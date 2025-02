Bientôt plus de dépenses pour l'armée, combien faudrait-il dépenser en plus pour atteindre 5% du PIB ?

Si les Etats-Unis venaient à ne plus protéger l'Europe via l'Otan, Emmanuel Macron pourrait décider d'augmenter ostensiblement le montant des dépenses publiques dédiées au secteur de la défense.

Ce jeudi 20 février 2025, Emmanuel Macron a évoqué devant les différentes forces politiques du pays réunies à l'Elysée son souhait de faire bondir les dépenses militaires de la France. Dans les faits, le président de la République envisage de les faire passer de 2,1 % à 5 %. Selon les informations de France Inter, ce scénario serait envisagé "dans la cas où les États-Unis décideraient de ne plus protéger l'Europe via l'Otan".

En fin d'après-midi, le chef de l'Etat s'est ensuite adressé aux internautes, en direct sur ses réseaux sociaux, au sujet de la Russie, de l'Ukraine et de la sécurité de l'Europe. Et justement, le sujet de la dépense militaire est revenu sur le devant de la scène. "On rentre dans une nouvelle ère, le risque est là (...) On rentre dans un moment où on va devoir réinvestir encore plus, Français et Européens, pour renforcer notre défense et notre sécurité", a-t-il annoncé.

Alors, pourquoi ces 5 % du PIB ? Et que cela représente-t-il vraiment ? "Ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent 'vous n'êtes plus notre priorité'. On n'est plus sûr d'avoir les dividendes de la paix, ce que nos grands-parents ont eu, un monde en paix dans lequel on pouvait réfléchir sans risque", a d'abord averti le locataire de l'Elysée. Si Emmanuel Macron n'a pas donné de chiffrage exact ou approximatif pour étayer son idée, voici ce qu'il pourrait en être.

Plus de 100 milliards d'euros dédiés à la Défense ?

En 2024, le PIB en valeur de la France, ou PIB nominal - qui calcule la richesse globale, à prix courants - était de 2917,4 milliards d'euros selon les chiffres du gouvernement. Et d'après Statista, la même année, le montant des dépenses publiques dédiées au secteur de la défense française s'élevait à 47 milliards d'euros, ce qui correspond aux 2,1 % évoqués par Emmanuel Macron. En se basant sur ces chiffres, le budget de la Défense, s'il venait à avoisiner les 5 % du PIB du pays, atteindrait donc environ 125 milliards d'euros. Reste désormais à savoir si le chef de l'Etat ouvrira autant le robinet des dépenses, rien n'est moins sur.

Ce dernier a dit ne pas vraiment savoir si "5% c'est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas, il va falloir monter", a-t-il assuré jeudi, sur ses réseaux sociaux. Aussi, il "n'exclut pas" de "lancer des produits d'épargne" pour soutenir le financement de programmes de défense. "On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République", prévient-il et un nouveau produit d'épargne semble être "une très bonne idée" à ses yeux. Une chose est sûre, aucun soldat français ne sera envoyé sur le front en Ukraine dans l'immédiat, mais plutôt une fois que la paix sera "négociée" sur place.