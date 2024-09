Manifestation du 21 septembre : plusieurs organisations dénoncent l'arrivée de Michel Barnier à Matignon

De nouveaux rassemblements sont prévus le 21 septembre à l'initiative de plusieurs organisations étudiantes, féministes et écologiques pour dénoncer un "déni de démocratie" suite à l'arrivée à Matignon du républicain Michel Barnier.

Une semaine après les rassemblements du 7 septembre initiés par plusieurs organisations de gauche et de jeunesse, un nouvel appel à manifester a été lancé par certains syndicats ainsi que par des organisations étudiantes, écologistes et féministes "contre la politique du gouvernement Macron-Barnier". Cette deuxième journée de manifestation, depuis la rentrée, est prévue le 21 septembre, à Paris et dans toute la France pour dénoncer "un déni de démocratie".

Pour l'Union étudiante, l'Union Syndicale et Lycéenne, Greenpeace France, ainsi que la Jeune Garde Antifasciste, Attac France, Action Justice Climat, le Planning Familial, le Collectif national pour le droit des femmes (CNDF) ou encore Nous Toutes qui sont à l'origine de l'appel à manifester, Emmanuel Macron a choisit de nommer "un Premier ministre de droite dure, antisocial, antimigrants, au passé homophobe et qui ne pourra gouverner qu'avec l'accord permanent de Marine Le Pen". Les marches prévues dans toute la France, le 21 septembre, seront pour les salaires, les retraites, les conditions de vie et d'études, les enjeux climatiques ainsi que les droits des femmes, des personnes LGBT+ et des migrants, ont détaillé les différentes organisations dans un communiqué sur X.

Un nouveau rassemblement en octobre

Après le 21 septembre, une nouvelle journée de manifestation est d'ores et déjà prévue le 1er octobre à l'initiative de l'intersyndicale. Cette date marque le début des discussions sur le budget de l'Etat et celui de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué daté du 12 septembre, les "organisations syndicales et de jeunesse appellent à manifester et à faire grève pour qu'enfin les urgences sociales, exprimées dans les mobilisations comme dans les urnes soient entendues."

Fin août, La France insoumise avait lancé un appel au rassemblement dans tout le pays considérant que le président mettait "en grave danger la démocratie en refusant le résultat des urnes et un gouvernement de Nouveau Front populaire". Comme le Parti socialiste, la CGT n'avait pas répondu présent à l'appel des insoumis préférant décaler sa rentrée à plus tard.