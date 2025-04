Manifestation pour Marine Le Pen : trois rendez-vous sous tension ce dimanche, ce qui est prévu

Un meeting de soutien à Marine Le Pen est organisé par le RN ce dimanche 6 avril à Paris, place Vauban. Deux autres rendez-vous sont aussi annoncés.

Un "grand meeting" de soutien, ce dimanche 6 avril, à Paris. Voici donc la réaction du Rassemblement national, après le jugement qui a valu à Marine Le Pen une peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire lundi, pour détournement de fonds publics. Les soutiens à la triple candidate à l'élection présidentielle s'organisent. Outre le lancement d'une pétition par Jordan Bardella, le RN a donc surtout prévu l'organisation d'une manifestation de masse, un "grand rassemblement" aux airs de démonstration de force.

Cette manifestation de soutien à Marine Le Pen doit se tenir place Vauban, derrière l'hôtel des Invalides, dans le 7e arrondissement de la capitale. Le rendez-vous a été fixé à 15 heures dimanche, indique dans un communiqué le Rassemblement national. Marine Le Pen tout comme le président du RN, Jordan Bardella, seront présents à l'événement et prendront la parole.

Le RN a donné quelques précisions et détails à la presse cette semaine, indiquant notamment qu'interviendront aussi Éric Ciotti, président de l'UDR, parti allié à Marine Le Pen, et Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN, qui a, lui aussi, été condamné par le tribunal de première instance pour détournement de fonds publics au détriment du contribuable européen et français. Pour l'heure, très peu d'informations ont été données par le RN, qui doit organiser cet événement dans des délais très courts.

Pour Jordan Bardella et Marine Le Pen, cette manifestation a aussi valeur de test. "Au Rassemblement national, les organisateurs n’ont pas l’habitude d’appeler leurs adhérents à manifester, contrairement à ce que fait La France Insoumise, et les sympathisants du RN n’ont pas l’habitude de battre le pavé ensemble comme la gauche", rappelle le politologue Jérôme Fourquet, au Figaro. Jean-Yves Camus, chercheur spécialiste de l'extrême droite, abonde, dans le même journal : "Se lancer le pari d’organiser une manifestation est assez risqué, sachant que le RN n’a pas l’habitude d’organiser des rassemblements de masse". Une crainte émerge : que des débordements aient lieu ou que l'effet de foule amène cette manifestation de sympathisants à cibler la justice, les institutions, le gouvernement, en des termes qui dépassent ce que souhaiteraient les ténors du RN.

Doit-on redouter un "capitole" à la française ?

La remise en cause l'indépendance de la justice, après la condamnation de Marine Le Pen, est une ligne dangereuse, qui fait même craindre chez certains un "capitole" à la française, ou une "forme de coup d’État" selon le spécialiste de l’extrême droite et sociologue Erwan Lecoeur, qui y voit un retour aux méthodes du Front national, dans les colonnes de 20Minutes. "Bardella adore Trump. Et là se pose la question de savoir contre quoi, contre qui veut-il manifester ? La justice, l’État, et par là, le gouvernement qu’il veut renverser", précise-t-il.

Dans un entretien au Parisien mardi soir, Marine Le Pen est revenue sur l'organisation de ce meeting. "On veut pouvoir exprimer notre indignation. Mes électeurs ont aussi le droit de le faire, car ils sont scandalisés par cette décision. Et bien sûr, je compte bien prendre la parole à cette occasion", a-t-elle révélé.

La députée du Rassemblement national s'est montrée plutôt sereine vis-à-vis des risques. "Pourquoi je craindrais des débordements ! Il n'y a pas de raison. Le signal que nous lançons est pacifique et démocratique. Ça passe par une grande campagne de tracts, une manifestation", a argué celle qui dit vouloir interpeller à cette occasion "tout le monde", dénonçant "une atteinte gravissime à la démocratie et au processus électoral".

Interrogé sur LCI en fin de semaine, Jordan Bardella a quant à lui rappelé avoir "toujours condamné de la manière la plus vive qui soit l’utilisation de la force, de la violence et de l’intimidation dans une démocratie". "Je condamnerai toujours, sans la moindre ambiguïté, les menaces d’utiliser la force, les intimidations ou les menaces verbales contre les magistrats qui ont pu avoir lieu depuis lundi", a-t-il ajouté.

D'autres rendez-vous à Paris dimanche

En région, quelques élus du RN ont organisé des manifestations en soutien à Marine Le Pen : le vendredi 4 à Nice, et le samedi 5 à Marseille. Sur Facebook, certains groupes ont lancé un appel à se mobiliser samedi 5 avril devant tous les palais de justice de France. Mais la tension pourrait être renforcée à Paris par l'organisation d'une autre manifestation, contre l’extrême droite cette fois, à l'initiative de la France insoumise (LFI) et des Écologistes. L'appel à se rassembler à 13h, place de la République, a été relayé par d'autres organisations de gauche, comme le parti Génération.s, fondé par Benoît Hamon, ou le syndicat Solidaires. Le Parti socialiste a annoncé de son côté ce vendredi qu’il ne participerait pas pour ne pas donner l’impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique

Et comme si cela ne suffisait pas, un meeting de Renaissance, aura aussi lieu à proximité ce dimanche, prévu depuis plusieurs semaines à la Cité du Cinéma à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où quelque 5 000 personnes sont attendues. Une autre démonstration de force de Gabriel Attal cette fois, où Édouard Philippe et François Bayrou devraient intervenir.