Cette décision de Macron met les jeunes vraiment très en colère

Une vingtaine de pétitions ont été lancées sur Internet à la suite du décret voté par une dizaine de ministres d'Emmanuel Macron concernant le Pass Culture.

Ils sont en colère et le font savoir. Sur les réseaux sociaux, les réactions des jeunes pullulent. Dans leur viseur, le décret voté le 27 février dernier par plusieurs ministres d'Emmanuel Macron, parmi lesquels le locataire de Matignon François Bayrou et la ministre de la Culture Rachida Dati. Une vingtaine de pétitions ont même été lancées. Concrètement, depuis quelques jours, le Pass Culture a été supprimé pour les moins de 17 ans.

Depuis 2022, les jeunes de 15 ans se voyaient verser 20 euros. Trente euros étaient accordés à ceux de 16-17 ans et pas moins de 300 euros étaient reçus par les jeunes de 18 ans. Avec le vote de ce décret, à compter de ce mois de mars, les 15-16 ans ne reçoivent plus rien. Si ceux âgés de 17 ans se voient verser 50 euros, le crédit des 18 ans a été sabré : ils se voient désormais verser plus que 150 euros, soit moitié moins.

Emmanuel Macron et Rachida Dati pris pour cible

Publiées sur Change.org, la vingtaine de pétitions plaident pour un retour du Pass Culture pour les 15 ans, mais aussi du crédit de 300 euros pour les jeunes de 18 ans. Elles ont déjà réuni plus de 120 000 signatures. En parallèle, sur TikTok, certains jeunes s'en prennent directement au président de la République, Emmanuel Macron, quand d'autres attaquent la ministre de la Culture, Rachida Dati. Mais il n'y a pas que les jeunes qui font part de leur mécontentement. Le Syndicat de la librairie française déplore également ces coupes budgétaires. "Un coup de frein à la lecture des jeunes et à leur fréquentation des librairies", assure-t-il dans un communiqué.

À noter que la colère gronde aussi du côté des enseignants qui ont vu la part collective du Pass Culture, à savoir le budget accordé aux collèges et lycées pour les sorties et projets culturels, gelée, relaie le HuffPost. Alors que 72 millions d'euros étaient initialement disponibles en 2025, ce ne sont plus que 50 millions qui sont utilisables d'ici la fin de l'année scolaire.