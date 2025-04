Marine Le Pen inéligible : une consigne secrète donnée sur Jordan Bardella

Marine Le Pen ne peut pas concourir à l'élection présidentielle, mais refuse d'envisager son retrait. Une consigne a même été donnée pour éviter que l'idée d'un scénario alternatif prenne de l'ampleur.

09:20 - Une consigne donnée pour ne pas parler de l'option Bardella Comme le rapporte ce matin le journal Politico, des "éléments de langage" ont été fournis aux cadres du RN lundi dans une boucle interne, dans laquelle était précisé : “Seulement si vous êtes interrogés sur le sujet : ‘Jordan Bardella est-il désormais le plan B assumé du RN ?’ Nous refusons de répondre à cette question”. Le journal ajoute que cette consigne a même été "dûment appliquée cette nuit par le proche de la cheffe précité", qui a indiqué ne “pas avoir envie de répondre” sur ce sujet. Plusieurs médias politiques rapportent par rapport que le sujet devient un motif de crispation, l'éventualité d'un remplacement est clairement rangée au placard, selon les consignes données.

01/04/25 - 23:33 - Un procès en appel en 2026, "une première victoire", estime le député RN Jean-Philippe Tanguy FIN DU DIRECT - Convié mardi soir sur le plateau de BFMTV, le député RN s'est réjoui de l'annonce de la cour d'appel de Paris ce mardi soir concernant un procès "avec une décision à l'été 2026". Jean-Philippe Tanguy a estimé qu'un procès en appel l'an prochain sera "une première victoire". Et de remarquer : "Si l'élection présidentielle peut se tenir, pour une fois, dans un climat où les affaires politico-judiciaires n'entachent pas la sincérité des débats, tout le monde pourra s'en féliciter."

01/04/25 - 22:36 - Inéligibilité : "pas de contradictions" avec ses anciennes déclarations, estime Marine Le Pen Elle s'était prononcée en faveur de l'inéligibilité à vie pour les personnalités politiques condamnées pour détournements de fonds publics en 2013. Dans les colonnes du Parisien mardi soir, Marine Le Pen a balayé le sujet : "Il n’y a pas de contradictions avec ce que je disais en 2013. Le détournement de fonds publics, ça a toujours été : je prends l’argent public et je le mets dans ma poche. Et c’est impardonnable. Ce n’est pas le cas de l’affaire qui nous occupe."

01/04/25 - 22:05 - Marine Le Pen révèle vouloir saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'Homme "Nous allons saisir le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)", a fait savoir mardi soir Marine Le Pen au Parisien. Objectif : qu'il se prononce "sur l’incompatibilité qu’il y a entre une décision d’inéligibilité avec exécution provisoire, et la liberté des électeurs qui est inscrite dans la Constitution". Encore faut-il toutefois que la QPC soit validée, avant de pouvoir être transférée au Conseil constitutionnel. Un point sur lequel la députée RN s'est dite confiante. Et Marine Le Pen ne compte pas s'en arrêter là. "Je souhaite saisir aussi en la Cour européenne des droits de l’Homme", a-t-elle ajouté, confiant son espoir que toutes ces initiatives puissent apporter "la possibilité de pouvoir faire une présidentielle dans des conditions normales".

01/04/25 - 21:48 - Une candidature de Bardella ? Pour Le Pen, il n'en est pas question "avant même d’être allé au bout du plan A" " J’ai fait campagne sur un binôme pour lequel nous nous préparons avec Jordan : que je sois candidate à la présidentielle et qu’il soit Premier ministre", a indiqué Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien. À deux ans de l’élection présidentielle, "un certain nombre de recours vont être engagés. Nous croyons que nous allons les gagner", a estimé la députée RN pour qui "il n’est pas question aujourd’hui d’envisager un plan B avant même d’être allé au bout du plan A."

01/04/25 - 21:32 - Marine Le Pen prendra la parole dimanche lors du rassemblement organisé par le RN "On veut pouvoir exprimer notre indignation. Mes électeurs ont aussi le droit de le faire, car ils sont scandalisés par cette décision. Et bien sûr, je compte bien prendre la parole à cette occasion", a déclaré mardi soir dans les colonnes du Parisien Marine Le Pen au sujet du meeting organisé dimanche à Paris par le RN pour la soutenir. Objectif : " interpeller tout le monde". Et Marine Le Pen d'annoncer : "Je vais interpeller la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel. Je vais utiliser toutes les voies de recours possibles. Je ne me laisserai pas faire."

01/04/25 - 21:00 - Marine Le Pen satisfaite de l'annonce d'un procès avec une décision à l'été 2026 Dans les colonnes du Parisien, Marine Le Pen s'est dite satisfaite de l'annonce de la cour d'appel de Paris ce mardi. " C’est une très bonne nouvelle dans laquelle je veux voir le trouble qu’a créé le jugement", a-t-elle déclaré.

01/04/25 - 20:31 - Menaces contre les magistrats : Bruno Retailleau dénonce des faits "inacceptables" Face à des journalistes ce mardi soir, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été questionné sur les menaces contre les magistrats survenues après la condamnation de Marine Le Pen la veille. Elles sont "absolument inacceptables", a-t-il jugé, confiant en avoir discuté avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. "Évidemment, on est prêt à la protection si jamais il le fallait", a-t-il ajouté.

01/04/25 - 19:50 - "La justice française est capable de s'adapter", réagit le président du Conseil supérieur de la magistrature Alors qu'une décision en appel devrait être rendue "à l'été 2026" pour Marine Le Pen, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Christophe Soulard, a salué mardi soir au micro de BFMTV le fait que "la justice française est capable de s'adapter" et qu'elle est "consciente des enjeux". Et de renchérir au sujet du calendrier : "C'est une très bonne chose."

01/04/25 - 19:35 - "Je ne suis jamais troublé par la démocratie" : Gabriel Attal se paie François Bayrou Le Premier ministre avait confié à son entourage lundi avoir été "troublé par l’énoncé du jugement" à l'encontre de Marine Le Pen. Des mots qui ont vivement fait réagir dans l'opposition, mais pas seulement. Dans les rangs du camp présidentiel, l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, désormais patron des députés Ensemble, a déclaré ce mardi soir, en référence aux propos du nouveau locataire de Matignon, ne "jamais [être] troublé par la démocratie". "Prenons garde à ne pas donner aux Français le sentiment d’un monde politique qui se regarde le nombril et qui ne se préoccupe que de ses affaires", a-t-il mis en garde, estimant par ailleurs qu'un "responsable politique au niveau national" se "doit de respecter les décisions qui sont prises par la justice, sans chercher à les relativiser, en atténuer la portée ou en détourner les fondements".

01/04/25 - 19:21 - En parallèle de Marine Le Pen, le RN a fait appel de la décision du tribunal le concernant Condamné à deux millions d'euros d'amende, dont un million ferme, lundi, le Rassemblement national a fait appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris ce mardi, a indiqué son avocat. Me David Dassa-Le Deist a par ailleurs précisé avoir également interjeté appel pour l'ex-trésorier du RN, Wallerand de Saint-Just. De son côté, Marine Le Pen avait déjà fait appel à la mi-journée, comme l'avait révélé la députée Laure Lavalette.

01/04/25 - 19:09 - Dix mille adhésions de plus revendiquées par le RN depuis la condamnation de Marine Le Pen D'après les informations de BFMTV, la condamnation de Marine Le Pen aurait eu comme effet de multiplier les adhésions au parti à la flamme depuis hier. Ainsi, le Rassemblement national revendique 10 000 adhésions supplémentaires. Toujours selon le parti présidé par Jordan Bardella, la pétition lancée en soutien à Marine Le Pen lundi aurait recueilli à ce stade plus de 300 000 signatures.

01/04/25 - 18:51 - La cour d'appel de Paris envisage de rendre sa décision sur la condamnation de Le Pen "à l'été 2026" Dans un communiqué publié ce mardi en début de soirée, la cour d'appel de Paris a révélé envisager un procès "avec décision à l'été 2026". Cela permettrait donc à Marine Le Pen d'être fixée sur son sort un peu moins d'un an avant l'élection présidentielle.

01/04/25 - 18:31 - Rassemblement en soutien à Marine Le Pen : Gabriel Attal monte au créneau "Quand je vois les déclarations de Jordan Bardella, je comprends que c'est avant tout un meeting contre l'indépendance de la justice et contre l'autorité de la justice", a déclaré le président des députés EPR à l'Assemblée. Gabriel Attal a par ailleurs annoncé qu'il organisait pour sa part "un rassemblement de ceux qui défendent la démocratie".

01/04/25 - 16:24 - Un meeting de soutien à Marine Le Pen organisé par le RN ce dimanche Le Rassemblement national organise, ce dimanche après-midi, place Vauban, à Paris, un meeting de soutien à Marine Le Pen. Ce mardi matin, Jordan Bardella avait annoncé une "mobilisation populaire et pacifique" pour protester contre la peine infligée à Marine Le Pen. Petit à petit, on en sait donc un petit peu plus sur la manifestation qui aura lieu ce week-end.

01/04/25 - 16:08 - François Bayrou justifie la décision des juges "Je ne veux pas laisser dire ici que notre démocratie serait mise à mal par l'autorité judiciaire. Ce n'est pas vrai", lance le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi, après les diverses déclarations de certains élus du Rassemblement national concernant la sanction infligée à Marine Le Pen. Le maire de Pau rappelle que "la loi à partir de laquelle les juges ont pris leur décision a été votée par le Parlement" et "c'est le Parlement qui décidera si oui ou non, il convient de toucher à l'écriture de la loi", poursuit-il pour tempérer les débats.

01/04/25 - 15:53 - Darmanin souhaite un procès en appel dans le "délai le plus raisonnable possible" Gérald Darmanin annonce vouloir un procès en appel dans un délai "le plus raisonnable possible" pour Marine Le Pen. Le garde des Sceaux "souhaite personnellement [...] que si Mme Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la cour d’appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible". Un dossier dans lequel la cour d’appel de Paris est "parfaitement indépendante", pour "fixer la date de cet appel", précise le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, ce mardi 1er avril 2025.

01/04/25 - 15:39 - "Marine Le Pen est aujourd’hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen" Les prises de parole s'enchaînent à l'Assemblée nationale lors de cette séance de questions au gouvernement (QAG). La députée RN Laure Lavalette déclare que "Marine Le Pen est aujourd’hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen (...) l'État de droit est bafoué, la liberté des électeurs est annihilée", poursuit-elle. "Ce n'est plus de la justice, c'est de la politique", assure-t-elle, face au garde des Sceaux Gérald Darmanin qui indique ne pas pouvoir commenter une décision de justice.

01/04/25 - 15:31 - "Le groupe RN ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle", assène Jean-Philippe Tanguy Une séance de questions au gouvernement (QAG) pour le moins agitée ce mardi à l'Assemblée nationale. Sans surprise, la condamnation de Marine Le Pen est dans toutes les bouches, et les députés du RN ne se sont pas privés de faire part de leur avis, tranché. Le député du parti à la flamme Jean-Philippe Tanguy en chef de file : "Voilà des magistrats qui avouent que l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Le groupe RN ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges aux dernières élections législatives. De quoi est accusée Marine Le Pen ?", assène-t-il, en criant dans la chambre basse du Parlement, debout, juste devant Marine Le Pen.

01/04/25 - 11:42 - "Certains se réjouiraient si vous preniez un coup de lame", tance Marine Le Pen Jordan Bardella s'est exprimé depuis l'Assemblée nationale aux côtés de Marine Le Pen, ce mardi 1er avril. Selon elle, le "système (...) a sorti la bombe nucléaire", contre elle, dans l'affaire des assistants parlementaires, avec cette condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. "S'il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est parce que nous sommes sur le point de gagner les élections", a-t-elle dit, promettant que son parti "ne se laissera pas faire". "Ce jugement est une folie, le droit est tordu, l'élection présidentielle est l'objectif assumé de cette décision, la magistrate enjambe les élections municipales, d'éventuelles élections législatives anticipées (…) vouloir forcer le bras des électeurs est une honte absolue, il n'y a pas un seul pays où les choses se déroulent ainsi", a lancé la patronne des députés RN. D'après elle, il y a aussi "ceux qui se réjouiraient si vous preniez un coup de lame en sortant dans la rue pour peu que ça leur permettre d'éviter d'avoir à nous combattre dans les urnes".