées par le Nouveau Front populaire, et alors qu'Emmanuel Macron et certains de ses proches continuent de marteler que "personne n'a gagné", plusieurs scénarios se profilent quant à l'identité du futur chef de gouvernement. Ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve pourrait ainsi faire son retour rue de Varenne. Pour autant, le nom de l'ancien socialiste ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'alliance de gauche, à l'exception de l'aile droite du Parti socialiste. Jugé trop "Macron-compatible", certains redoutent déjà une continuité de la politique menée jusqu'à présent par le chef de l'État, et ce, alors que le camp présidentiel a déjà été battu par trois fois dans les urnes.

D'autres noms sont, eux aussi, évoqués, à l'instar du maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane ou du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ségolène Royal, elle, s'est dite de son côté "disponible" pour le poste. Une chose est pourtant certaine. Après avoir brandi la menace d'une destitution du président, Mathilde Panot a annoncé ce samedi que son parti avait déposé une résolution de destitution d'Emmanuel Macron envoyée à l'ensemble des parlementaires. En outre, la cheffe de file des Insoumis à l'Assemblée nationale a déjà prévenu : son parti censurera tout gouvernement autre que celui formé par Lucie Castets. La partie politique est donc loin d'être terminée.