Accord UE-Mercosur : un report du vote, mais une signature inévitable ?

Sur fond de mobilisation agricole, la signature de l'accord entre l'UE et le Mercosur a été repoussée à janvier à l'initiative notamment de la France et de l'Italie. Emmanuel Macron, lui, n'exclut pas d'accepter l'accord en janvier.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Emmanuel Macron a jugé qu'il était encore "trop tôt" pour dire si la France pourra accepter en janvier l'accord commercial UE-Mercosur. "Trop tôt pour vous les dire, je ne sais pas (...) Je l'espère, parce que ça veut dire qu'on aura obtenu des avancées pour certaines qui seront des avancées historiques", a déclaré le président français après un sommet à Bruxelles, toujours sous la pression des agriculteurs français, fermement opposés à la ratification de ce traité qui fait couler beaucoup d'encre.

Car oui, face à la pression notamment de la France et de l'Italie, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé aux chefs d'Etats et de gouvernement réunis pour le Conseil européen du jeudi 18 décembre le report de la signature du traité UE-Mercosur en janvier. Il s'agit là d'une première petite victoire pour les opposants au texte, mais en rien un triomphe définitif.

Le report de la signature de l'accord UE-Mercosur pourrait ne pas changer grand chose à l'issue du vote, les mêmes problèmes se poseront toujours en janvier. Dans tous les cas, la ratification devra passer par un vote du Parlement européen, où la partie pourrait s'avérer serrée. Environ 150 eurodéputés ont déjà appelé le Parlement à se tourner vers la Cour de justice de l'Union européenne pour contester le traité.

Macron pose ses conditions, suffisant pour peser ?

Jeudi soir, le chef de l'Etat français a demandé que les "avancées" réclamées par la France se concrétisent afin que "le texte change de nature". Il appelle à la concrétisation des trois exigences auxquelles Bruxelles a déjà commencé à répondre : une "clause de sauvegarde" en cas de déstabilisation des marchés agricoles, des "clauses miroirs" en matière de normes sanitaires et environnementales, et des contrôles sanitaires accrus à l'importation.

De son côté, la FNSEA appelle tout simplement à une trêve pour les fêtes de fin d'année. "Mon souhait c'est qu'il y ait une trêve de Noël, nous ne sommes pas là pour embêter les Français", affirme le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, au micro de Franceinfo. "C'est un peu reculer pour mieux sauter", regrette sur RMC ce vendredi Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, qui estime que le discours d'Emmanuel Macron "ne rassure pas" vu que le président estime qu'un "autre accord" est possible. À l'inverse de la FNSEA, la Confédération n'envisage absolument pas de trêve de Noël, quitte à poursuivre les blocages ? Absolument, "et pas que Noël d'ailleurs: je rappelle qu'il y a le salon de l'agriculture en mars... On est excédés, notamment de cette cogestion avec la FNSEA", déplore-t-il.

Rappelons que le Parlement européen et le Conseil de l'UE étaient parvenus mercredi 17 décembre au soir à un accord provisoire sur les clauses de sauvegarde. Renforcées, celles-ci doivent s'appliquer aux importations de produits agricoles en provenance du marché commun sud-américain. Mais ce compromis n'est pas jugé suffisant par Paris, en attestent les mots du président de la République depuis Bruxelles, jeudi, tout comme d'autres pays membres des 27 qui ont toujours marqué leur ferme opposition à la ratification du traité.

Vote de l'accord UE-Mercosur : pourquoi ça coince ?

Aujourd'hui, les éleveurs bovins français craignent de ne pas être concurrentiels en raison de normes environnementales et de sécurité alimentaire moins contraignantes pour leurs concurrents sud-américains. L'UE espère les rassurer avec des mesures de protection : le Parlement européen a approuvé en novembre un suivi des produits sensibles comme le bœuf, la volaille ou le sucre, et une possible réintroduction de droits de douane en cas de déstabilisation du marché. Les eurodéputés et les Etats membres doivent cependant encore trouver un compromis sur les conditions précises dans lesquelles les mesures s'appliqueraient.

Ce traité prévoit notamment la suppression de la majorité des droits de douane entre l'UE et le Mercosur, ainsi qu'un quota d'importations pour la viande bovine latino-américaine d'environ 90 000 à 100 000 tonnes par an. La volonté de mettre en place un tel accord est favorisée par le contexte actuel de tensions commerciales avec la Chine et par la crainte du protectionnisme promis par Donald Trump.

Pourtant, en France, ce possible accord n'est pas bien reçu. Il est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les agriculteurs se mobilisaient encore à Bruxelles, le jeudi 18 décembre, plus de 20 000 ont déferlé dans la capitale belge pour protester dont environ 4 000 Français. Quelques incidents ont été recensés aux abords du Parlement, en fin de matinée.

Plus de 600 parlementaires ont aussi signé une tribune pour s'opposer au traité rappelant que la France n'approuvera ce texte que s'il garantit de "ne pas augmenter la déforestation importée dans l'Union européenne", si l'accord est "en conformité avec l'accord de Paris sur le climat" et s'il instaure "des mesures miroirs en matière sanitaire et environnementale". "Je n'aime pas qu'on balade les gens, donc je ne vais pas balader nos agriculteurs", a encore déclaré Emmanuel Macron, assurant avoir "un bon sens un peu paysan", jeudi 17 décembre.

La France trop seule pour se faire entendre ?

Malgré l'opposition de la France, il apparait compliqué d'empêcher ou de faire modifier suffisamment le traité, même d'ici janvier 2026. La ratification de ce traité commercial va d'abord se jouer à la majorité au Conseil européen. Si la Pologne et l'Autriche se sont également placées en défaveur de cet accord, il faudrait au moins quatre Etats représentant plus de 35 % de la population de l'UE pour constituer une minorité de blocage. Or, des poids lourds, comme l'Allemagne et l'Espagne qui représentent déjà près de 30 % de la population de l'UE, soutiennent la signature du traité.

Le ministre de l'agriculture espagnol, Luis Planas, a répété mardi 16 décembre vouloir une signature "dans les prochains jours" de ce traité jugé "fondamental" pour les intérêts du pays, qui met en avant les exportations de vin et d'huile d'olive. L'exécutif de l'UE voit aussi de nombreux avantages dans cet accord : le commissaire au Commerce et négociateur en chef européen, Valdis Dombrovskis, a assuré que cela engendrerait une augmentation de "15 milliards d'euros" du produit intérieur brut (PIB) de l'UE.

La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a jugé mercredi 17 décembre "encore prématuré" de signer, évoquant aussi les mesures "pas encore finalisées" concernant l'agriculture. La France tente donc de réunir une minorité de blocage en s'appuyant, avec l'Italie, sur la Pologne, l'Autriche ou encore la Hongrie, mais ce sont finalement des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou l'Italie qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Une chose est sûre : le texte doit être soumis au Parlement européen, qui devra le voter à la majorité pour qu'il soit mis en place. Mais il faudra encore une ratification des parlements nationaux, comme évoqué ci-dessus. A cette échelle, la France aurait la possibilité de se faire entendre, mais il est probable que la Commission européenne sépare le volet commercial du volet politique de l'accord. Ainsi, la partie commerciale échapperait à cette ratification unanime et un vote majoritaire deviendrait suffisant.