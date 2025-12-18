Accord Mercosur-UE : va-t-il être signé, et quand ?

L'Union européenne pourrait être sur le point de finaliser un accord commercial avec le Mercosur, qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud. La France s'oppose à ce traité en l'état, mais pourrait se voir forcer la main.

Ce jeudi 18 décembre, se tient à Bruxelles un sommet des chefs d'Etats et de gouvernements européens lors duquel Emmanuel Macron a été clair : l'accord UE-Mercosur "ne peut pas être signé" en l'état. "Si aujourd'hui il y a une volonté de passage en force alors qu'on n'a pas de la visibilité" sur les conditions fixées par Paris, "je vous le dis très clairement, la France s'opposera", a-t-il insisté, tout en refusant d'affirmer qu'il y aurait une minorité de blocage. Rappelons que le Mercosur réunit le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Ce traité est en discussion depuis une vingtaine d'années, mais sa signature semble désormais imminente.

Pour rappel, le Parlement européen et le Conseil de l'UE sont parvenus mercredi 17 décembre au soir à un accord provisoire sur les clauses de sauvegarde. Renforcées, celles-ci doivent s'appliquer aux importations de produits agricoles en provenance du marché commun sud-américain. Mais ce compromis n'est pas jugé suffisant par Paris, en attestent les mots du président de la République depuis Bruxelles, ce jeudi, tout comme d'autres pays membres des 27 qui ont toujours marqué leur ferme opposition à la ratification du traité.

Dès le samedi 20 décembre, tous les regards seront braqués vers le Brésil où une hypothétique signature de l'accord UE-Mercosur pourrait avoir lieu par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Dans tous les cas, la ratification devra passer par un vote du Parlement européen, où la partie pourrait s'avérer serrée. Environ 150 eurodéputés ont déjà appelé le Parlement à se tourner vers la Cour de justice de l'Union européenne pour contester le traité.

Vote de l'accord UE-Mercosur : pourquoi ça coince ?

Aujourd'hui, les éleveurs bovins français craignent de ne pas être concurrentiels en raison de normes environnementales et de sécurité alimentaire moins contraignantes pour leurs concurrents sud-américains. L'UE espère les rassurer avec des mesures de protection : le Parlement européen a approuvé en novembre un suivi des produits sensibles comme le bœuf, la volaille ou le sucre, et une possible réintroduction de droits de douane en cas de déstabilisation du marché. Les eurodéputés et les Etats membres doivent cependant encore trouver un compromis sur les conditions précises dans lesquelles les mesures s'appliqueraient.

Ce traité prévoit notamment la suppression de la majorité des droits de douane entre l'UE et le Mercosur, ainsi qu'un quota d'importations pour la viande bovine latino-américaine d'environ 90 000 à 100 000 tonnes par an. La volonté de mettre en place un tel accord est favorisée par le contexte actuel de tensions commerciales avec la Chine et par la crainte du protectionnisme promis par Donald Trump.

Pourtant, en France, ce possible accord n'est pas bien reçu. Il est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les agriculteurs se mobilisent encore à Bruxelles, ce jeudi 18 décembre, plus de 20 000 agriculteurs sont attendus dans la capitale belge pour protester dont 4 000 à 5 000 Français. Quelques incidents ont été recensés aux abords du Parlement, en fin de matinée.

Plus de 600 parlementaires ont aussi signé une tribune pour s'opposer au traité rappelant que la France n'approuvera ce texte que s'il garantit de "ne pas augmenter la déforestation importée dans l'Union européenne", si l'accord est "en conformité avec l'accord de Paris sur le climat" et s'il instaure "des mesures miroirs en matière sanitaire et environnementale". "Je n'aime pas qu'on balade les gens, donc je ne vais pas balader nos agriculteurs", a encore déclaré Emmanuel Macron, assurant avoir "un bon sens un peu paysan", ce jeudi.

La France trop seule pour se faire entendre ?

Malgré l'opposition de la France, il apparait compliqué d'empêcher ou de faire modifier suffisamment le traité. La ratification de ce traité commercial va d'abord se jouer à la majorité au Conseil européen. Si la Pologne et l'Autriche se sont également placées en défaveur de cet accord, il faudrait au moins quatre Etats représentant plus de 35 % de la population de l'UE pour constituer une minorité de blocage. Or, des poids lourds, comme l'Allemagne et l'Espagne qui représentent déjà près de 30 % de la population de l'UE, soutiennent la signature du traité.

Le ministre de l'agriculture espagnol, Luis Planas, a répété mardi 16 décembre vouloir une signature "dans les prochains jours" de ce traité jugé "fondamental" pour les intérêts du pays, qui met en avant les exportations de vin et d'huile d'olive. L'exécutif de l'UE voit aussi de nombreux avantages dans cet accord : le commissaire au Commerce et négociateur en chef européen, Valdis Dombrovskis, a assuré que cela engendrerait une augmentation de "15 milliards d'euros" du produit intérieur brut (PIB) de l'UE.

La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a jugé mercredi 17 décembre "encore prématuré" de signer, évoquant aussi les mesures "pas encore finalisées" concernant l'agriculture. La France tente donc de réunir une minorité de blocage en s'appuyant, avec l'Italie, sur la Pologne, l'Autriche ou encore la Hongrie, mais ce sont finalement des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou l'Italie qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Une chose est sûre : le texte doit être soumis au Parlement européen, qui devra le voter à la majorité pour qu'il soit mis en place. Mais il faudra encore une ratification des parlements nationaux, comme évoqué ci-dessus. A cette échelle, la France aurait la possibilité de se faire entendre, mais il est probable que la Commission européenne sépare le volet commercial du volet politique de l'accord. Ainsi, la partie commerciale échapperait à cette ratification unanime et un vote majoritaire deviendrait suffisant.