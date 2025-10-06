Elections législatives 2025 : quelle date et calendrier en cas de dissolution ?

Avec la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron pourrait être amené à dissoudre l'Assemblée nationale très vite, ce qui entrainerait de nouvelles élections législatives avant l'hiver.

Lors du second tour des élections européennes le 9 juin 2024, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 31,4 % des voix. Le soir-même, sur les coups de 21 heures, Emmanuel Macron prenait la parole sur le perron de l'Elysée et annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. Une onde de choc traversa alors le pays et des élections législatives anticipées étaient organisées en France. Au soit du second tour, le 7 juillet, le résultat fut sans appel : la majorité présidentielle était battue. La gauche devenait alors le premier bloc politique en nombre d'élus (182 sièges), devant le groupe macroniste (168 sièges), au-dessus du bloc d'extrême droite et alliés (143 sièges).

La France va-t-elle connaitre un nouveau coup de tonnerre et une nouvelle dissolution ? L'hypothèse de nouvelles élections législatives plane au dessus de l'Assemblée nationale. La démission de Sébastien Lecornu ce lundi 6 octobre 2025 enfonce le pays dans la crise et la dissolution de l'Assemblée nationale fait désormais partie des options plus que plausibles pour le chef de l'Etat. "Nous sommes au bout du chemin, il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas plus demain. La seule décision sage dans ces circonstances est d'en revenir aux urnes et que les Français donnent une direction au pays", a déclaré Marine Le Pen, au micro de BFMTV.

Un premier ministre qui tombe, ce n'est désormais pas extravagant mais ici, c'est plutôt la manière qui interroge. Sébastien Lecornu venait juste de nommer sa nouvelle équipe gouvernementale, la veille. Mais face à des partis politiques qui "continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale", entre autres, l'ex-ministre des Armées à décidé de renoncer. "Il faut toujours préférer son pays à son parti", a déclaré le Premier ministre démissionnaire, devant l'hôtel de Matignon, ce lundi 6 octobre. Emmanuel Macron pourrait donc faire un nouveau discours solennel pour s'adresser directement aux Français, très rapidement, pour clarifier la situation et ne pas laisser le pays dans l'instabilité et l'incertitude.

De nouvelles élections législatives en novembre 2025 ?

Selon l'article 12 de la Constitution, Emmanuel Macron peut tout à fait prononcer une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, à une seule condition, le calendrier. "Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution (…) Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections", peut-on lire.

Les dernières élections législatives s'étant tenues les 30 juin 2024 (premier tour) et 7 juillet 2024 (second tour), une nouvelle dissolution est déjà possible depuis l'été 2025. Maintenant que la démission de Sébastien Lecornu a été acceptée par Emmanuel Macron, le président peut décider de prendre la parole dans la foulée, le soir-même, le lendemain ou quand il le souhaite, pour s'exprimer devant les Français. Si une dissolution venait à être prononcée, un décret paraîtrait alors au Journal officiel dès le lendemain, ainsi que les dates des deux tours des législatives.

Si le délai de vingt jours au moins et quarante jours au maximum est respecté, ces nouvelles élections législatives pourraient avoir lieu le week-ends des 1er et 2 novembre 2025, et des 8 et 9 novembre pour le second tour. Attention, le chef de l'Etat peut tout à fait décider de nommer un nouveau Premier ministre pour remplacer Sébastien Lecornu à Matignon, sans pour autant dissoudre la chambre basse du Parlement.

Les précédents résultats des élections législatives

L'Assemblée nationale actuelle est divisée en trois grands blocs qui jugent impossible toute coalition de gouvernement : la gauche, le bloc central et l'extrême droite. Le "socle commun" allant de Ensemble à LR, a soutenu le gouvernement, malgré d'importants désaccords. Mais celui-ci n'a tenu que grâce à l'accord tacite de non-censure du PS et du RN, qui ont considéré que la stabilité était primordiale, tout en espérant des décisions de l'exécutif allant dans le sens de leurs orientations programmatiques.