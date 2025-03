Une pétition de soutien à Le Pen lancée par Bardella, qui parle de "dictature" 

En réaction à la condamnation de Marine Le Pen ce lundi, Jordan Bardella a invité ses soutiens à une "mobilisation populaire et pacifique" en lançant une pétition.

Douche froide au Rassemblement national ce lundi. Figure de proue du parti à la flamme, Marine Le Pen a été condamnée à deux ans de prison ferme, aménageables avec bracelet électronique, mais surtout à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire. Surtout car l'ex-candidate du RN à la présidentielle compte bien faire appel. Problème, même en faisant appel, elle ne pourra éviter la peine d'inéligibilité puisque celle-ci est à effet immédiat, ce qu'ont fermement condamné les soutiens de Marine Le Pen lundi, Jordan Bardella en tête !

Sur X, le patron du Rassemblement national a dénoncé "la condamnation avec exécution provisoire de Marine Le Pen, qui l'empêche d'être candidate en 2027", n'hésitant pas à parler de "scandale démocratique". Jordan Bardella a appelé ses soutiens à une "mobilisation populaire et pacifique" afin de montrer que "la volonté du peuple est plus forte". Concrètement, une pétition a été lancée par le patron du RN. Jordan Bardella estime que "ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c'est la démocratie française qui est exécutée". Celui qui déplore la décision des juges, qui font, selon lui, preuve de "dictature" et empêchent "le peuple français de s'exprimer" appelle à signer la pétition.

Une contre-pétition des socialistes

Quelques heures après le lancement de la pétition en faveur de Marine Le Pen, le Parti socialiste a dégainé lundi soir une autre pétition pour défendre, cette fois-ci, "la Justice et l'État de droit". "Nul n'est au-dessus des lois. Pas même Marine Le Pen qui défendait jusqu'ici l'inéligibilité à vie pour les élus qui détournent des fonds publics", a indiqué sur X le patron des socialistes.

"La pétition lancée par le RN attaque les fondements de notre démocratie et défend une justice à deux vitesses. Face à cette offensive, défendons la Justice et l'État de droit !" plaide Olivier Faure. Lundi après-midi, le Conseil supérieur de la magistrature s'était déjà lui indigné, dans un communiqué, des réactions "virulentes" après la condamnation de Marine Le Pen, les jugeant "de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire, fondement de l'État de droit". Plus tard, dans la soirée, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a lui rappelé que "les menaces proférées contre les magistrats du Tribunal judiciaire de Paris sont inacceptables dans une démocratie", estimant le phénomène préoccupant "pour l'indépendance de l'autorité judiciaire".