Manifestation pour Marine Le Pen : le vrai chiffre de la mobilisation, un flop ?

Si Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne "lâcherait rien", ce dimanche lors du meeting organisé en son soutien place Vauban à Paris, certains sympathisants se sont montrés sceptiques quant à cet évènement qui se devait d'être une démonstration de force de la part du RN. Avec 7 000 participants, le contrat n'est pas forcément rempli. "Je pensais que la place serait noire de monde, mais ce n’était pas du tout le cas", regrette Bernard, un militant, pour RMC. "Les choses sont très mal engagées parce que tout sera fait pour qu’elle ne soit pas candidate. Et puis même si elle était au deuxième tour, je ne pense pas qu’elle gagnera", peste Jean-Pierre, un second militant interrogé par le média.

10:48 - "Tu ruines, tu dégages", Chenu répond à Attal

Le vice-président du Rassemblement national et député du Nord Sébastien Chenu était invité de BFMTV et RMC ce lundi 7 avril, et il n'a pas manqué de réagir aux attaques dont a été victimes le RN après son meeting, notamment de la part du bloc central et de Gabriel Attal qui organisait, lui aussi, un meeting ce dimanche 6 avril. "moi j'ai envie de lui dire: 'tu ruines, tu dégages'", a-t-il asséné. Une réponse au fameux : "si tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique", lancé hier par Gabriel Attal contre Marine Le Pen.