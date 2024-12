Budget 2025 : Sécu, crise politique... Ce qui va se passer s'il n'est pas voté

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) est examiné à l'Assemblée nationale ce lundi. Les chances pour qu'il soit voté sont minces, et l'avenir de Michel Barnier à Matignon s'inscrit en pointillés.

Ce lundi 2 décembre 2024, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) passe devant l'Assemblée nationale. Et Michel Barnier est plus que jamais menacé par une motion de censure votée conjointement par la gauche et le Rassemblement national, synonyme de départ de Matignon. Voilà pourquoi, il pourrait être tenté de déclencher l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans vote. "Le RN actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf miracle de dernière minute", a déclaré le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ce matin au micro de RMC.

Pour rappel, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), examiné au Parlement ce lundi et le projet de la loi de finances (PLF), sont deux choses différentes. Si les deux projets sont présentés en même temps, leur nature diffère. Alors que le PLF fixe le budget de l'Etat pour l'année à venir (dépenses et recettes), le PLFSS a vocation à maîtriser les dépenses sociales, de santé, et les recettes de la Sécurité sociale. La préparation de ce PLFSS relève de la compétence du gouvernement.

Motion de censure, de rejet, 49-3, vote... Les options sur la table

Un cas de figure pourrait bloquer le Premier ministre s'il souhaite actionner le 49.3 : le vote d'une motion de rejet (initiée par le PS), par le reste de l'opposition. Une motion de rejet préalable - examinée à 15 heures ce lundi - sera quoi qu'il arrive déposée par les socialistes, comme annoncé ce dimanche par le député PS Jérôme Guedj. L'adoption d'une motion de rejet entraîne, elle, le rejet du texte. Ce qui permettrait à Michel Barnier de bénéficier d'un sursis supplémentaire, le temps que le texte reparte en navette parlementaire. Attention, la date limite pour l'examen du texte est fixée au jeudi 5 décembre. Ici, sans la possibilité de dégainer le 49.3, Michel Barnier pourrait être tenté de faire passer le texte du Budget par ordonnances (comme expliqué plus bas). Jérôme Guedj, lui, plaide pour une "nouvelle lecture, et une possibilité de négociations", auprès de BFMTV. Si la motion de rejet n'est pas adoptée, les débats sur le texte du PLFSS pourront débuter dans l'hémicycle.

À l'inverse, si le 49.3 est déclenché par Michel Barnier ce lundi 2 décembre, possiblement vers "18 heures", selon BFMTV, une motion de censure sera déposée. Si elle est votée par les forces du Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, le gouvernement tombera. Quoi qu'il arrive, une éventuelle motion de censure ne sera étudiée et débattue qu'à partir du mercredi 4 décembre (48 heures après son dépôt). Par la suite, si elle est adoptée, le Premier ministre devra démissionner, et Emmanuel Macron sera contraint de l'accepter. Le président ne pouvant pas dissoudre l'Assemblée nationale moins d'un an après une précédante dissolution, de nouvelles élections législatives ne peuvent pas être organisées. Le problème pour le pays serait donc le suivant : comment former un nouveau gouvernement pour représenter un budget, et de qui sera-t-il composé ? Une situation qui pourrait entraîner un véritable chaos politique et économique.

Si Michel Barnier venait à être renversé, le sort du budget serait pour le moins incertain, de quoi fortement inquiéter le ministre de la Justice, Didier Migaud : "La conséquence peut être très lourde pour le pays (...) C'est l'absence de budget, l'absence de loi de finances, ou partir sur les recettes de 2024, c'est à dire avec un lourd déficit, une actualisation qui ne se fait pas", prévenait le garde des Sceaux le 25 novembre sur France 2. Autrement dit, ce serait un statut quo par rapport au budget 2024. Le gouvernement a dernièrement tablé sur un déficit public atteignant 6,1 % du PIB cette année, un objectif loin de l'ambition initiale de 4,4 % du PIB, ou de celle du printemps dernier (5,1 %).

En revanche, si le Premier ministre décide de laisser voter les parlementaires - sans utiliser le 49.3 - deux options en découlent. Soit le PLFSS est adopté, soit il est rejeté par l'Assemblée nationale. Le moment, s'il le souhaite, de mettre en place le budget par ordonnances. "Cela pourrait être intelligent. Il y aurait un vote sur le budget et un rejet et on reviendrait sur le texte du Sénat. Et à partir de 50 jours de débats (pour le PLFSS), on peut appliquer ce budget par ordonnance et ça arrive cette semaine", indique Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public, sur RMC.

Loi spéciale et ordonnances, comment ça marche ?

L'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) permet au pays de fonctionner sans gouvernement et sans budget voté. Ce "joker" s'appuie sur un "projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants", jusqu'au vote d'un prochain projet de loi de finances en début d'année prochaine. Autrement dit, en continuant d'appliquer le Budget 2024.

Attention, si les débats pour l'adoption du projet de loi de finances (PLF) dépassent 70 jours, "les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance", indique l'article 47 de la Loi fondamentale. Il s'agit là de la dernière hypothèse constitutionnelle. LCP rappelle que la fin du délai constitutionnel est fixé au 21 décembre 2024, cette année. Cette ordonnance n'a jamais été utilisée. En revanche, une telle issue ne pourrait rien contre une motion de censure. Si une censure était votée, le pays disposerait d'un budget, mais n'aurait plus de gouvernement.

Un gouvernement technique ? Les 3 options pour l'après Barnier

Quelles sont les solutions à la disposition d'Emmanuel Macron pour assurer la continuité ? D'abord, le chef de l'Etat pourrait décider de nommer un gouvernement d'experts, dit "technique". Ce gouvernement serait composé de hauts-fonctionnaires et/ou de spécialistes dans leur domaine. Le nom de Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social environnemental avait un temps circulé pour remplacer Gabriel Attal. Sans grande ambition réformatrice sur le plan politique, un gouvernement technique permettrait de gérer le pays de manière trans partisane dans un climat extrêmement instable à l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron pourrait aussi faire le choix de la gauche au pouvoir. Mais ici, le problème vient également de la gauche elle-même. Si le Nouveau Front populaire a remporté les dernières élections législatives anticipées, l'alliance n'a jamais su faire émerger une forte personnalité à proposer au chef de l'Etat pour le poste de Premier ministre. Le nom de Lucie Castets avait rapidement été écarté par le président. De plus, les relations entre Jean-Luc Mélenchon, et le Parti socialiste sont pour le moins tendues. "Le PS cherche des alliés. Mais ce sera sans LFI", a indiqué le leader insoumis sur BFMTV, après les dernières déclarations dans les médias de deux gros poissons socialistes ce week-end : le patron des députés Boris Vallaud et le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Le premier cité souhaite "reprendre le fil" de ce que "les groupes du NFP" ont "commencé à faire à la mi-août", a-t-il affirmé sur France Inter ce dimanche. Un affront pour Jean-Luc Mélenchon : " Alerte. Le PS est en train d'organiser un nouveau socle commun avec d'autres à la place du Nouveau Front populaire". Une guerre presque ouverte qui ne devrait pas rassurer Emmanuel Macron, si ce dernier avait envisagé l'idée, ne serait-ce que quelques secondes, de nommer un nouveau Premier ministre de gauche.

Si Michel Barnier était renversé, le président de la République pourrait le renommer directement à Matignon. Une manoeuvre utilisée une seule fois lors de la seule motion de censure adoptée sous la Ve République, en 1962. À l'époque, Charles de Gaulle avait renommé Georges Pompidou comme chef du gouvernement. Si une telle décision est techniquement possible, elle va à l'encontre de l'esprit de la Constitution française. Pour rappel, un "gouvernement démissionnaire" peut aussi expédier les affaires courantes pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, avant la désignation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Enfin, un ultime scénario - qui revient sur la table dans les colonnes de certains médias - est tout simplement la démission du chef de l'Etat, Emmanuel Macron.