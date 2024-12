Budget 2025 : le gouvernement dégaine une "loi spéciale", comment ça marche ?

La loi spéciale permettant d'éviter une paralysie administrative est examinée ce mercredi en Conseil des ministres et devra être déposée avant le 19 décembre prochain.

Ce mercredi, un ultime Conseil des ministres autour de l'équipe démissionnaire a lieu à l'Élysée. Au programme, notamment : l'examen d'une "loi spéciale" pour maintenir les recettes fiscales de l'Etat et assurer son fonctionnement jusqu'au vote d'un prochain budget, en 2025. Cette loi spéciale sera ensuite examinée lundi 16 décembre à l'Assemblée nationale, puis le mercredi 18 décembre au Sénat, avant d'être déposée - au plus tard - le jeudi 19 décembre par le gouvernement démissionnaire, ou bien une nouvelle équipe si elle est nommée d'ici là.

La loi spéciale est désormais "prête", indiquait ce lundi le ministre démissionnaire du Budget Laurent Saint Martin sur TF1. "Cela fait cinq jours que je suis au travail depuis la censure de ce gouvernement pour préparer cette loi spéciale", déclarait-il. Attention, elle ne pourra " pas indexer l'impôt sur le revenu et son barème sur l'inflation", a bien précisé le ministre, évoquant une impossibilité constitutionnelle. Pour rappel, le recours à cette "loi spéciale" fait suite à la motion de censure qui a été votée par la majorité absolue des députés, et plus (331 élus), mercredi 4 décembre, contre le gouvernement Barnier.

Une loi spéciale "pour permettre au pays d'investir comme prévu"

L'option choisie par le gouvernement est donc le recours à l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Elle permet au pays de fonctionner sans budget voté. Ce "joker" s'appuie sur un "projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants", jusqu'au vote d'un prochain projet de loi de finances en début d'année prochaine. Autrement dit, en continuant d'appliquer le budget 2024.

Alors que le gouvernement démissionnaire n'est pas parvenu à faire voter un budget, il peut déposer un projet de loi spéciale avant le 19 décembre 2024, voilà l'échéance qui est désormais fixée. Par ce procédé, Emmanuel Macron entend "assurer la continuité des services publics et la vie du pays", a-t-il déclaré le jeudi 5 décembre. Deuxième date butoir : celle du 1er janvier 2025. En effet, pour que ce projet de loi spéciale puisse entrer en vigueur, il doit être promulgué avant le début de l'année 2025 par le chef de l'Etat.

Le texte proposé devrait être relativement sommaire, avec un article de loi autorisant "l'Etat à percevoir les impôts existants". Emmanuel Macron l'a rappelé le 5 décembre dernier, "il est nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre au pays d'investir comme prévu. Pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, pour aider nos agriculteurs en difficulté". Chaque chambre (Assemblée nationale et Sénat) se prononcera une fois pour le vote de cette loi spéciale, il n'y aura pas de double lecture. Une fois nommée, la nouvelle équipe gouvernementale prendra le relais avec la proposition d'un nouveau budget, débattu à partir de janvier 2025.

Article 16 : le dernier recours et les "pleins pouvoirs" pour Macron

Attention, si la loi spéciale n'est pas adoptée, une option reste sur la table au delà du 1er janvier, et pas des moindres : l'article 16 de la Constitution conférant à Emmanuel Macron les "pleins pouvoirs", en théorie, pour imposer ses propres décisions budgétaires par décret. Alors, dans les faits, la France pourrait se retrouver purement sans budget en 2025.

"Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances", précise la Constitution.

Pour se faire, le chef de l'Etat doit impérativement consulter son Premier ministre, les présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. La question est donc de savoir si l'absence de budget constitue, ou non, un motif assez important pour dégainer l'article 16. "On pourrait estimer que les conditions sont réunies pour que l'article 16 de la Constitution soit déclenché", jugeait le constitutionnaliste Benjamin Morel, le 5 décembre dans les colonnes de Ouest France.

À l'inverse, "si la réponse à la censure, c'est l'article 16. On a du souci à se faire pour notre démocratie", s'inquiète Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public à l'Université Paris Nanterre pour Public Sénat. " C'est une hypothèse qui est, à ce stade, complètement farfelue (...) A ce jour les pouvoirs publics fonctionnent de façon régulière. La France dispose d'un budget jusqu'au 31 décembre. Et d'ici là, il peut se passer pleine de choses", abonde Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille, toujours pour Public Sénat.

"On ne risque absolument pas un shutdown" à l'Américaine

"Si vous n'avez pas de budget pour l'an prochain, ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas payés", avait lancé l'ex-Première ministre et désormais députée du Calvados, Elisabeth Borne, sur le plateau de C à Vous, le 24 octobre dernier lors de la promotion de son livre. Une sortie remarquée, qui rappelle une pratique plutôt associée aux Etats-Unis. En effet, cette situation est possible de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est appelée, le "shut down" et consiste à fermer les administrations si le Congrès américain ne s'accorde pas sur le vote d'un budget. Or, en France, le fonctionnement n'est pas le même.

Pour en arriver là, le texte devrait être rejeté définitivement par les deux chambres du Parlement : l'Assemblée nationale et le Sénat, à la même étape du processus, et au cours d'une même lecture, ce qui est très rare. Aussi, le Conseil constitutionnel devrait valider un projet de loi spécial qui permettrait à l'exécutif de percevoir des impôts et de verser un volume minimum de crédits. Des ordonnances pourraient alors permettre d'assurer le versement de la rémunération des fonctionnaires. "On ne risque absolument pas un shutdown. Il y aura des cartes vitales qui fonctionneront, les fonctionnaires seront payés. Il faut sortir des scénarios apocalyptiques", indiquait à ce sujet Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public dans les colonnes d'Europe 1, le lundi 2 décembre.