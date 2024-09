Ministre de la Santé : Frédéric Valletoux partant, deux médecins issus de LR évoqués

Michel Barnier doit former un nouveau gouvernement et l'un des postes clés à pourvoir est celui de ministre de la Santé. Plusieurs noms sont dans les tuyaux.

Alors que Michel Barnier a été élu Premier ministre, près de deux mois après les élections législatives, il doit maintenant constituer un gouvernement. La composition de ce dernier devrait survenir la semaine prochaine, selon le locataire de Matignon. L'un des portefeuilles qui intéresse beaucoup est celui de la Santé. Actuellement, Catherine Vautrin occupe le poste en tant que ministre démissionnaire du Travail, de la Santé et des Solidarités, épaulée par Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Selon Le Point, cette dernière pourrait rester au gouvernement mais être assignée à un nouveau ministère, celui de la Justice.

Des dossiers prioritaires attendront rapidement le nouveau ministre de la Santé comme le budget santé de la France pour l'année prochaine, le lancement des campagnes de vaccination, la lutte contre les pénuries de médicaments et les déserts médicaux ou encore la réponse aux revendications des infirmières libérales qui demandent une hausse de leurs tarifs et qui ont déjà prévu une manifestation le 1er octobre.

Qui alors pour s'en occuper ? Frédéric Valletoux pourrait faire partie des favoris. En plus de son poste de ministre délégué, il a gagné sa place de député lors des dernières législatives. Début septembre, il a fait comprendre sur CNews qu'il se verrait bien rester : "Si j'ai la possibilité de poursuivre des chantiers que j'ai ouverts, pourquoi pas ?". Son poste dépendra aussi du fait que le ministère de la Santé reste ou non rattaché à celui du Travail.

Deux spécialistes LR en course

Pour le poste vacant avenue Duquesne, deux noms de droite ressortent aussi. Yannick Neuder, cardiologue de profession, a notamment été cité par Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger auprès d'Europe 1, le jugeant "excellent sur les sujets santé". Le député de l'Isère a été réélu en juillet et est le rapporteur général du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Philippe Juvin est aussi évoqué pour le poste. Médecin anesthésiste-réanimateur et patron des Républicains dans les Hauts-de-Seine, il s'est notamment fait connaitre pendant la pandémie du Covid et par son scepticisme à l'égard du projet de loi pour l'aide à mourir.

Si Michel Barnier opte pour un gouvernement plus mixte en nommant quelques élus de gauche, Dominique Voynet, anesthésiste, pourrait être dans les filons. L'ancienne ministre de l'Environnement sous Lionel Jospin a fait son retour à l'Assemblée nationale sous la bannière du NFP.