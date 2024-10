Motion de censure : RN, NFP, macronistes... Qui peut voter contre le gouvernement Barnier ?

Le NFP prévoit de déposer une motion de censure d'ici quelques jours pour un vote organisé "la semaine prochaine". Le texte devra être soutenu par le RN, ou par d'autres, pour renverser le gouvernement Barnier.

La ligne politique et les futurs mesures du gouvernement Barnier ont été exposées : combien de temps le Premier ministre pourra-t-il les mettre en œuvre ? La balle est dans le camp de l'Assemblée nationale. Avec seulement 220 députés derrière lui, Michel Barnier se sait à la merci de la moindre motion de censure. Et la première tentative pour renverser le gouvernement va arriver très vite.

Le Nouveau Front populaire (NFP) a promis une motion de censure autour du discours de politique générale de Michel Barnier et le Parti socialiste devrait déposer le texte en fin de semaine. Le vote de la motion pourrait intervenir entre le 8 et le 9 octobre selon les informations de RMC. Un délai utile pour laisser le temps de la réflexion aux autres partis, car la gauche entend clarifier les positions de chaque force politique vis-à-vis du gouvernement avec seules deux options possibles : une opposition ou un soutien.

L'objectif est donc clair pour le gouvernement de Michel Barnier : tenir face à la gauche en s'assurant du soutien suffisant de l'extrême droite. Si les 193 députés du NFP promettent de voter la motion de censure, ils ne seront pas assez nombreux pour faire aboutir le texte. La majorité absolue des députés présents lors du scrutin doit soutenir le texte pour que la censure soit effective, soit 289 si les 577 députés sont réunis. Le soutien d'une partie conséquente des 126 élus du Rassemblement national, voire de la totalité, et donc nécessaire pour renverser le gouvernement.

Le RN "refuse la censure a priori" mais...

Marine Le Pen refuse de considérer son parti comme un soutien du gouvernement qui s'est formé par "arrangements, désistements et combines". Mais la présidente du groupe RN à l'Assemblée a également refusé de "censurer a priori" l'exécutif. Elle a donc annoncé "donner une chance" au Premier ministre "par patriotisme, par égard pour nos compatriotes qui souffrent, par respect de nos institutions" après le discours de politique générale de Michel Barnier. La motion de censure à venir, qui ne sera pas soutenue par le RN, semble donc vouée à l'échec.

Si une chance est donnée, elle est aussi et surtout conditionnée, car Marine Le Pen a posé ses "lignes rouges" ou plutôt les conditions qui, si elles sont tenues, la tiendront à l'écart d'une motion de censure. Première demande non négociable : un sursaut sur la politique migratoire avec une loi immigration attendue en début 2025. La cheffe de file de l'extrême droite exige aussi que la hausse d'impôts prévue par le gouvernement soit "compensée par du pouvoir d'achat rendu à nos concitoyens modestes qui travaillent et ont vu leurs vivres fondre depuis trois ans". Le respect et la considération des élus du RN et de leurs idées est une autre condition, mais Marine Le Pen ne l'a pas rappelé à l'Assemblée. Le message semble avoir été assimilé par Michel Barnier et transmis, parfois fermement, aux ministres.

Le RN entend jouer les arbitres, mais il n'exclut pas de voter ou de déposer une motion de censure contre le gouvernement Barnier si ce dernier n'est pas à la hauteur de ses exigences. Une position de force permise par la répartition tripartite des forces à l'Assemblée nationale et que le parti compte mettre à profit. D'autant que le RN peut aussi compter sur la quinzaine de députés ciottistes qu'il compte parmi ses alliés.

Une censure soutenue par le NFP et le RN possible

Le gouvernement a tout intérêt à satisfaire suffisamment le RN pour éviter une motion de censure, mais le "socle commun" formé derrière lui par la droite et la coalition présidentielle ne pourront pas toujours coller aux exigences de l'extrême droite. Il espère alors qu'un rapprochement, même opportuniste, entre le NFP et le RN pour voter une censure n'arrivera pas. Or, une motion de censure est l'expression d'une opposition au gouvernement, pas la naissance d'une alliance entre des forces politiques. Un vote commun à la gauche et à l'extrême droite est donc envisageable s'il se justifie auprès des électeurs des camps respectifs.

Les électeurs de gauche, qui ont vu le NFP arrivé en tête des législatives, s'opposent au gouvernement Barnier et sont donc favorables à une censure. A l'extrême droite, le moindre faux pas de l'exécutif pourra donner lieu à une censure. Les oppositions pourraient donc se rejoindre sur une motion de censure déposée après l'examen d'un projet de loi, à commencer par la révision de la réforme des retraites. Alors que le NFP et le RN demandent son abrogation, le gouvernement consent tout juste à des ajustements...

Le gouvernement censuré par son propre camp ?

Le soutien à une motion de censure pourrait venir de l'intérieur du "socle commun". Le parti présidentiel et les formations politiques alliées (MoDem, Horizons, UDI) soutiennent le gouvernement puisqu'ils y participent, mais l'aile gauche de la coalition pourrait se désolidariser et s'opposer à un exécutif penchant trop à droite. Une brèche que compte exploiter la gauche. "Je vois des députés du MoDem dire qu'ils hésitent à censurer ce gouvernement. Je vois des députés macronistes eux-mêmes qui ne se retrouvent pas dans les propos [des ministres]" a glissé à RMC le député socialiste Philippe Brun qui appelle ces mêmes élus à soutenir la censure.

"Imaginons qu'il y ait une gauche de la macronie, c'est le moment de se réveiller" a insisté le patron du PS Olivier Faure sur TF1 le 1er octobre. L'élu a d'ailleurs salué la prise de position dans l'ancien pilier de l'aile gauche macronsite Sacha Houlié qui a quitté le groupe présidentiel pour siéger avec les non-inscrits et menace de voter la censure. D'autres élus qui siègent toujours avec le camp présidentiel n'écartent pas une censure non plus. "C'est possible, même si ce n'est pas du tout ce que je souhaite. On a besoin de stabilité, de travailler, de compromis" a déclaré Stella Dupont sur RMC. Selon elle, le "gouvernement est trop à droite et n'est pas à l'image des aspirations des Français".

Un nombre de motions de censure limité ?

Il n'y a en revanche aucune limite au nombre de motions pouvant être déposées. Les seules règles prévoient que chaque texte doit être signé par un dixième des élus de l'Assemblée nationale, soit 58 députés, et que chaque élu ne peut signer plus de trois motions de censure par session parlementaire, c'est-à-dire entre octobre et juin. La gauche disposant de 193 élus, elle peut à elle seule déposer jusqu'à neuf motions de censure. Les élus du RN peuvent en défendre au moins six et c'est sans compter sur les autres députés qui pourraient signer des motions.