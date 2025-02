Gaza transformée par Trump en nouveau Monaco : la vidéo indécente qu'il publie sur ses réseaux

Une vidéo de "promotion" de la bande de Gaza version luxe, fête et plage a été publiée par Donald Trump. Elon Musk et Benyamin Netanyahou font notamment partie du clip.

Pendant la visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Washington début février, Donald Trump annonçait son souhait de vouloir "prendre le contrôle de Gaza" en faisant de l'enclave palestinienne, "à long terme, la Côte d'Azur du Moyen-Orient". Ce mercredi 26 février 2025, le président américain est passé à la vitesse supérieure en publiant sur son réseau social Truth Social une vidéo de "promotion" générée par l'intelligence artificielle représentant Gaza totalement transformée en station balnéaire de luxe, dans laquelle l'opulence et la joie de vivre règnent. Cette ville idéalisée ressemblent comme deux gouttes d'eau à Dubai ou Monaco - voire un mélange des deux - parsemée de plages et de buildings plus imposants les uns que les autres.

La vidéo commence par un slogan, "Et après ?". Après la misère dans la bande de Gaza, viendrait donc le renouveau selon Donald Trump. On y voit d'abord des enfants, main dans la main, sortir de la torpeur de l'enclave palestinienne pour découvrir un nouveau monde : Gaza version Trump. Soleil, cocotiers, plages... "Donald Trump vous a libérés" entend-on. Sur les images, Elon Musk apparaît entrain de manger du houmous sur une plage au coucher du soleil ainsi que des danseurs, peut-être des combattants du Hamas, sur une musique rythmée. "Plus de chaînes, plus de peur, le Gaza de Trump est enfin là", assure la voix off.

Trump et Nétanyahou se prélassent au bord de la piscine

Cela ne s'arrête pas là, Trump est représenté en héros, son visage et une immense statue de sa personne sont présents dans la vidéo, en or. Des yachts sont également présents, tout est fait pour s'approcher au maximum de la "Côte d'Azur du Moyen-Orient" souhaitée par le président américain. Les hommes et les femmes se prélassent sur les transats, devant une eau turquoise et des bâtiments flambants neufs avec une vue imprenable sur la mer.

Par la suite, Trump apparaît entrain de danser dans une boîte de nuit avec une femme, avant qu'Elon Musk apparaisse pour la deuxième fois du clip vidéo. Toujours entrain de se délecter de houmous. Les voitures de luxe et le slogan "Trump Gaza" sont omniprésents dans cette vidéo qui risque de considérablement choquer l'opinion publique et certains dirigeants internationaux.

Des enfants sautent de joie avec des billets au dessus de leur tête, avant l'apparition du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Ce dernier est représenté en maillot de bain, sur un transat en compagne de Donald Trump, en train de siroter un cocktail dans un complexe hôtelier de luxe juste devant une imposante piscine. "Trump Gaza, number one" peut-on entendre pour clôturer la vidéo, avec l'entrée de cette bande de Gaza new look, sur le même principe que la Trump Tower : le nom du président des Etats-Unis érigé dans un format démesuré au dessus d'une arche.