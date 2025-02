Macron voudrait nommer un ami à l'un des postes les plus importants de la République

Avec le départ de Laurent Fabius, Emmanuel Macron penserait à un fidèle parmi les fidèles pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Un choix déjà critiqué.

Qui pour prendre la tête du Conseil constitutionnel ? La question titille depuis quelques semaines bon nombre d'observateurs de la vie politique française. Et pour cause, le mandat de neuf ans de Laurent Fabius, nommé en son temps par l'ex-président de la République François Hollande, touche à sa fin. Le 7 mars, celui qui avait lui-même succédé à Jean-Louis Debré au poste de président du prestigieux Conseil des sages, cédera sa place. Charge à Emmanuel Macron de lui trouver un successeur.

Fin janvier, Le Figaro avançait plusieurs noms, affirmant que le président de la République hésitait entre un profil politique et deux conseillers d'État à la carrière, disait-on, "accomplie". Il semble que l'ex-directeur de cabinet d'Élisabeth Borne à Matignon et ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, Jean-Denis Combrexelle, et l'ex-patron du Conseil d'État et ancien président de l'Autorité de la concurrence, Bruno Lasserre, semblent finalement avoir été écartés au profit d'un certain... Richard Ferrand. Selon franceinfo, le 10 février, jour de la grande annonce, ce pourrait finalement bien être le nom de ce dernier, ex-président de l'Assemblée nationale et fidèle parmi les fidèles, qui devrait sortir.

Un choix déjà très critiqué

Une consécration pour l'ex-socialiste qui prendrait non seulement la tête de l'institution chargée de se prononcer sur la conformité des lois, mais surtout, qui occuperait cette fonction stratégique pendant l'ensemble du prochain mandat présidentiel. Lequel pourrait bien être le premier de Marine Le Pen, craint-on en coulisses dans le camp Macron. Ou tout du moins, de l'extrême droite. Pour autant, le choix de nommer Richard Ferrand, même s'il n'est pas encore officiel, est déjà très critiqué.

"Le Conseil constitutionnel ne peut pas être l'endroit où on recase ses amis", a réagi dimanche l'insoumis Manuel Bompard, sur le plateau de BFM Politique. Mais il n'y a pas que dans l'opposition que ce choix pose question. Plusieurs constitutionnalistes tirent également la sonnette d'alarme. C'est le cas notamment de Benjamin Morel qui a publié ce week-end dans La Tribune dimanche un billet d'opinion titré : "Richard Ferrand au Conseil constitutionnel : faux rempart et vrai cadeau pour Marine Le Pen". Il défend l'idée que ce choix "purement politique" puisse "affaiblir cette institution clé".

"Nommer un proche réputé pour sa dévotion, mais dont le nom a été associé dans l'opinion aux affaires, risque fort d'entacher profondément la légitimité d'une institution plus que jamais centrale dans notre vie politique", et ce, alors même que l'État de droit, "de plus en plus critiqué", n'a jamais été "aussi fragile", justifie le constitutionnaliste. Pour l'heure, rien d'officiel, rappelons-le. Le président de la République annoncera son choix la semaine prochaine. Un nom qui devra ensuite être validé par les parlementaires au début du mois de mars. Avec trois cinquièmes des voix des députés et sénateurs, le Parlement pourrait tout aussi bien invalider cette nomination.