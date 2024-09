Édouard Philippe : pourquoi il annonce sa candidature à la présidentielle 2027 ?

Entre deux convocations à l'Élysée, où se poursuivent les consultations pour trouver un nouveau Premier ministre, l'ex-locataire de Matignon, Édouard Philippe, a annoncé mardi soir au Point sa candidature à la prochaine présidentielle de 2027.

C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Mardi 3 septembre 2024, alors que les Français se languissent de connaître leur prochain Premier ministre, laissés dans un flou assumé par le président de la République depuis le résultat des élections législatives anticipées survenues deux mois plus tôt, l'ex-locataire de Matignon est sorti du bois. Dans les colonnes du Point, Édouard Philippe a sobrement annoncé : "Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle." Une déclaration plutôt malvenue en ces temps troublés ?

Tout est question de point de vue. Édouard Philippe avait officiellement révélé il y a de cela un an et demi qu'il se "prépar[ait]" à cette future échéance. Ce n'est donc pas l'annonce qui était, semble-t-il, importante, mais le moment choisi pour la faire… Et quoi de mieux pour celui qui assure auprès de nos confrères du Point travailler à des "changements majeurs, systémiques" que d'officialiser son ambition alors que règne un parfait chaos dans la politique française et que tous les regards sont tournés vers son ancien poste de Premier ministre ?

Philippe dans les starting blocks en cas de… présidentielle anticipée ?

En ces heures troubles où majorité et opposition peinent en effet à se dissocier, tant chacun souhaite mettre son soldat à la tête du prochain gouvernement, Édouard Philippe fait fi de l'actualité. Prenant de la hauteur, il se présente à des Français souvent dépassés par les discussions politiques interminables de cette rentrée comme une voix claire et posée, capable de ramener l'ordre tant souhaité en 2027, tout en annonçant explicitement ses ambitions élyséennes. "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront", déclare d'ailleurs Édouard Philippe dans son entretien.

L'occasion rêvée également, pour celui qui est à ce jour l'une des personnalités politiques préférées des Français, de prendre de court Laurent Wauquiez et plus généralement son ancienne famille des Républicains. Occupés à trancher leur position quant au prochain gouvernement - seront-ils du côté des soutiens ou de l'opposition ? -, ces derniers semblent s'être fait griller la priorité. À moins qu'après les élections législatives précipitées du début de l'été, Édouard Philippe ne se prépare à une autre surprise dont seul Emmanuel Macron a le secret, tel que sa… démission ? À la question du Point : "Êtes-vous prêt ? Y compris en cas de présidentielle anticipée ?" Édouard Philippe ne tergiverse pas et répond même de but en blanc : "Je vous le confirme."