Seules ces personnes pourront devenir Françaises à Mayotte si la proposition LR est votée

Une proposition de loi LR visant à durcir le droit du sol et les conditions d'accès à la nationalité français à Mayotte est examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le texte a de sérieuses chances d'être adopté.

Après une interruption liée au vote du budget, la séquence sur la surpression du droit du sol à Mayotte reprend. Les élus du parti Les Républicains en font même leur priorité à l'occasion de leur niche parlementaire qui a lieu ce jeudi 6 février, de 9 heures jusqu'à minuit, à l'Assemblée nationale. Le premier texte que la droite soumet au vote des députés est une proposition de loi visant à durcir les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte. "L'objectif, c'est de supprimer l'accès au droit du sol pour les illégaux", soulignait un peu plus tôt dans la semaine le patron des députes de droite, Laurent Wauquiez, en conférence de presse.

Alors qu'au moins un tiers des 320 000 habitants de Mayotte se trouve en situation irrégulière, selon les estimations rapportées par Public Sénat - une part considérable liée à l'immigration venant de l'archipel des Comores - le droit du sol a déjà été restreint dans le 101ème département français avec la réforme du 10 septembre 2018. Aujourd'hui, un enfant né à Mayotte peut prétendre à la nationalité française à ses 18 ans uniquement si l'un de ses parents résidait en France de manière régulière et ininterrompue durant trois mois avant la naissance.

Si la proposition de loi LR était adoptée ce jeudi 6 février, ces conditions seraient considérablement durcies : les enfants nés à Mayotte ne pourraient bénéficier du droit du sol que si leurs deux parents (non plus un seul) étaient présents en France de manière légale depuis au moins deux ans (contre trois mois) avant leur naissance.

Les élus LR vont plus loin en imaginant que cette mesure initialement pensée pour Mayotte puisse, à terme, être étendue à l'ensemble du territoire français. Mais si la proposition de loi pour l'archipel mahorais est soutenue par le camp présidentiel et certains élus locaux, l'ambition de généraliser le durcissement du droit du sol ne l'est pas. "Mayotte a toujours demandé la suppression du droit du sol" sur son territoire, mais "Mayotte n'a jamais demandé la suppression du droit du sol pour le reste du pays", a fait savoir la députée mahoraise du groupe Liot Estelle Youssouffa sur Franceinfo. Au passage, l'élue favorable à ce durcissement a jugé la proposition de loi LR insuffisante pour lutter contre l'immigration à Mayotte, faisant remarquer qu'agir sur le droit du sol est "une réponse administrative, mais ce n'est toujours pas protéger notre frontière".

La restriction du droit du sol à Mayotte peut-elle être adoptée ?

Modifier le droit du sol peut s'avérer difficile, car si ce principe n'est pas écrit dans la Constitution il a une valeur constitutionnelle : il est issu d'une loi antérieure à 1946 et a été appliqué de manière constante depuis comme l'a expliqué le professeur de droit Jules Lepoutre dans Marianne. Reste que le texte porté par LR permet de revoir les conditions du droit du sol sans nécessite de modification constitutionnelle d'après le député macroniste Mathieu Lefèvre, interrogé sur BFMTV.

Mais il reste la question du vote. Les partis de socle commun (la droite et les membres du camp présidentiel) devraient soutenir le texte et lui assurer 211 voix. Les 124 élus du RN devraient également voter le texte qui va dans le sens d'une immigration plus contrôlée, mais qui reste une mesure de "bricolage" aux yeux des lepénistes . Enfin, quelques voix des 23 élus Liot, comme Estelle Youssouffa, pourraient compléter le nombre de votes favorables au texte. C'est bien assez pour atteindre la majorité absolue des 289 voix.

Les quatre partis de gauche comptent fermement s'opposer au texte, mais avec 192 députés ils ne pourront empêcher le vote. LFI a donc misé sur une autre stratégie : multiplier les amendements pour prolonger les débats et tenter d'empêcher le vote de la proposition de loi avant minuit et la fin de la niche parlementaire.