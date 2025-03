Procès du RN, en direct : Le Pen condamnée mais prête à riposter ?

Jugée dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen risque d'être condamnée à une peine de prison et à une peine d'inéligibilité. Le verdict est attendu ce lundi 31 mars à partir de 10 heures.

L'essentiel : Ce lundi 31 mars, Marine Le Pen prendra connaissance de son jugement dans le procès des assistants parlementaires du FN. Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision à partir de 10 heures. La députée, jugée pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité.

Le parquet, lui, a requis une peine de cinq ans de prison dont trois avec sursis, une amende de 300 000 euros et une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire contre Marine Le Pen. Si les réquisitions sont suivies par les juges, alors l'élue n'aura pas le droit d'être candidate à la prochaine élection présidentielle de 2027.

Ce lundi, il existe deux cas de figure clairs pour savoir si oui ou non, Marine Le Pen pourra se présenter en 2027. Si une peine avec exécution provisoire est prononcée, la peine s'applique dès aujourd'hui, même en cas d'appel, et Marine Le Pen ne pourra pas se présenter. En revanche, si la peine est suspensive, elle pourra se présenter compte tenu du délai des procès en appel.

La cheffe de file des députés du Rassemblement national semble toutefois avoir un plan bien établi si elle ne pouvait pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, et son plan B s'appelle Jordan Bardella. Elle a assuré au micro de BFMTV, que Jordan Bardella "a la capacité d'être président de la République", une première.

Le vice-président du parti à la flamme - Louis Aliot - en a remis une couche ce matin au micro de TF1 en confirmant les dires de Marine Le Pen : "Il ne fait pas mystère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella serait le mieux placé pour succéder à une candidature à la présidentielle. Il me semble qu'il est tout à fait apte à exercer cette fonction", assure le maire de Perpignan, ce lundi.

Si Marine Le Pen venait à être déclarée inéligible pour 2027 par les juges, elle conservait toutefois un rôle central au Rassemblement national. Patronne des députés du parti, elle ferait toujours partie des poids lourds de l'Assemblée nationale. Enfin, rien ne pourrait l'empêcher de tout de même diriger la France en tant que Première ministre de Jordan Bardella, si ce dernier venait à être élu comme président dans deux ans. En effet, le locataire de Matignon étant nommé et non élu, une éventuelle condamnation de Marine Le Pen ce lundi n'aurait pas d'impact sur un tel scénario.

En direct

10:37 - "Ça va être un petit peu long" prévient la présidente "Ça va être un petit peu long (...) Il n’y a pas de volonté du tribunal de maintenir un suspense mais il va faire comme d’habitude, en donnant un certain nombre d’explications sur la décision prise", a d'ores et déjà déclaré la présidente Bénédicte de Perthuis, face à Marine Le Pen, assise au premier rang, indique Le Monde. 10:26 - Le tribunal commence à rendre son jugement Selon les informations du journal Le Monde, le tribunal commence à rendre son jugement. "L’audience s’est ouverte vers 10h20 dans une salle remplie de journalistes et de public. La lecture du jugement doit durer au moins deux heures", précise-t-on, confirmant une information de LCI. 10:25 - "C'est un peu comme la loterie nationale", déclare Louis Aliot à son arrivée au tribunal Egalement mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, Louis Aliot concède que "c'est un peu comme la loterie nationale, on ne sait jamais avant", a-t-il déclaré à son arrivée au tribunal ce lundi. S'il est déclaré inéligible avec exécution immédiate, il devra démissionner de la mairie de Perpignan. 10:16 - La lecture du jugement "devrait durer au moins deux heures" Alors qu'au regard de la loi, la triple candidate à la présidentielle encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité, cette dernière va connaître son jugement ce lundi 31 mars au tribunal correctionnel de Paris. Ce dernier commence à rendre son jugement sur les coups de 10 heures, et "la lecture devrait durer au moins deux heures", annonce LCI. 10:03 - Marine Le Pen a embauché des assistants parlementaires étonnants Plusieurs personnes recrutées comme assistants parlementaires de Marine Le Pen entre 2004 et 2017 ont également occupé d'autres fonctions auprès du parti d'extrême droite, d'autres encore ont entretenu des relations plus personnelles avec l'ancienne élue. Tout savoir avec notre article dédié : Lire l'article Son chauffeur, son compagnon Louis Aliot... Marine Le Pen a embauché des assistants parlementaires étonnants 09:49 - Marine Le Pen est arrivée au tribunal La cheffe de file des députés du Rassemblement national Marine Le Pen vient d'arriver au tribunal correctionnel de Paris, ce lundi 31 mars. Le début de son jugement est prévu pour 10 heures. Pour rappel, le parquet a requis une peine de cinq ans de prison dont trois avec sursis, une amende de 300 000 euros et une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire contre la triple candidate à l'élection présidentielle. 09:33 - La gauche divisée sur la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen Dans l'opposition du RN, à gauche, si Olivier Faure (PS) assure que "la justice doit s'appliquer à tous" et que "Marine Le Pen n'a pas à être une exception", la positon d'Eric Coquerel (LFI) diffère assez nettement au sujet de la potentielle peine d'inéligibilité qui pourrait être prononcée à l'encontre de Marine Le Pen. Je ne suis "pas d’accord pour qu’on tranche par la justice des choses qui doivent être tranchées par les urnes". Cela "victimiserait le Rassemblement national", a-t-il estimé ce lundi matin sur LCI. 08:49 - "Jordan Bardella serait le mieux placé" pour 2027 Après les mots de Marine Le Pen, affirmant que Jordan Bardella avait "la capacité d'être président de la République", c'est au tour du vice-président du RN de louer le profil du jeune président du parti en vue de 2027, si Marine Le Pen venait à être déclarée inéligible. "La présidentielle est dans deux ans. D'ici deux ans, il peut se passer des choses. On est un mouvement démocratique, et le candidat à la présidentielle est désigné par le congrès du mouvement", assure Louis Aliot. "Mais il ne fait pas mystère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella serait le mieux placé pour succéder à une candidature à la présidentielle. Il me semble qu'il est tout à fait apte à exercer cette fonction", poursuit-il au micro de TF1, ce lundi 31 mars. 08:40 - Une peine d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen "ne nous affaiblira pas", assure Louis Aliot Invité de TF1 ce lundi, le vice-président du RN et maire de Perpignan, Louis Aliot indique que "le juge a sa responsabilité et il doit tenir compte du contexte, de l'individualisation des cas (...) S'il ne le fait pas (...) on pourra dire que c'est un jugement politique". Selon lui, "dans tous les cas de figure (même l'inéligibilité pour Marine Le Pen), ça ne nous affaiblira pas et on sera au combat pour remporter les élections", poursuit-il. "Il faut continuer à se défendre et à se battre pour des idées, pour un projet, et pour la France que nous voulons demain", a-t-il martelé. 08:34 - Un député du RN concède "une petite inquiétude" Si les parlementaires du Rassemblement national se montrent discrets avant l'annonce du sort réservé à Marine Le Pen ce lundi par le tribunal correctionnel de Paris, un seul concède volontiers l'inquiétude légitime qui règne dans les rangs du parti à la flamme. "On a tous envie de faire confiance à la justice mais bien sûr qu'il y a une petite inquiétude. Ce serait inimaginable qu'on empêche Marine Le Pen de se présenter en 2027", confie le député RN José Gonzales auprès de BFMTV. 08:23 - "Je suis zen, je dors très bien", assure Marine Le Pen "Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas, mais je comprends qu'on puisse l'être (...) les juges ont un droit de vie ou de mort sur notre mouvement", a déclaré Marine Le Pen à La Tribune Dimanche, hier. Mais "je ne crois pas qu'ils iront jusque-là", a-t-elle concédé, assez confiante concernant l'issue qui lui sera annoncée ce lundi. "Nous sommes d'une neutralité helvétique et nous patientions tous calmement", commente de son côté le député du parti à la flamme Julien Odoul auprès de BFMTV. Preuve d'une certaine tranquillité d'esprit dans les rangs du RN, la triple candidate à l'élection présidentielle confiait même en privé être "zen", "je dors bien, vous y pensez plus que moi", des propos révélés dans les colonnes de La Tribune Dimanche. 08:15 - François Bayrou craint un "choc" dans l’électorat Dans les rangs du bloc central, la menace d'inéligibilité qui pèse sur Marine Le Pen est au centre des discussions. Si le gouvernement ne souhaite pas s'étendre sur le sujet au nom de la séparation des pouvoirs, et avant la décision de justice prévue ce lundi, "cela aura des répercussions politiques", indiquait pourtant, dimanche, la ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé. Le Figaro révèle même que le Premier ministre François Bayrou s'était ému des répercussions politiques que pourrait avoir une telle décision au sujet de la cheffe de file des députés du RN. "Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, il y a un risque de choc dans l’opinion", a-t-il déclaré hors micro selon le quotidien, voire celui d’une crise politique, estiment certains de ses soutiens. 08:04 - Le plan B de Marine Le Pen (et du RN) pour 2027 Ce lundi 31 mars 2025, Marine Le Pen connaîtra son jugement dans le procès des assistants parlementaires du FN. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son verdict à partir de 10 heures. Une décision qui pourrait quasiment acter la fin de la carrière politique de celle qui s'est déjà présentée à trois reprises à l'élection présidentielle. Elle encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Pour autant, la patronne des députés du Rassemblement national a une idée bien précise de la suite si elle venait à être déclarée inéligible. Cette dernière a assuré au micro de BFMTV, que Jordan Bardella "a la capacité d'être président de la République". Une première. "Quand on atteint le niveau de Jordan Bardella à l'âge qu'il a, il n y a aucune raison de se priver d'une ambition qui pourrait dépasser celle qui est la sienne aujourd'hui", confie-t-elle dans une enquête inédite de BFMTV, prêtant donc un destin présidentiel au nouveau président du parti. Selon un sondage Odoxa publié en novembre dernier, 59% des sympathisants du RN préfèrent Jordan Bardella contre seulement 37% pour Marine le Pen. Une tendance qui illustre relativement bien les propos de Marine Le Pen.

En savoir plus :

Le verdict du procès sur l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national (RN) va-t-il sonner la fin de la carrière politique de Marine Le Pen ? La députée d'extrême droite, jugée pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics, encourt une condamnation à de la prison et une amende, mais elle redoute surtout la prononciation d'une peine d'inéligibilité. Tous les regards seront donc tournés vers le tribunal correctionnel de Paris, ce lundi 31 mars 2025 à partir de 10 heures où Marine Le Pen prendra connaissance de son jugement.

En plus de cinq ans de prison, dont trois avec sursis, et d'une amende de 300 000 euros, le parquet a requis une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire contre Marine Le Pen. Cela signifie que si les réquisitions sont suivies par les juges, alors l'élue n'aura pas le droit d'être candidate à la prochaine élection présidentielle de 2027 comme elle l'envisage. Marine Le Pen a d'ailleurs dénoncé des réquisitions "outrancières" ayant pour objectif son "exclusion de la vie politique" et la "ruine" du RN. Toutefois, le terrain semble être bien préparé en cas de scénario catastrophe pour la cheffe de file des députés du parti à la flamme. Elle a assuré au micro de BFMTV, que Jordan Bardella "a la capacité d'être président de la République", une première depuis le début de cette affaire. "Quand on atteint le niveau de Jordan Bardella à l'âge qu'il a, il n y a aucune raison de se priver d'une ambition qui pourrait dépasser celle qui est la sienne aujourd'hui", confie-t-elle, toujours auprès de la chaîne d'information en continu.

Les peines prononcées contre Marine Le Pen ont déjà fait couler beaucoup d'encre, mais il ne s'agit que de réquisitions et les juges peuvent encore décider de relaxer l'élue ou de la condamner à des peines différentes, moindres ou plus lourdes. Au regard de la loi, la triple candidate à la présidentielle encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Les juges peuvent donc s'affranchir des réquisitions dans leur verdict, mais en cas de condamnation il sera difficile pour Marine Le Pen d'échapper à une peine d'inéligibilité. La faute à la loi Sapin 2 entrée en vigueur le 11 décembre 2016 qui rend "obligatoire" le prononcé de cette peine à l'encontre de toute personne condamnée à une infraction portant atteinte à la probité, à l'instar du détournement de fonds publics selon l'article 432-15 du Code pénal.

Une inéligibilité suspensive ou non ?

Si le verdict prononcé contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires pose la question d'une condamnation à une peine d'inéligibilité, il soulève aussi la question du caractère suspensif ou non de celle-ci. En principe, une peine d'inéligibilité est suspensive en cas d'appel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appliquée en cas de recours, mais ce n'est plus le cas lorsqu'elle s'accompagne d'une exécution provisoire. Cette précision a pour effet de rendre la peine applicable malgré les voix de recours et jusqu'à ce qu'un de ces recours réévalue la condamnation. Une peine suspensive permettrait à Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027 compte tenu du délai des procès en appel, tandis qu'une peine avec exécution provisoire fermerait définitivement cette porte et empêcherait à Marine Le Pen de se représenter à un scrutin, quel qu'il soit, jusqu'en 2030.

Plus que de priver Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle, une peine d'inéligibilité risquerait de mettre un coup d'arrêt à la carrière politique de la députée. Cinq ans c'est long, surtout en politique et lorsqu'on est tenu à l'écart de tous les scrutins. Et en cas de retour envisageable pour la présidentielle de 2032, l'élue du Pas-de-Calais serait peut-être affaiblie par ses années d'absence et de mise à distance. A noter que la peine d'inéligibilité pourrait être portée à 10 ans repoussant un retour à 2040 et le rendant encore plus difficile.

Reste que Marine Le Pen pourra se raccrocher à son siège de députée, même en cas de condamnation et d'inéligibilité. Le Conseil constitutionnel refuse de priver un élu d'un mandat en cours tant que la condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire confirmée en appel et en cassation. La cheffe de file des députés du RN pourrait donc théoriquement prendre part au jeu politique jusqu'aux prochaines législatives, lesquelles sont prévues en 2027 à moins d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, une option qui sera possible dès l'été 2025.