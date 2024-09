Ministre de l'Education nationale : vers un duel Belloubet - Genevard ?

Le ministère de l'Education nationale devrait revenir à une femme. Deux profils assez différents partent avec une longueur d'avance : la ministre démissionnaire Nicole Belloubet, et la vice-présidente LR de l'Assemblée nationale, Annie Genevard.

"Ça verrouille assez du côté de Matignon. Barnier reste très discret sur la teneur du casting" confiait une source proche de l'Elysée au Parisien dimanche soir. Le Premier ministre qui aurait commencé à prendre contact avec les futurs ministres ce week-end chercherait des personnalités expérimentées mais capables de représenter le rapport de force entre les camps politiques à l'Assemblée.

Et à l'Education nationale, le temps presse, peut-être plus qu'ailleurs. Ce portefeuille et les missions inhérentes à la fonction représentent un chantier colossal pour Michel Barnier. Si la France n'a pas eu de gouvernement de plein exercice après la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron et la défaite de l'ex-majorité présidentielle aux élections législatives anticipées, c'est pour l'heure, la ministre démissionnaire Nicole Belloubet qui gère les affaires courantes. Dans le même temps, la rentrées des classes a déjà eu lieu, sans nouveau ou nouvelle ministre de l'Education nationale.

Nicole Belloubet, partie pour rester ?

Le 27 août dernier, la ministre de l'Education nationale démissionnaire Nicole Belloubet présentait les grandes lignes de cette rentrée scolaire 2024 inédite avec plusieurs mesures qui seront, à l'avenir, du ressort de son successeur. Groupes de niveau, budget, brevet des collèges... Divers sujets ont été soulevés, avant la question fatidique : Nicole Belloubet entend-elle poursuivre sa mission en tant que ministre, malgré la chute du gouvernement Attal ? Cette dernière a d'abord évoqué un "temps d'action" avant la rentrée du 2 septembre, mettant en avant un "contexte un peu inédit sur le plan politique".

En revanche, elle n'a pas écarté la possibilité de rester en poste : "On n'est jamais candidat à un poste ministériel. Mais si vous me demandez si j'ai envie de continuer, la réponse est oui. Je suis aussi capable d'aller cueillir des champignons à l'automne", a-t-elle expliqué, non sans humour. De son côté, le nouveau locataire de Matignon Michel Barnier continue ses consultations en vue de nommer un gouvernement, ce qui devrait arriver "la semaine prochaine", a-t-il déclaré mercredi à Reims lors de sa visite à la journée parlementaire du parti Horizons. Dans moins d'une semaine, Nicole Belloubet sera fixée sur son avenir et une hypothétique cueillette en forêt.

Annie Genevard (LR) y apporterait "évidemment toute sa contribution"

Nicole Belloubet n'est pas la seule à qui le poste de ministre de l'Education nationale fait de l'oeil. Une deuxième femme, n'a pas hésité à annoncer clairement son souhait de rejoindre le gouvernement Barnier. Il s'agit de la députée LR du Doubs, Annie Genevard. Au micro de Sud Radio, mercredi 11 septembre, elle a annoncé qu'elle "accepterait certainement" le poste si on le lui proposait. La "logique", veut que sa formation politique participe au gouvernement de Michel Barnier, explique-t-elle. "Je pense que l'école est un enjeu majeur (...) ce sont des sujets que je crois connaître et j'y apporterais évidemment toute ma contribution le cas échéant", précise-t-elle. L'ancienne maire de Morteau (Doubs), a cependant indiqué ne pas avoir reçu de proposition de la part du nouveau chef du gouvernement. "C'est le Premier ministre qui décide s'il juge que je peux être utile dans cette fonction, et je l'accepterais avec enthousiasme et gravité", affirme l'élue de 67 ans.

Annie Genevard est née le 7 septembre 1956 à Audincourt (Doubs). Elle fait des études de Lettres classiques et obtient son CAPES. Professeure de français en lycée d'abord, elle débute en politique en 1995 dans l'équipe municipale du maire de Morteau, Jean-Marie Binetruy. En 2002, elle devient maire de la commune. Conseillère régionale deux ans plus tard, ce n'est qu'en 2021 qu'elle est nommée vice-présidente déléguée des Républicains. Cadre de l'UMP, et LR, elle est propulsée présidente des Républicains par intérim lorsque Christian Jacob quitte la présidence, de juillet à décembre 2022. Depuis le 18 janvier 2023, elle occupe le poste de secrétaire générale de LR. Jusqu'à devenir vice-présidente de l'Assemblée nationale, depuis le 19 juillet 2024.