Motion de censure : Bayrou sur un siège éjectable... Le PS et le RN en position d'arbitre

François Bayrou a décidé de recourir au 49.3 pour faire adopter le budget et prend le risque d'affronter une motion de censure promise par LFI. Le maintien du Premier ministre à Matignon pourrait se jouer à seulement quelques voix et les calculs ont de quoi l'inquiéter.

François Bayrou joue avec le feu : il a décidé de déclencher le 49.3 pour faire adopter le budget sans passer par le vote des députés, ce lundi 3 février à 16 heures, comme il l'a annoncé dans La Tribune dimanche. Un choix qui implique inévitablement d'engager la responsabilité de son gouvernement face à l'Assemblée nationale et d'affronter une nouvelle mention de censure. La France insoumise (LFI) a déjà prévu de déposer un tel texte dès l'activation du 49.3, lequel sera voté deux jours plus tard, soit le mercredi 5 février.

Mais alors après des semaines de négociations, essentiellement avec le Parti socialiste (PS), et son choix de passer en force, quelles sont les chances du Premier ministre de résister à une motion de censure ? Tout dépend des stratégies des élus socialistes et de ceux du Rassemblement national (RN). Seules ces deux forces politiques font encore planer le doute, toutes les autres ont tranché : les insoumis, les écologistes et les communistes devraient voter la censure, tandis que le camp présidentiel, la droite et le groupe Liot devraient soutenir le budget de François Bayrou.

Bluff ou réelle menace ? Le PS et le RN mettent en garde

Le PS qui a refusé de censurer le gouvernement Bayrou lors de la première motion de censure, souhaitant laisser une chance au Premier ministre, menace cette fois de voter contre l'exécutif. Les socialistes ont pris part aux négociations, malgré quelques interruptions notamment après des propos jugés trop droitiers de François Bayrou sur l'immigration, pour imposer un maximum de leurs mesures dans le projet de loi de finances. Mais à l'issue, le budget 2025 voté en commission mixte paritaire (CMP) et qui sera adopté par 49.3 ne convient pas au parti de gauche. "Nous sommes contre le budget, il n’est pas le nôtre, il ne nous satisfait pas", a déclaré Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes dans Ouest-France. S'il reconnaît des "concessions", il juge ces dernières "largement insuffisantes pour faire de ce budget, un bon budget" et confirme que la censure "est toujours sur la table". "Mais, nous savons aussi que ce pays a besoin d’un budget et nous entendons les inquiétudes, les craintes des entreprises, des collectivités ou des associations", a nuancé l'élu des Landes.

Mais le PS semble encore divisé sur l'idée de censurer ou non François Bayrou. Si certains militent pour, d'autres comme Jérôme Guedj ne sont "pas favorables à une censure" et souligne dans les Echos les quelques victoires socialistes dans les négociations. Le bureau national du PS doit se réunir ce lundi à midi pour prendre une décision et se positionner pour ou contre la censure. Reste que lors de la première tentative de renversement du gouvernement Bayrou, 8 élus avaient soutenu la censure contre l'avis de la majorité du parti... Cette fois ces députés dissidents pourraient être plus nombreux.

Outre les votes du PS, ce sont ceux du RN qui comptent. Là encore, les élus d'extrême droite entretiennent le flou avant de prendre une décision ce lundi 3 février. Le ton était toutefois à la menace jeudi dernier quand Jean-Philippe Tanguy, le "Monsieur Finances" du RN, a indiqué qu'en cas de maintien de l'article 4 - la réforme de la tarification de l'électricité en France en mettant fin au mécanisme de revente d'une partie de l’énergie nucléaire produite par EDF à prix cassé - le parti lepéniste censurera. Une article qui a bien été maintenu dans le texte voté par la CMP. Toutefois, "ce n'est pas moi qui décide (...), c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella et le groupe de nos parlementaires", a précisé le même élu vendredi 31 janvier sur RTL. Alors, bluff ou véritable menace ? Réponse attendue ce lundi.

Une censure réussie à quelques voix près ?

La motion de censure doit être votée par la majorité absolue des députés présents au moment du vote, soit 289 voix si tous les élus siègent. Les votes des insoumis, des écologistes et des communistes portent le nombre de voix en faveur de la censure à 126. Si on y ajoute les 124 votes du RN et les 16 voix de ses alliés ciottistes, lesquelles ne sont pas assurées, les soutiens à une censure passent à 266 voix. Toujours pas assez. Mais il suffirait que 23 de 66 élus socialistes votent la motion pour renverser François Bayrou et son gouvernement. L'avenir de l'exécutif pourrait donc se jouer à une poignée de voix.

Autre cas de figure possible : le gouvernement renonce au soutien des socialistes, qui joindraient leurs votes à ceux du NFP et porteraient le nombre de soutiens à une censure à 192, et tente de s'assurer les votes du RN et des élus UDR. Sans les 140 voix de l'extrême droite, aucune motion de censure ne peut aboutir. Un détail qui n'a pas échappé aux députés lepénistes comme l'a fait remarqué un élu à Politico : "S'il n'y a pas d'accord avec le PS, les projecteurs vont à nouveau se braquer sur nous !" Il n'aurait pas échappé non plus à François Bayrou selon un ancien ministre macroniste qui estime auprès de 20Minutes que le Premier ministre "considère désormais que la dynamique de censure se trouve plus à l'extrême droite qu'à gauche". Reste qu'en se tournant vers le RN, François Bayrou risque de commettre "la même erreur que Michel Barnier" censuré malgré des concessions à l'extrême droite.