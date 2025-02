Motion de censure : le PS prévoit de renverser le gouvernement, Bayrou impassible

Les députés examinent deux motions de censure après l'adoption du budget par 49.3 ce mercredi 5 février. François Bayrou est quasiment assuré de résister, mais il reste sur un siège éjectable.

13:19 - Les débats sur les motions de censure débuteront à 15h30 La séance à l'Assemblée nationale doit s'ouvrir à 14 heures avec le rendez-vous hebdomadaire des questions au gouvernement. L'examen et les débats sur les motions de censure commenceront à 15h30.

13:01 - La stratégie du PS inquiète Matignon Le gouvernement Bayrou devrait résister aux motions de censure de ce mercredi, mais pour combien de temps ? La motion de censure spontanée du PS se prépare et celle-ci pourrait être fatale au Premier ministre. Elle sera très certainement votée par les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis, mais le vote des élus du RN sera également nécessaire pour la faire aboutir. Si théoriquement, le RN a peu de chance de voter ce texte de gauche, cela n'est pas impossble. Souvenons-nous de la censure de Michel Barnier sur un texte de gauche voté par l'extrême droite. Des craintes exprimés en réunion à Matignon comme le rapporte BFMTV : "Le RN pourrait, après le budget, choisir à nouveau l’instabilité en profitant d’un texte de gauche avec lequel ils sont en désaccord total pour faire tomber le gouvernement", selon l'un des participants.

12:32 - Bayrou maintenu avec un budget "pire" que celui de Barnier François Bayrou a de grandes chances de rester à Matignon, malgré l'examen de deux motions de censure ce jeudi. Pourtant, certains membres de l'opposition notamment des insoumis et quelques écologistes s'accordent pour dire que le budget adopté par 49.3 est "pire" que celui qu'avait présenté et adopté Michel Barnier et pour lequel il a été censuré. D'autres, comme le PS évoquent un "mauvais budget" mais aussi des améliorations et des petites victoires obtenues par le camp par rapport au budget de l'ancien Premier ministre. Ce dernier, auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dérapage budgétaire a d'ailleurs souligné que le budget de François Bayrou est proche du sien : "Le budget présenté par mon gouvernement, que j’ai toujours voulu juste et responsable, est aujourd’hui largement repris par le nouveau gouvernement dans son projet de loi de budget pour 2025".

12:06 - Pour Bayrou, le budget "marque le début d'une réforme profonde de l’Etat" A l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas a estimé que le budget adopté, fruit d'un accord "historique" en commission mixte paritaire et des négociations, n'est qu'un début. "Nous ne pouvons pas nous arrêter là : il fallait agir vite. Un pays comme le nôtre ne pouvait pas rester sans budget". La ministre a également rapporté les déclarations de François Bayrou devant son gouvernement lors de la réunion ministérielle et ce dernier aurait assuré que le budget n'est "pas une fin en soi" mais "est un commencement" : "Il marque le début d'une réforme profonde de l’Etat".

11:50 - Les sénateurs PS appellent les députés de leur camp "la discipline de groupe" sur la censure Le PS, le parti comme le groupe parlementaire, a assuré qu'il ne votera pas les motions de censure examinées ce mercredi. Mais lors de la première tentative visant à censurer François Bayrou à la mi-janvier, le PS avait pris le même engagement et 8 de ses députés avaient voté la censure, contre l'avis général du groupe. Redoutant que le même scénario se répète, même si nombre d'élus socialistes semblent suivre la ligne de la non-censure, le président du groupe socialiste au Sénat Patrick Kanner a appelé à ce "que la discipline de groupe [soit] totale" sur la censure sur Public Sénat. "Il s’agit d’une décision collective qui a été claire et nette [...] C’est la gauche de responsabilité et de l’action", a-t-il ajouté à l'égard des députés socialistes.

11:27 - LR salue la décision du PS tout en le jugeant "hypocrite" "Tous ceux qui sont responsables doivent être salués", a estimé Vincent Jeanbrun, porte-parole des députés LR sur LCI ce jeudi matin. Une déclaration adressée au PS notamment après son refus de voter la censure, et peut-être au RN qui n'a pas encore tranché mais semble s'orienter vers une non-censure également. Les félicitations du républicain ne vont toutefois pas plus loin. Au contraire, l'élu a dans la foulé pointé le revirement du PS et a priori du RN qui avait voté la censure contre Michel Barnier début décembre. "Évidemment, mieux vaut tard que jamais. Mais la vérité est qu'il y a une forme d'hypocrisie à dire: 'regardez, on est responsables, on est redevenus sérieux, alors que le budget n'est pas meilleur que celui que Michel Barnier avait présenté", a lâché le député.

11:05 - Comment le RN veut ménager le suspense en vue des prochaines motions de censure Le RN n'a pas encore fait connaître sa position concernant les motions de censure qui seront examinées ce mercredi, mais les déclarations de ces élus couplées à celles faites par le président de parti ces derniers jours suggèrent une abstention de l'extrême droite lors du vote de la censure. "Il n'y a plus d'enjeu", a reconnu Sébastien Chenu sur BFMTV, alors pourquoi voter la censure et dévoiler son jeu ? Car ne pas vote la censure ce mercredi, ne signifie pas que le RN ne soutiendra pas une prochaine tentative de renversement du gouvernement. D'autres motions de censure s'annonce, notamment pour l'examen du budget de la Sécurité sociale, et avec la motion spontanée du PS. Le RN pourrait alors décider de censurer François Bayrou. D'autant que ce mercredi, son vice-président Sébastien Chenu a accusé le PS de s'être "fait acheter" par le gouvernement considérant que la même chose ne pouvait pas arriver à son parti.

10:49 - "Il n'y a plus d'enjeux" à la censure reconnait le RN Avec la décision du PS de ne pas voter la motion de censure contre François Bayrou, "la messe a été dite" selon le vice-président du parti Sébastien Chenu. "Il n'y a plus d'enjeux", a-t-il insisté au micro de BFMTV, à juste titre puisque sans les votes d'un minimum de députés socialistes, au moins une vingtaine, la motion ne pourra pas renverser le gouvernement même si elle est soutenue par les élus d'extrême droite. juge le vice-président du parti d'extrême droite, la censure ne pouvant être adoptée sans les voix du PS. Le député lepéniste a, au passage, accusé le PS de s'être "fait acheter pour pas cher" par François Bayrou.

10:34 - LFI continue de militer pour censurer Bayrou dès ce mercredi Les deux motions de censure de LFI devraient, sauf surprise, se solder par un échec sans le soutien du PS. Pourtant, les élus insoumis continuent de soutenir l'idée d'une censure du Premier ministre et appellent dans un dernier espoir toutes les forces de l'opposition restantes, à savoir le RN qui n'a pas encore arrêté sa décision et le PS qui pourrait avoir des dissidents dans ses rangs, à voter les motions de ce jeudi. "J'appelle tous les opposants à voter pour la censure, donc contre le budget", a lancé Éric Coquerel sur Europe 1/CNews ce mercredi matin. Le député qui est aussi le président de la commission des Finances de l'Assemblée en appelle à "l'intérêt général du pays" et soutient que le budget adopté est "un mauvais budget, récessif, d'austérité, qui fait toujours la part belle aux plus riches, aux très grandes entreprises, au détriment de tous ceux qui travaillent".

10:07 - Le vote du RN sur la censure devient anecdotique Ce matin, la porte-parole du RN, Laure Lavalette, invitée de TF1, a considéré que la position de son groupe sur la motion de censure n'était plus très importante. " La question est superfétatoire (...) La question va être tranchée en réunion de groupe mais elle n'a plus de sens puisque de toute façon elles ne pourraient pas faire tomber ce gouvernement", a-t-elle admis. Même son de cloche de la part du député RN Sébastien Chenu. "S'il n'y avait pas cette question de contexte avec des attentes très forts, notamment des agriculteurs, nous aurions censuré ce budget. [...] On n'est pas à l'aise avec ce budget, c'est un mauvais budget.

09:45 - "Le gouvernement peut tomber" dit Boris Vallaud Le Parti socialiste souhaite bien la chute du gouvernement. Si cela peut paraître difficile à suivre, le président du groupoe PS à l'Assemblée l'a expliqué ce matin sur France Info. "Ce budget sera dur", a-t-il estimé et "c'est à contrecœur" qu'il ne votera pas la censure. "Nous avions une seule préoccupation l'intérêt du pays et la défense des Françaises et des Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre", a-t-il ajouté, considérant que l'adoptation d'un mauvais budget est plus souhaitable que pas de budget du tout. Mais pour autant, les socialistes souhaitent que le gouvernement tombe. La semaine prochaine. "Nous voulons un budget pour le pays, nous ne soutenons pas ce gouvernement". Et d'ajouter : "Nous voulons un gouvernement de gauche", a-t-il dit, défendant la motion de censure qui sera déposée par les socialistes en fin de semaine. Depuis lundi, les Jeunes Socialistes sont d'ailleurs plus insistants sur ce point, avec un visuel de communication qui pointe leur souhait que le gouvernement tombe rapidement. Un visuel qui suscite un peu d'incompréhensions ou des messages de colère de la part d'élus ou de militants LFI notamment.



04/02/25 - 14:22 - "On a besoin de stabilité" : Macron félicite le Parlement "Le Parlement et le gouvernement sont en train d’arriver à un terme je les en félicite. On a besoin de stabilité", a déclaré Emmanuel Macron ce mardi 4 février, lors d'une visite au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy à Villejuif, au lendemain de l'adoption par 493 du budget de l'Etat 2025. Sauf si une motion de censure obtient la majorité lors du vote mercredi, le budget sera effectivement adopté. Or, en l'absence du soutien du PS le texte ne peut pas aboutir. Emmanuel Macron reste toutefois prudent : "Maintenant, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. On a besoin d’activité et de création de richesse".