Le plan de Trump pour s'accaparer Gaza, un doigt d'honneur au droit international

Depuis Washington, ce mardi, Donald Trump a annoncé vouloir "prendre le contrôle de la bande de Gaza" et faire "du bon boulot", devant le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou.

En présence du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, le président des Etats-Unis Donald Trump a affirmé ce mardi 4 février vouloir "prendre le contrôle de la bande de Gaza". Une proposition qui pourrait "changer l'Histoire", a affirmé son homologue israélien. "Les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot", a précisé l'homme fort de l'Etat hébreu lors de leur conférence de presse.

Donald Trump a indiqué que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Egypte, alors que ces pays s'opposent fermement à l'accueil des Palestiniens et que ces derniers souhaitent désormais se réinstaller sur leur terre. Depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza, plus d'un demi-million de Palestiniens ont déjà regagné le nord du territoire, particulièrement détruit par les combats.

Un plan "à long terme" pour développer économiquement Gaza

"Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes". Les Etats-Unis vont "aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits", pour développer économiquement le territoire palestinien a affirmé Trump ce mardi.

Le chef de l'Etat évoque un projet "à long terme" et assure que d'autres pays de la région ont "adoré" l'idée lorsqu'il leur en a parlé. "Ce n'est pas une décision prise à la légère" a-t-il répété, comme pour tenter de rassurer la communauté internationale.

Il avait déjà, récemment, déclenché un véritable tollé en proposant de "tout simplement faire le ménage" dans la bande de Gaza en transférant ses habitants dans des lieux "plus sûrs". Un dirigeant du Hamas, Sami Abu Zuhri, a fustigé les déclarations de Donald Trump sur le déplacement des Palestiniens, estimant qu'elles étaient une "recette pour créer le chaos" au Proche-Orient. Il faut "respecter les souhaits du peuple palestinien" de vivre à Gaza, a de son côté lancé l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour.

La "Côte d'Azur du Moyen-Orient"

S'il n'a pas donné d'autres détails sur la nature de son plan pour "prendre le contrôle de Gaza", Donald Trump doit recevoir dans la semaine le roi de Jordanie Abdallah II, et s'est déjà entretenu au téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour évoquer son projet.

Une chose est sûre, du moins en surface, les relations entre les Etats-Unis et Israël se portent bien. Trump est "le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche" a salué Netanyahou. Il a affirmé qu'un accord de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël allait "se faire". Ce que le ministère saoudien des Affaires étrangères a immédiatement démenti, illustrant le décalage entre le "couple" Trump-Netanyahou, et certains pays autour de Gaza. Par son souhait de main-mise américaine sur la bande de Gaza, Donald Trump l'a une nouvelle fois répété, il souhaite définitivement faire de l'enclave palestinienne la "Côte d'Azur du Moyen-Orient".

Le droit international bafoué

Avec ses déclarations, Donald Trump semble assez clairement s'asseoir sur le droit international. Ce dernier n'autorise pas les annexions et sacralise le "droit des peuples à disposer d'eux même". Autrement dit, la volonté partagée d'une population vivant sur un territoire occupé par une puissance étrangère, de s'en libérer et d'exercer elle-même le pouvoir sur ce territoire. En application de ce principe, le peuple en question dispose de divers moyens pour exercer son droit à disposer de lui-même : par la création d'un État souverain et indépendant, par l'association avec un État existant.

La Charte des Nations unies, signée en 1945 et codifiant les grands principes des relations internationales, reconnaît explicitement le "principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes" (article 1. 2). Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies - notamment la résolution 2625 (XXV) - réitèrent ce principe, auquel la Cour internationale de justice (CIJ) a conféré une portée s’imposant à tous les États, et donc, aux Etats-Unis et à Donald Trump.

Pour Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe sur RTS, le président américain "franchit" aujourd'hui "une ligne rouge que ses prédécesseurs n'avaient pas osé" franchir, celle de "la déportation forcée d'une population" qui est "un crime de guerre aux yeux du droit international", après son souhait affirmé de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer les gazaouis en Jordanie ou en Egypte, par exemple.